Обвинявшийся в сексуальных домогательствах квотербек выбран капитаном «Кливленд Браунс»

Теги НФЛ Кливленд Хьюстон Дешон Уотсон Американский футбол

Квотербек Дешон Уотсон выбран одним из пяти капитанов «Кливленд Браунс». Капитанов в клубе из Огайо выбирают сами футболисты.

В прошлом сезоне Уотсон был дисквалифицирован лигой на 11 матчей по делу о сексуальных домогательствах. Более двух десятков массажисток подали на квотербека в суд, обвинив в неподобающем поведении.

Суд снял уголовные обвинения, 23 гражданских иска были улажены в досудебном порядке, еще два остаются на рассмотрении.

Уотсон перешел в «Кливленд» из «Хьюстон Тексанс» в марте прошлого года за три выбора в первом раунде драфта помимо другой компенсации. В новом клубе квотербек подписал беспрецедентный 5-летний полностью гарантированный контракт на $230 млн.

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Alex1104
"урегулировал 23 гражданских иска против него. Два судебных процесса остаются в силе"
Сравните с Рубиалесом...
То есть он забашлял 23 "массажисткам" и все ОК.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий