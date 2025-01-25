«Даллас» повысил координатора нападения Брайана Шоттенхаймера до должности главного тренера

Новым главным тренером «Даллас Каубойс» стал Брайан Шоттенхаймер, занимавший на протяжении двух последних сезонов должность координатора нападения в команде.

Ранее «Даллас» расстался с главным тренером Майком Маккарти.

51-летний специалист работал координатором нападения и тренером квотербеков в клубах НФЛ с 2001 года, но ни разу не возглавлял команду.

Отец Брайана Марти Шоттенхаймер был тренером и одержал 200 побед в регулярных сезонах.

Предыдущий сезон «Даллас» завершил с результатом 7–10 и не попал в плей-офф.