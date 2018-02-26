Мечта любого тренера или фантастическое недоразумение?
Материал подготовил Дмитрий Сегодня вашему вниманию мы представляем сборную из тех игроков, которые так и не продлили контракт со своими клубами, и их клуб рискуют потерять довольно опытных и/или дорогих игроков бесплатно. Ни один из футболистов ниже не испытает проблем с трудоустройством, ведь даже Павел Погребняк со своей репутацией и ленью – нашел себе клуб, значит, найдут и господа, которых я представлю ниже: Линия защиты: Стефан Де Врей – голландский защитник, относительно молодой (всего 26 лет) и в тоже время опытный, не один сезон бетонировал оборону Лацио. Почему же не подписан с ним новый контракт? Ответ кроется в аспекте, в котором итальянцы порой хуже РФПЛ – руководство клуба. Президент Клаудио Лотито попытался всеми силами сдержать лидера, и досдерживался до того, что не получит ни подпись защитника под контрактом, ни денег за него. Последняя надежда на то, что фанаты римлян смогут растопить своей любовью сердце Де Врея, но последний уже извинился перед ними, и, похоже, летом будет интересно следить за тем, кто отожмет себе лакомый кусочек. Джорджо Кьеллини – опытный боец, ему уже 33, но голова работает как надо, а это одно из главных качеств защитника, работает она и в плане умственном – итальянец до сих пор один из лидеров по перехватам, так и в физическом смысле – в трудную минуту его голова не раз отправляла мяч в сетку ворот соперника или выбивала с ленточки своих ворот. Почему не поставлена подпись под новым контрактом? Опять же – хромает руководство. Сам Джорджо сказал, что из Ювентуса уходят только те, кого продают. Видимо, эти слова успокоили руководство клуба и те не спешат, но не случится ли того же, что и с Бонуччи, который тоже клялся в любви к туринскому клубу, и историю которого запомнили все фанаты футбола? Покажет только время. Хуанфран – еще один старичок, матерый, не очень быстрый, но очень надежный. Такой игрок нужен команде Симеоне, и если они упустят его, не подписав контракт до конца карьеры, скорее всего,Ю увы, капитана «матрасников» ждет погружение на дно, и пара лет в условном Кристал Пэласе(без обид, фанаты орлов). Я надеюсь на то, что контракт будет подписан, для меня этот игрок – представитель «старой» школы, который играет, бьется даже с разбитой головой, а не плачет от испорченного маникюра Люк Шоу – сюда этот игрок попал лишь потому, что ему всего лишь 22 года, и если он не нужен Моуриньо (а скорее всего, так и есть) – за его молодость можно выручить неплохую сумму. Честно говоря, игра его в МЮ меня не впечатлила. Линия полузащиты: Эмре Джан – еще один молодой, но уже опытный игрок, который довольно универсален по позиции: при Клопе он играл и в опорной зоне полузащиты, и в центральной, одно время даже разгонял атаки «красных», а потом уверенно показал себя в линии защиты. Этот игрок нужен многим клубам, к тому же молодой. И Клопп просто не имеет право упускать такого игрока. Я бы на месте руководства ливерпульцев – согласился бы на любые условия немца, потому что искать ему замену в случае ухода придется долго. Джек Уилшир – странно видеть этого парня, который еще пару лет назад подавал надежды, и которого называли «будущим Арсенала и сборной Англии» в этом списке, не правда ли? Но секрет прост – Джек очень подвержен травмам, и запросы по его заработной плате не укладываются в голове руководства клуба. Тут ситуация обратная Джану – я бы на месте Джека соглашался на понижение зарплаты, вряд ли англичанина купит клуб хотя бы уровня Арсенала. Скорее всего, если контракт не будет подписан, то парень отправится в условный Борнмут, а учитывая его травмы, вряд ли у Уилшира откроется второе дыхание. Арьен Роббен и Франк Рибери – про них я напишу вместе, потому что ситуация у них схожая, да и клуб один. Обоим уже почти по 35, оба играют в топ-клубе, и он не может все время держаться на одних и тех же игроках, поэтому, постепенно происходит смена поколений, и Франк, и Арьен, уже не так сильно нужны чемпиону Германии. Если контракты не будут подписаны – оба отправятся в теплые страны к шейхам – мое предположение. Да и куда податься игрокам с высокими амбициями, которые
хотят постоянно попадать в стартовый состав, выигрывать, и получать неплохие деньги? Welcome to Qatar! Линия нападения: Тут у нас два игрока – про одного уже все забыли, но он сейчас крут, второй уже всем надоел и постоянно напоминает, что он крут: Златан Ибрагимович – надоедливый, несносный, своенравный швед обрел вторую молодость, и на этой молодости каждый год тащит команды, в которых играет, становится чемпионом или выигрывает иные кубки. И только сам Златан решает – куда он перейдет, сколько будет у него зарплата, и сколько раз он выйдет в составе. Марио Баллотели – помните про такого? Думаете, ему уже за тридцать, и он продолжает капризничать словно ребенок, и ходит по полю пешком? А вот и нет, швейцарский тренер Ниццы, кажется, вправил нападающему мозги, и у того поперло! 15+ голов за два сезона, со средним показателем чуть меньше гола за игру, это ли не результат? Благодаря Люсьену Фавру и не без помощи Марио, Ницца добилась бронзовой награды в чемпионате, что стало лучшим достижением клуба. Неужели французы упустят нападающего? Да, пускай скандального, не всегда собранного, но забивного (на данном этапе)?
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