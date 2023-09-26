Самолету «Стилерс» пришлось совершить экстренную посадку в Канзас-Сити

Теги НФЛ Питтсбург происшествия Американский футбол

Футболисты «Питтсбург Стилерс» по возвращении домой из Лас-Вегаса вынуждены были провести несколько часов в Канзас-Сити.

Самолет совершил экстренную посадку из-за неисправности в системе давления в одном из двигателей. В аэропорту Канзас-Сити присутствовали пожарные машины.

Представитель «Питтсбурга» заявил, что футболистам и тренерам команды ничего не угрожало.

Прибыв в перевалочный пункт в 3:55 утра, игроки «Стилерс» пересели на запасной самолет в 10:29 и приземлились в Питтсбурге в 13:19. Главный тренер Майк Томлин дал игрокам выходной в понедельник.

В следующее воскресенье «Стилерс» сыграют с «Хьюстон Тексанс».

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