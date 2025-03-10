«Нью-Ингленд» подписал пас-рашера Харольда Лэндри
Харольд Лэндри нашел новую команду после того, как «Теннесси» расторг с ним контракт.
По информации инсайдера NFL Network Тома Пелиссеро, Лэндри подписал трехлетний контракт с «Нью-Инглендом». Сделка включает $26 млн гарантированных.
«Тайтенс» отказались от Лэндри по финансовым причинам, сэкономив $10,95 млн под потолком зарплат в 2025 году. Однако «Пэтриотс» сочли его ценным игроком и предложили значительный контракт. Главный тренер «Нью-Ингленда» Майк Врейбел, ранее работавший с Лэндри в «Теннесси», рассматривает его как важный элемент в построении новой команды.
28-летний Лэндри выступал за «Бостон Колледж» перед тем, как «Теннесси» выбрал его на драфте-2018. Всю карьеру в НФЛ он провел в составе «Тайтенс», но теперь возвращается в Бостон.
Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: NBC Sports
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