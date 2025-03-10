0

«Нью-Ингленд» подписал пас-рашера Харольда Лэндри

Харольд Лэндри нашел новую команду после того, как «Теннесси» расторг с ним контракт.

По информации инсайдера NFL Network Тома Пелиссеро, Лэндри подписал трехлетний контракт с «Нью-Инглендом». Сделка включает $26 млн гарантированных.

«Тайтенс» отказались от Лэндри по финансовым причинам, сэкономив $10,95 млн под потолком зарплат в 2025 году. Однако «Пэтриотс» сочли его ценным игроком и предложили значительный контракт. Главный тренер «Нью-Ингленда» Майк Врейбел, ранее работавший с Лэндри в «Теннесси», рассматривает его как важный элемент в построении новой команды.

28-летний Лэндри выступал за «Бостон Колледж» перед тем, как «Теннесси» выбрал его на драфте-2018. Всю карьеру в НФЛ он провел в составе «Тайтенс», но теперь возвращается в Бостон.

Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: NBC Sports
контракты
logoНФЛ
logoТеннесси
Харольд Лэндри
logoНью-Ингленд
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости американского футбола в любимой соцсети
Главные новости
Давантей Адамс подпишет двухлетний контракт с «Рэмс»
сегодня, 10:08
«Баффало» продлил контракт с Джошем Алленом на рекордные $330 млн
сегодня, 08:47
«Питтсбург» обменял Ди Кея Меткафа и подписал с ним четырехлетний контракт
1сегодня, 08:14
Новичок «Канзас-Сити» Зейвьер Уорти арестован в Техасе по обвинению в нападении
вчера, 18:59
«Канзас-Сити» продлил контракт с Маркизом Брауном на год
вчера, 16:57
Майлс Гарретт и «Кливленд» согласовали условия рекордного контракта
вчера, 16:05
Дерек Карр останется в «Нью-Орлеане» после изменения условий контракта
вчера, 14:55
«Миннесота» не рассчитывает сохранить Сэма Дарнолда на следующий сезон. Клуб считается скрытым претендентом на подписание Аарона Роджерса
вчера, 12:48
Ронни Стэнли продлил контракт с «Балтимором»
вчера, 10:45
«Сиэтл» обменял Джино Смита в «Лас-Вегас» за выбор в третьем раунде
8 марта, 11:49
Ко всем новостям
Последние новости
Майкл Гэллап собирается возобновить карьеру в 2025 году
8 марта, 15:42
Джейсон Келси: «Мой брат уже знает, продолжит ли карьеру»
24 февраля, 17:46
В честь Сейкуона Баркли назвали новорожденного пингвина
22 февраля, 15:03
«Цинциннати» отчислил ди-тэкла Шелдона Рэнкинса
22 февраля, 12:42
«Нью-Орлеан» назначил Брэндона Стейли координатором защиты
222 февраля, 08:22
Дэриус Слэй может покинуть «Филадельфию» по финансовым причинам
21 февраля, 16:01
Задержаны подозреваемые в ограблении домов Патрика Махоумса, Трэвиса Келси и Джо Бурроу
21 февраля, 15:40
Центру «Филадельфии» Кэму Джургенсу провели операцию на спине после Супербоула
21 февраля, 11:32
«Нью-Орлеан» назначил Дага Нассмайера координатором нападения
21 февраля, 08:19
Гард «Далласа» Зак Мартин завершил карьеру
21 февраля, 06:14