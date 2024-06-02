Первая лига. 2-й тур. «Витязь» разгромил «Киборгов», «Оружейники» обыграли «Викингов» и другие результаты

Теги результаты чемпионат России Буревестники Уральские Молнии Стальные Тигры Спартанцы Витязь Оружейники Американский футбол

С 1 по 2 июня прошли матчи второго тура Первой лиги по американскому футболу.

Всероссийские соревнования. Первая лига

Сезон-2024

2-й тур

1 июня

Стальные Тигры (Пермь) — Спартанцы-2 (Москва) — 54:30 (18:8, 16:0, 6:16, 14:6)

 

Стормбрингерс (Самара) — Уральские Молнии (Екатеринбург) — 16:8 (0:0, 0:8, 8:0, 8:0)

 

Сеченов Феникс (Москва) — Фениксы (Пенза) — 8:48 (0:12, 8:6, 0:8, 0:22)

 

Киборги (Обнинск) — Витязь (Подольск) — 12:58 (6:6, 6:16, 0:6, 0:30)

 

2 июня

Оружейники (Петрозаводск) — Викинги (Вологда) — 40:6 (12:0, 0:6, 14:0, 14:0)

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