Обвинявшийся в сексуальных домогательствах квотербек выбран капитаном «Кливленд Браунс»

Квотербек Дешон Уотсон выбран одним из пяти капитанов «Кливленд Браунс». Капитанов в клубе из Огайо выбирают сами футболисты.

В прошлом сезоне Уотсон был дисквалифицирован лигой на 11 матчей по делу о сексуальных домогательствах. Более двух десятков массажисток подали на квотербека в суд, обвинив в неподобающем поведении.

Суд снял уголовные обвинения, 23 гражданских иска были улажены в досудебном порядке, еще два остаются на рассмотрении.

Уотсон перешел в «Кливленд» из «Хьюстон Тексанс» в марте прошлого года за три выбора в первом раунде драфта помимо другой компенсации. В новом клубе квотербек подписал беспрецедентный 5-летний полностью гарантированный контракт на $230 млн.