Первая лига. 2-й тур. «Витязь» разгромил «Киборгов», «Оружейники» обыграли «Викингов» и другие результаты
С 1 по 2 июня прошли матчи второго тура Первой лиги по американскому футболу.
Всероссийские соревнования. Первая лига
Сезон-2024
2-й тур
1 июня
Стальные Тигры (Пермь) — Спартанцы-2 (Москва) — 54:30 (18:8, 16:0, 6:16, 14:6)
Стормбрингерс (Самара) — Уральские Молнии (Екатеринбург) — 16:8 (0:0, 0:8, 8:0, 8:0)
Сеченов Феникс (Москва) — Фениксы (Пенза) — 8:48 (0:12, 8:6, 0:8, 0:22)
Киборги (Обнинск) — Витязь (Подольск) — 12:58 (6:6, 6:16, 0:6, 0:30)
2 июня