«Даллас» отказал «Чикаго» в просьбе провести собеседование с Майком Маккарти

Главный тренер «Даллас Каубойс» Майк Маккарти не будет проходить собеседование на аналогичную должность в «Чикаго Беарс».

Руководство «Далласа» отклонило просьбу о собеседовании от клуба-конкурента.

У Маккарти контракт с «Каубойс» заканчивается 14 января. Владелец клуба Джерри Джонс публично не объявлял, собирается ли он продлить соглашение со специалистом.

Минувший сезон «Даллас» завершил с результатом 7–10 и не попал в плей-офф.

За 5 сезонов во главе «Каубойс» Маккарти добился результата 49–35 в регулярных сезонах и 1–3 в плей-офф.