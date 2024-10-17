Ресиверу «Сейнтс» Рашиду Шахиду прооперируют колено

Принимающий «Нью-Орлеан Сейнтс» Рашид Шахид может пропустить остаток сезона после операции на мениске.

Шахид травмировал колено в матче против «Тампа-Бэй Бакканирс».

За 5 матчей в нынешнем сезоне Шахид поймал 20 передач на 349 ярдов с 3 тачдаунами. Также он лидирует в НФЛ по средним ярдам за возврат панта (15.9).

Ближайший матч «Сейнтс» против «Денвер Бронкос» пропустят также квотербек Дерек Карр, ресивер Крис Олавей и тайт-энд Тейсом Хилл.

Матч «Нью-Орлеан» — «Денвер» пройдет сегодня ночью и начнется в 3:15 мск.