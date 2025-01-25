«Даллас» повысил координатора нападения Брайана Шоттенхаймера до должности главного тренера
Новым главным тренером «Даллас Каубойс» стал Брайан Шоттенхаймер, занимавший на протяжении двух последних сезонов должность координатора нападения в команде.
Ранее «Даллас» расстался с главным тренером Майком Маккарти.
51-летний специалист работал координатором нападения и тренером квотербеков в клубах НФЛ с 2001 года, но ни разу не возглавлял команду.
Отец Брайана Марти Шоттенхаймер был тренером и одержал 200 побед в регулярных сезонах.
Предыдущий сезон «Даллас» завершил с результатом 7–10 и не попал в плей-офф.
Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: официальный сайт НФЛ
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