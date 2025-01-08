«Даллас» отказал «Чикаго» в просьбе провести собеседование с Майком Маккарти
Главный тренер «Даллас Каубойс» Майк Маккарти не будет проходить собеседование на аналогичную должность в «Чикаго Беарс».
Руководство «Далласа» отклонило просьбу о собеседовании от клуба-конкурента.
У Маккарти контракт с «Каубойс» заканчивается 14 января. Владелец клуба Джерри Джонс публично не объявлял, собирается ли он продлить соглашение со специалистом.
Минувший сезон «Даллас» завершил с результатом 7–10 и не попал в плей-офф.
За 5 сезонов во главе «Каубойс» Маккарти добился результата 49–35 в регулярных сезонах и 1–3 в плей-офф.
Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: официальный сайт НФЛ
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