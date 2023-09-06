С защитника «Пэтриотс» сняли обвинения в незаконном хранении оружия

Теги Нью-Ингленд НФЛ происшествия Джек Джонс Американский футбол

Корнербек «Нью-Ингленд Пэтриотс» Джек Джонс пошел на досудебную сделку со следствием по делу о незаконном хранении огнестрельного оружия.

16 июня Джонс был арестован, когда в аэропорту Бостона в его сумке были обнаружены две единицы огнестрельного оружия.

Прокуратуре не удалось доказать, что футболист на момент инцидента знал о том, что находится в его сумке. Оружие он легально приобрел в штате Аризона, а в штате Массачусетс «предпринимал шаги для того, чтобы стать легальным владельцем».

В итоге футболист получил год условного заключения под стражу и 48 часов общественных работ.

НФЛ может позже вынести отдельное наказание для Джонса.

«Пэтриотс» начнут регулярный сезон матчем с «Филадельфия Иглс». Игра пройдет в воскресенье, начало — в 23:25 мск.

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