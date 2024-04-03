Жители Миссури проголосовали против налога, который помог бы обновить стадион «Арроухед». «Чифс» могут рассмотреть переезд в другой город

В Джексон-Каунти, штат Миссури, состоялось голосование за проект нового налога, вырученные средства от введения которого пошли бы на строительство нового бейсбольного стадиона для «Канзас-Сити Ройялс» и обновление футбольного стадиона «Канзас-Сити Чифс».

Более 58% жителей проголосовали против законопроекта.

«Ройялс» планировали создать целый бейсбольный район стоимостью в $2 млрд, из которых $1 млрд вложили бы владельцы клуба. Футбольный стадион «Арроухед» собирались модернизировать за $800 млн, из которых налогоплательщики оплатили бы $500 млн.

Незадолго до голосования президент «Чифс» Кларк Хант предупреждал, что «Чифс» могут рассмотреть вариант с переездом в другой город.

«Чифс» выступают в Канзас-Сити с 1963 года после переезда из Далласа (где клуб назывался «Тексанс»). Стадион «Арроухед» служит домашней ареной командой с 1972 года.

«Чифс» за свою историю выиграли 4 Супербоула, причем 3 из них за последние 5 лет.