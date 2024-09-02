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Бывший главный тренер «Небраски» присоединится к тренерскому штабу «Рэмс»

Специалист Скотт Фрост войдет в тренерский штаб «Лос-Анджелес Рэмс» и займет роль старшего аналитика.

Фрост был главным тренером команды университета Небраски с 2018-го по 2022-й. Под его руководством команда одержала 16 побед и потерпела 31 поражение. Фрост был уволен в сентябре 2022-го после старта 1–2.

Известность как тренер Фрост получил после сезона–2017 во главе команды университета Центральной Флориды. Тот год команда провела без поражений (13–0), завоевала чемпионский титул Американской спортивной конференции (ААС) и обыграла занимавший 7-е место в рейтинге сильнейших студенческих команд «Оберн» в Пич Боуле.

Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: ESPN
logoНФЛ
logoНебраска
logoЛос-Анджелес Рэмс
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