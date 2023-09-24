Usher выступит в перерыве Супербоула LVII

Американский R&B-исполнитель Usher выступит в хафтайм-шоу в перерыве Супербоула, финальной игры сезона Национальной футбольной лиги.

В США Usher приобрел известность еще в 1997 году, когда его сингл «You Make Me Wanna...» занял второе место в чарте Billboard Hot 100. В том же году его альбом «My Way» был продан объемом 6 миллионов экземпляров.

Главным хитом исполнителя стал сингл «Yeah!», выпущенный в 2004 году.

Подбором исполнителей на хафтайм-шоу в Супербоуле занимается компания Roc Nation, возглавляемая известным рэпером Jay-Z.

В прошлом году в перерыве Супербоула выступала певица Рианна.

Супербоул–58 пройдет в ночь с 11 на 12 февраля 2024 года в Лас-Вегасе.