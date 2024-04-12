Самые заплюсованные посты марта-2024

Новый месяц – новая подборка самых заплюсованных постов. На очереди март.

Как вы наверняка догадались, половина постов посвящена Василию Уткину. Мы решили не убирать их искусственно: ваши плюсы – еще одно доказательство огромной любви к Василию.

Все картинки кликабельные – читайте сейчас или сохраняйте на будущее.

Читая пятничную речь Алонсо о том, что работа еще не закончена, необходимо сохранить костяк и развиваться с высочайшими целями во всех турнирах, я к концу текста осознал, что широко улыбаюсь, и на душе тепло. Я не фанат «Байера» (хотя всегда симпатизировал), но искренне полюбил «Байер» Алонсо и очень-очень хотел увидеть этот «Байер» против сильнейших команд в Лиге чемпионов.

Пускай даже не получится сохранить целый костяк. Главное, чтобы Алонсо остался. Хотя бы еще на сезон.

Потому что «Байер» сейчас – это именно «Байер» Хаби Алонсо. Тренерская команда с качественной позиционной атакой, самым быстрым движением мяча в Европе и умным контрпрессингом (без постоянного давления, но если давление начинается, то оно всегда эффективно).

150 тысяч ударов сердца в минуту – норма для второго тайма, где Маркус Рэшфорд не реализует самый голевой момент сезона, а Андре Онана вынимает третий после обидного рикошета (второго за матч!). Проигрывать «Ливерпулю», сжиравшему тебя 7:0, грустно, но не больно. Видеть, как главный шанс сезона проскакивает рядом с дальней штангой – как пенопластом по стеклу.

Весь матч – эмоциональные качели, потому что через 13 минут после предыдущего абзаца случился самый манчестерский гол из возможных. Скотт Мактоминей запрессинговал «Ливерпуль» на его половине (чего?!) и выкатил на Маркуса Рэшфорда, который извинился перед нами, а мы перед ним. 3:3.

Я осознаю, что вижу лучшую игру сезона – нет, это не тактическая битва, это тот самый матч из FIFA, когда вы оба ужасно играете в обороне, а одна атака сменяет другую. Перестрелка. Дуэль без страха проиграть, потому что после 120 минут терять уже нечего. Не ищите здесь стрелочек и кружочков, это тарантиновский саспенс, где нет времени думать – можно только чувствовать, хвататься за голову и сохранять в памяти то, что вы точно вспомните через десять лет, доказывая, что раньше трава была зеленее.

– Как должна выглядеть хорошая историческая программа?

– Если верить Наталье Билан, должен быть писклявый голос, ничего не понимающий в спорте. Должен быть драйв, экшн. Не знаю, нужен ли там секс, стрельба. Или рецепты с телеканала «Домашний». Но это не должна быть «тягомотина, которую снимает этот Твалтвадзе».

Я просто ей сейчас отвечаю, [потому что] у меня не было возможности этого сделать. Зачем вы тогда показывали эту тягомотину? А в повторах сколько показывали!

Осенью «Краснодар» не был фаворитом за титул даже с преимуществом из-за хрупкого баланса состава. Чтобы устоять в борьбе с «Зенитом», требовалось усиление.

Но клуб так и не нашел качественного конкурента для Кордобы или хотя бы подстраховку на случай его травмы. Приобретенный зимой у «Ботафого» вингер Виктор Са ближе к оборонительной роли Олусегуна, чем к функции вингера-созидателя. Получается, «Краснодар» не усилил атаку – она выглядит скромнее, чем у «Зенита» и укомплектованного «Динамо».

Благодаря опорнику Кевину Кастаньо середина стала разнообразнее, но в остальном Ивичу тяжело. За центральными защитниками Алонсо и Торменой – только Кайо (сомнительно, но окей), крайних защитников Оласу и Петрова очень тяжело заменить (Волков деградирует весь сезон), вылет Сперцяна и даже Баши – катастрофа для атаки. Здесь «Зенит» и «Динамо» снова предпочтительнее.

– Как вы оказались на разборе завалов?

– Много лет я работаю добровольным спасателем. Это общественный отряд, в который вступают люди разных профессий. В обычное время они – секретарши, менеджеры, медики, а в свободное время работают спасателями.

Когда случилось ЧП, мы все были онлайн и ждали распоряжение начальника отряда. Теракт произошел в пятницу, в воскресенье нас вызвали. Я проснулась, увидела сообщение, собралась за 15 минут и поехала в отряд. Как старшая группы приехала одной из первых – мы собирали оборудование, закидывали его в машину. Через час-полтора были в «Крокусе».

«Вот форвард, вот это настоящий форвард» – Юрий Розанов

Пусть и сказано в фифе, но как прижилось!

Тимур Журавель: «Когда ты комментируешь, очень важна связь игрока и позиции. А если игроков ты не знаешь, схема как раз выручит. Мяч уходит направо, ты бросаешь взгляд на схему и понимаешь, кто там. И без запинки, без пауз говоришь зрителю, кто сейчас с мячом.

С незнакомой командой требуется минут 20, чтобы вкатиться и попереглядываться между схемой и монитором/полем. Дальше уже никуда не подглядываешь, потому что все запоминаешь. Я эти листочки не храню: если «Акрон» мне попадется через полгода, нарисую уже новый – с новыми игроками и новыми фактами».

Разумеется, Ягудин не обязан пояснять победу, задумку или исполнение, тем более оправдываться за все это. Он достойно откатал, впечатлил жюри как никто, а это было самое главное для результата.

Но видно, что реакция публики тяготит чемпиона, при этом продвинуться дальше ругательств у него не выходит. Опыт мотивационных лекций и игра в театре, увы, здесь не помогают.

Стиль общения Ягудина тоже не шокирует. Он регулярно (и все так же – не особо изысканно) спорит с болельщиками хоть про атеизм, хоть про трансгендеров, хоть про уровень собственного конферанса. Алексея, которому важно ощущать любовь и понимание, легко на такое раскрутить.

– Извини, у тебя есть сигарета?

– Сигарета? В пятнадцать лет? – удивилась Адриана. – Если я тебе нравлюсь, так и скажи.

Он и сказал, а через четыре года сменил «Асти» на «Козенцу» (1200 км от дома) и услышал от Адрианы: «Поеду за тобой куда угодно».

Вася всегда говорил, что успеха хватит на всех. Это не пирамида, куда может залезть только один. На пирамиде вообще неудобно сидеть: все время сваливаешься, а острие упирается в промежность.

Талантливые люди не мешают друг другу. Им всем хватит места под солнцем. Конкурировать – хорошо и правильно, это дает развитие. Вставлять палки в колеса и подличать, чтобы сидеть в топе одному – плохо и деструктивно. Не надо так.

А еще не надо слишком серьезно относиться к себе и к тому, чем ты занимаешься. Живи весело и умей над собой посмеяться. Самоирония делает тебя неуязвимым. И Вася – король самоиронии. Он любил поддеть сам и всегда смеялся, когда талантливо поддевали его. Так легче жить. Так ты серость превращаешь в цветное.

«Даже самый отчаянный хейтер, самый нахальный или аргументированный критик, а то и самый свирепый идеологический противник не имеет шансов не признать: наследие Уткина исполинских размеров! Оно живет в умах и речах десятков комментаторов. Им пользуются продюсеры, менеджеры, блогеры. Это наследие – в рестайлинге всего спортивного телевидения страны. Наши болельщики воспринимают футбол и как шоу – это тоже труды Уткина. Да кто-то футболом увлекся благодаря его талантам. Эти таланты выплескивались за рамки крохотной индустрии спортжурналистики страны: Уткин показал, что можно стать звездой и на других кнопках ТВ. Можно даже в кино сыграть, ведь комментаторство – это тоже немного лицедейство. <...>

«Вася, здоровенный такой, пробил собою стену, оставив в ней дыру – и вы уже спокойно через нее прошли», – так описывал наследие Уткина гениальный Розанов. Теперь вот встретятся вновь, поговорят, наконец. Всего 52 года – и столько всего осталось!» (Дмитрий Шнякин)

– Вы боитесь смерти?

– Нет. Уже нет.

– Когда боялись?

– Когда все впереди было. Хотелось все попробовать, узнать, испытать. А сейчас уже куда? Никуда. Но не хочется, честно говоря, ее приближения.

Спустя 26 лет большой актерской карьеры Джонс опять снимается у Ричи.

Но как же он изменился. От психа с двумя дробовиками ничего не осталось.

Джонс не пьет спиртное, ходит к психологу, анализирует чувства и больше ценит одиночество. Перемены коснулись и работы. Предложения прилетают каждый день, но Винни снимается только в том, что нравится.

Его не будет в новом «Дэдпуле». Продюсеры хотели, чтобы Джонс появился в роли Джаггернаута. Но Винни вспомнил муки с костюмом, когда пить приходилось через трубочку, не говоря о ходьбе. Короче, договориться не получилось.

Вася Уткин – безусловный лидер проекта с самых первых дней – скоропостижно ушел. В разгар голосования, которое мы сразу же закрыли. Во-первых, в такие дни не до развлечений. Во-вторых, даже трагические события не должны влиять на итоги.

Уткин с большим отрывом победил в голосовании редакции Спортса и не менее уверенно – в голосовании пользователей. Это объяснимо: манеру Василия невозможно повторить – его речь вкрапляла в себя не только колоссальную начитанность и насмотренность, но и логичность, иронию, каламбуры. Новый спортивный язык Уткин если не придумал, то задал ориентиры и максимально поднял планку репортажей.

Его победа – память о его выдающейся работе.

Это страница, где вы делились, что Василий значил лично для вас.

Вадим Кораблев: «В 2022-м я делал интервью с Уткиным после его 50-летия и хочу, чтобы здесь был финал разговора.

– Василий Уткин – лучший комментатор в истории России?

– Я же сказал: у меня нет такого понятия об успехе. Я думаю, что я сыграл свою роль. Безусловно.

А лучший или не лучший – мне все равно. Вот сколько было опросов на сайте «НТВ-Плюс», я никогда их не выигрывал. Никогда. Какое-то время меня это занимало, а потом я понял, что и не надо».

Погба был футболистом, у ног которого мог оказаться весь мир.

Но не оказался.

С каждым годом Поль все глубже погружался в ад – не дантовский, конечно, а свой собственный. И мы пройдем этот путь вместе с ним.

В субботу в Москве прощались с Василием Уткиным.

Это фоторепортаж Кристины Коровниковой.

Проститься с Василием пришли сотни его друзей и знакомых.

Мне двадцать пять. Вася, написав тысячи текстов, откомментировав с Розановым «МЮ» – «Реал» (4:3) и даже Англию с Тринидадом и Тобаго, по-прежнему неуемно придумывает идеи. Просто вечером прилетает в вотсап: «А правда интересно, что Торбинский со всей семьей (трое детей) живет в Майами?)». И Глеб Чернявский делает интервью на сотни тысяч просмотров.

И так много раз – Влад, а вот тебе интересно, а знаешь такого, а бывали там ваши ребята? Не забуду: первый час ночи, что-то шуршу на клавиатуре, звонит Вася: «Слушай, Захарян школьник еще. Сходите к нему в школу, посмотрите матч «Динамо» с его одноклассниками. Они ж юноши: зависть, может, или как они общаются, а?» Ему было интересно, и он делился.

«Посмотрите, что сделал Семочко. Может, он у дальней штанги кошелек оставил на время игры и пошел проверить? А может у него примета такая – на пятнадцатой минуте к штанге подбегать? Вот так ЦСКА стал чемпионом. Вот и сказочке конец, а кто слушал – молодец».

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