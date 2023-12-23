Первый успех Эрикссона – Кубок УЕФА с полулюбительским «Гетеборгом». Команду называли последними пролетариями футбола

Денис Романцов – о шведском чуде.

В 1983-м «Гамбург» выиграл Кубок чемпионов, а годом ранее встретился в финале Кубка УЕФА с «Гетеборгом». После 0:1 в Швеции тренер немцев Эрнст Хаппель не сомневался в общей победе и сказал перед ответным матчем: «Хорошо, что у «Гетеборга» все здоровы. Нечем будет оправдываться».

У стадиона «Фолькспарк» продавались вымпелы с надписью «Гамбург» – победитель Кубка УЕФА-1981/82». Тренер «Гетеборга» Свен-Йоран Эрикссон попросил купить один и повесил в раздевалке. Это заменило мотивационную речь.

Не потребовалось и тактических наставлений – игроки давно вызубрили роли. Когда Эрикссон заикнулся об опасных подачах Кальца на Хрубеша, центральный защитник (и электрик) Гленн Хюсен перебил: «Да-да, понятно, если Хрубеш хоть раз пробьет головой – угостим вас ужином».

На 19-й минуте стало не так весело. Хюсен повредил пах, и Эрикссон сместил в центр правого защитника (и организатора мероприятий) Рубена Свенссона, а на фланг наметил выход полузащитника (и плотника) Гленна Шиллера.

Вот только где он? Тренер оглянулся и не увидел одного из пяти резервистов. Вечно с Шиллером что-то не так: то собака выскакивает на поле и гоняется именно за ним, то попадается пьяным за рулем, то приезжает на финал Кубка УЕФА без бутс и бежит в магазин за новыми.

Под крик Эрикссона «Где этот чертов Шиллер?!» Гленн наконец появился. Оказалось, когда команда пошла на поле, он сидел в туалете и читал программку – все равно в запасе, куда спешить. А потом не мог выбраться – раздевалку заперли.

Шиллер вошел в игру без разминки, и через пять минут нападающий (и военнослужащий) Дан Корнелиуссон после навеса вингера (и пожарного) Томми Холмгрена открыл счет.

В спорте Эрикссон начинал как прыгун на лыжах с трамплина

Эрикссон и сам работал не только в футболе. По отцовской линии он родственник основоположника шведского социализма Таге Эрландера, который был премьер-министром Швеции рекордные (для демстран) 23 года. Но родственник больно уж дальний. Жизнь такое родство не облегчало.

К тому же отец Эрикссона, Свен, долго не говорил родителям, что от него забеременела работница текстильного магазина Улла Свенссон, на три года старше его (21 и 18): познакомились в автобусе, где Свен трудился кондуктором.

К жене он переехал через два года после рождения сына. Роды проходили в деревенском доме матери Уллы: надеялись обойтись без доктора, но пуповина обвилась вокруг шеи, и, по словам Эрикссона, мать с бабушкой думали, что он задохнется.

Врача все же вызвали. Свен-Йоран выжил и через восемь лет прыгал на лыжах с 25-метрового трамплина. Хотя не хватало ни смелости, ни силы, ни техники. Однажды так ушиб копчик, что неделю не мог сидеть, но перебарывал себя и снова ехал на соревнования.

А потом его приятель Ингемар при приземлении на тренировке в Зюслебеке налетел подбородком на колено и откусил пол-языка. Это любого отвратило бы от прыжков на лыжах, а Свен-Йоран еще и прочел автобиографию звезды Серии А Гуннара Нордаля, проникся чемпионатом мира-1958 и решил, что футбол интереснее.

К 27 годам Эрикссон понял: его потолок как игрока – Вторая Лига

Фрагменты ЧМ он смотрел в кинотеатре и у соседей. Телевизора у Эрикссонов не было. Отец уже водил автобус, мать продавала в киоске газеты/сигареты, но жили небогато, за мукой и молоком ездили в Норвегию, где подешевле, и ютились в однокомнатной квартире в Турсбю, на западе Швеции.

Как-то ночью по груди Свена-Йорана пробежала крыса, и мать настояла на переезде. Отец откладывал на машину, но согласился, что дом важнее, ведь тремя годами ранее родился второй сын, Ларс-Эрик. Он часто болел, мучился от астмы, и Свен-Йоран сидел с ним, пока родители работали.

Ларс-Эрик не выговаривал имя старшего брата и говорил «Теннхеннан», что переводится как оловянная курица.

– Не называй меня так! – просил Свен-Йоран.

– Тогда Теннис.

– Нет, и так не надо. Давай хотя бы Свеннис.

Годы спустя Эрикссона будут называть Свеннисом в Португалии, Италии, Англии, по всему миру, но в шестидесятые до мировой славы было далеко.

Подростком, бросив школу, он работал в пекарне, чей шеф-кондитер Свен-Аке Олссон тренировал команду Четвертой Лиги «Турсбю». Он болтал с Эрикссоном о футболе, чертил схемы на засыпанном мукой столе и накануне матчей вывешивал состав на доске объявлений, напротив киоска, где работала мать Свена-Йорана.

Эрикссон был маленьким и худым, среди юношей «Турсбю» выделялся только работоспособностью и не поверил, когда Олссон пообещал выпустить в первой команде. Наутро поехал на велосипеде к доске с составом и убедился, что тренер не шутил.

К своему удивлению он закрепился в основе и играл даже после того, как в 18 лет променял пекарню Олссона на страховую компанию. Через три года в ней наскучило, и Эрикссон вернулся в школу, где не только доучился, но и влюбился в Анки Петерссон, дочь директора.

В 22 года Свен-Йоран уехал с ней в Эребру, где учился на преподавателя физкультуры. Заодно пробивался в «Карлскогу», местную команду Второй Лиги, но правых защитников хватало и без него, и Эрикссона определили в дубль. В 25 он достиг основы, а к 27-ми понял, что Вторая лига – потолок.

Став главным тренером, Эрикссон отправлял жену просматривать соперников

Его кумир Нордаль в 27 перешел в «Милан», а Свен-Йоран был средним защитником с больной лодыжкой и славился лишь спорами с тренером Имре Море насчет оборонительной схемы. Потому и согласился, когда бывший играющий тренер «Карлскоги» Торд Гриб позвал помощником в «Дегерфорс» из Третьей Лиги.

Получал там Свен-Йоран меньше, чем физруком в школе, зато чувствовал перспективу и дух новаторства. Гриб с Эрикссоном внедряли схему 4-4-2 с зонной защитой, которую в Швеции тогда применяли только англичане: Боб Хоутон в «Мальме» и Рой Ходжсон в «Хальмстаде».

Победоносный сезон-1976 омрачили поражения в плей-офф за выход во Вторую Лигу, но о тренерах-реформаторах узнали в руководстве шведского футбола, и Гриба сделали помощником Георга Эриксона в сборной, а Свена-Йорана – главным в «Дегерфорсе».

В школе он перевелся на неполный рабочий день и все остальное время посвятил тренерству. Отправлял Анки изучать соперников и даже перенес свадьбу на 9 июля (сначала хотели 07.07.77) ради получения тренерской лицензии.

Не помогло – команда снова провалила переходные матчи. Эрикссон решил, что дело в ментальном барьере, и пригласил в команду норвежского спортивного психолога Вилли Райло, вдохновившись его книгой о пользе позитивного мышления.

Игроки встретили психолога даже не настороженно, а презрительно, но уже через несколько минут он захватил внимание, а в конце выступления попросил игроков закрыть глаза, гипнозом склонил ко сну и продолжил лекцию о позитивном мышлении.

С тех пор автобус «Дегерфорса» останавливался за два часа до прибытия на матч, игроки откидывались на креслах или ложились в проходе, а Эрикссон включал запись, на которой психолог Райло говорил об особенностях футбола при схеме 4-4-2.

В конце сезона «Дегерфорс» поднялся во Второй Лигу.

В 30 лет Эрикссон сидел на тренерской скамье с Бобби Робсоном

Конец 1978-го смазала встреча с руководством. Эрикссон расстроился, что не предложили новый контракт, и упрекал боссов в скупости, но забыл об этом, когда дома узнал от жены о звонке из «Гетеборга». Они простились с тренером Хассе Карлссоном и приглашали Свена-Йорана.

Предложение не укладывалось в голове. Из Третьей Лиги в третью команду Швеции, после года самостоятельной работы – с чего вдруг? «Гетеборг» – рабочий клуб, близкий социал-демократической партии, но дальний родственник Эрикссона уже девять лет как не премьер-министр – значит, не блат. А что тогда?

Президент «Гетеборга» Бертиль Вестблад объяснил: хотели одного шотландца, но он мог лишь через полгода, и задумались о молодом тренере со свежими идеями. Уходящий Хассе Карлссон вспомнил, что был оппонентом на защите диплома Эрикссона о прессинге и зонной защите, и посоветовал его. Боссу идея понравилась.

Дальше журналисты с болельщиками гадали, зачем «Гетеборгу» тренер, который на шесть лет моложе лидера команды Бьорна Нордквиста, а сам Эрикссон полетел на стажировку в «Ипсвич». Там попросил Бобби Робсона о пятиминутной беседе, а тот уделил час и предложил посмотреть игру с «Виллой» со скамейки.

Матч транслировали в Швеции, и отец Эрикссона не верил глазам, когда видел сына на лавке одной из лучших команд Англии конца семидесятых. Другие шведы отреагировали сдержаннее – Свена-Йорана мало кто знал в лицо, даже в «Гетеборге», где он еще не приступил к работе.

Эрикссон переживал из-за статуса выскочки-ноунейма, но после первых тренировок увидел: многие игроки – деревенские ребята, как и он, и ничего не мешает работать, как в Третьей Лиге с «Дегерфорсом».

На тренировках он останавливал игроков и передвигал, как шахматные фигуры. В автобусе включал лекции психолога Райло. А футбол поставил такой, что, как шутили в «Гетеборге», во время матчей можно было сдавать в аренду середину поля – мяч там все равно почти не оказывался.

В 1979-м Эрикссон взял Кубок страны и второе место, но его критиковали: после беспечного атакующего футбола Карлссона новый «Гетеборг» выглядел уныло.

Весной 1981-го Эрикссон хотел покинуть «Гетеборг» – игроки с директором отговорили

В следующем сезоне Свен-Йоран, по его словам, обнаружил, что можно играть и в середине поля, а полузащита нужна не только для обороны – сказались долгие беседы с бывшим шефом (и будущим помощником) Тордом Грибом.

Правда, это открытие не сразу отразилось на результатах. В 1980-м «Гетеборг» стал третьим, а следующий чемпионат начал с серии поражений, и Эрикссон услышал с трибун: «Отправьте этого ублюдка обратно в лес (подразумевались леса Вермланда, где вырос Свеннис – Sports.ru)».

Он и сам был готов вернуться. Получал меньше, чем в Дегерфорсе с учетом учительской подработки, а трудиться сантехником, как Торд Холмгрен, было некогда. Денег не хватало даже на мебель – мастерил ее сам из фанеры. Еще и сын Юхан первые два года бодрствовал по ночам, что не добавляло родителям сил.

К весне 1981-го Эрикссон вымотался и сказал, что готов уйти, раз команда посыпалась, а фанаты бушуют. Но игроки и директор Андерс Бернмар не отпустили.

Защитник Гленн Хюсен говорил, что Свеннис удивлял спокойствием, не орал, а, меняя игрока, отводил в сторону и объяснял причины – за такого тренера хотелось биться. Летом 1981-го Эрикссону купили трех игроков, и «Гетеборг» снова стал вторым, а заодно вышел в 1/4 финала Кубка УЕФА.

Двумя годами ранее уже достигали этой стадии в Кубке Кубков, но нарвались на «Арсенал», и получили на «Хайбери» пять голов за полчаса. Полузащитник (и банковский служащий) Джерри Карлссон признался, что в той игре впервые в жизни ни разу не коснулся мяча.

Зато игроки «Гетеборга» наполнились международным опытом, а перед Кубком УЕФА-1981/82 еще и разогрелись в Кубке Интертото, заняв первое место в группе с «Гертой», «Богемианс» и «Грассхоппером».

Гленн Хюсен вспоминал, что в рамках того турнира попадались скверные отели и поля, а в Цюрихе – еще и странный судья в солнцезащитных очках. Звали его Франц Гехтер: он швейцарец, но «Грассхопперу» это не помогло. «Гетеборг» победил 4:1 благодаря хет-трику 27-летнего нападающего Торбьорна Нильссона.

В феврале 1982-го у «Гетеборга» не было денег для поездки на четвертьфинал с «Валенсией»

В 1977-м Нильссон уехал в ПСВ, но настолько растерял там уверенность, что предпочитал сидеть на лавке, а не играть. После возвращения в «Гетеборг» Нильссон воскрес благодаря Эрикссону, который отправил форварда к психологу Райло.

Тот записал кассеты с проговариванием потенциальных голевых комбинаций. Торбьорн слушал их перед матчами и играл потом, по его словам, словно в трансе – стал лучшим бомбардиром Кубка УЕФА, параллельно работая на подшипниковом заводе Svenska Kullagerfabriken (позже стал шеф-поваром ресторана).

В 1/16 финала Нильссон забил три из пяти мячей «Гетеборга» в ворота австрийского «Штурма», а в 1/8 – три из четырех бухарестскому «Динамо». А вот финской «Хаке», в 1/32 проигравшей 2:3 и 0:4, досталось от Торбьорна лишь раз.

Возможно, перед игрой в Тампере Эрикссон перенастроил главную звезду. Джерри Карлссон вспоминал: тренер так пылко расписал достоинства любительской «Хаки», будто это нечто среднее между «Ливерпулем» и «Баварией». Со временем игроки привыкли: так Свеннис искоренял недооценку соперника.

Но секрет «Гетеборга»-1981/82 не только в этом. Вингер Торд Холмгрен рассказывал, что и лидеры, и запасные, и не попавшие в заявку получали одинаковые премиальные. В итоге команда неимоверно сплотилась, что, правда, не исключало жестоких розыгрышей.

Полузащитник Гленн Стремберг собирался показать машину потенциальным покупателям, и товарищи подбросили под сиденье балтийскую сельдь. Вратарю Томасу Вернерссону открутили болты на переднем колесе велосипеда, и по дороге домой с вечеринки он улетел в кусты.

Но главный прикол случился в феврале 1982-го, когда не нашлось денег для поездки в Валенсию на четвертьфинал, а правление клуба ушло в отставку, возмутившись тратами директора Бернмара на вратаря Вернерссона, защитника Фредрикссона и нападающего Сандберга.

Директор занял денег на поездку у подшипникового завода, но оставалась другая проблема – для протокольного ужина с руководителями «Валенсии» нужно было несколько человек солидной внешности, которые изображали бы из себя членов правления «Гетеборга».

В итоге компанию Бернмару составили клубный врач, администратор и радиоведущий Лейф Олссон.

Выйти в финал Кубка УЕФА «Гетеборгу» помог советский судья Юшка

Выпустить абы кого на поле было сложнее, а ведь возникла сложность с вратарем – Вернерссон на предматчевой тренировке ударил по голове Хюсена и травмировал руку. Эрикссон увидел панику в глазах запасного вратаря Тобиассона и велел любыми средствами вернуть Вернерссону трудоспособность.

Врач Ульф Линденбергер перестарался, вколол лошадиную дозу обезболивающего, и с почти парализованной рукой Вернерссон пропустил на пятой минуте – от будущего спортивного директора «Челси» Франка Арнесена. На 18-й минуте тот снова забил, но между его голами вклинились еще два – Свенссона и Нильссона.

Дома «Гетеборг» победил 2:0 и вышел не только в полуфинал, но и из финансового пике – клуб подхватил влиятельный политик Гуннар Ларссон. О деньгах уже не беспокоились, но перед матчами с «Кайзерслаутерном» кое-что все же волновало.

Например, чемпионат Швеции еще не начался, нужно было как-то поддерживать игровой тонус, а сантехник Торд Холмгрен переживал, отпустят ли его с основной работы в день второго, домашнего матча с немцами.

Первую задачу решили приглашением в Гетеборг «Ман Сити», вторую – личной просьбой Эрикссона, а с главной – в овертайме ответной встречи – немного помог советский судья Ромуальдас Юшка.

Даже полузащитник «Гетеборга» Джерри Карлссон признал, что пенальти, с которого Фредрикссон забил победный мяч, назначили ошибочно.

После победы над «Кайзерслаутерном» (1:1 и 2:1) репортер шведского телевидения Ингвар Олдсберг спросил премьер-министра Торбьерна Фельдина:

– Что чувствуете, когда 50 тысяч болельщиков скандируют: «Торбьерн! Торбьерн! Торбьерн!»?

– Они имеют в виду не меня.

Торбьерн Нильссон в тот день не забил, но все равно сыграл под стать прозвищу (Бог) и через несколько месяцев перешел как раз в «Кайзерслаутерн». Хотя Эрикссон звал в «Бенфику».

В день финала Кубка УЕФА игроки «Гетеборга» отпросились с работы и поехали на стадион

Свенниса сватал в «Бенфику» трикстер-импресарио Борье Ланц, который после ЧМ-1958 покинул Швецию в самолете бразильской сборной. Он устраивал турне советской сборной в Америке, умудрялся, по слухам, продавать рекламу в «Шереметьево», а когда на родине прижали с налогами, осел в Лиссабоне.

Весной 1982-го Ланц сообщил Эрикссону, что «Бенфика» расстается с венгром Лайошем Бароти и заинтригована прогрессом тренера «Гетеборга», но для официального приглашения хорошо бы не только выйти в финал, но и выиграть его.

Это не казалось легкой задачей – «Гамбург» несся к чемпионству в Бундеслиге и располагал Магатом, Хрубешем, Беккенбауэром и другими звездами, а у «Гетеборга» перед первым, домашним матчем даже не было короткого сбора. В день финала футболисты просто отпросились с работы и поехали на стадион.

У защитника-электрика Гленна Хюсена были личные счеты с «Гамбургом». В 1980-м мотался туда на просмотр, но игроки отнеслись как к пустому месту, а тренеры отвергли. Через два года хотелось отомстить.

Лил дикий дождь, и поле напоминало грязевую ванну. Немцы удерживали ничью с расчетом на второй матч, но за три минуты до конца Хюсен выиграл верховую борьбу и выдал Торду Холмгрену голевой пас.

Хюсен играл потом в «Фиорентине» с «Ливерпулем» и говорил, что никогда больше не встречал такого высокомерного соперника, как «Гамбург»-1982: немцы, кажется, недооценивали «Гетеборг» до первого пропущенного гола в ответной игре, а потом растерялись и в середине второго тайма получили еще два гола – 0:3.

После игры Хюсен с наслаждением наблюдал, как немецкие фанаты жгли мерч с надписью «Гамбург» – победитель Кубка УЕФА-1981/82», а Беккенбауэр говорил: «Дай нам еще несколько часов – мы бы все равно не забили».

Эрикссона нет на победных фотографиях «Гетеборга»

После финала Свеннис отказался позировать с трофеем, когда увидел, что на первый план рвется новый босс клуба Гуннар Ларссон, который раньше даже не здоровался с тренером и игроками. Резко отличаясь от предыдущих руководителей, которые закладывали дома ради усиления команды.

Правда, Эрикссон усиливал состав не только трансферами. За три года с ним Гленн Стремберг превратился из дублера «Гетеборга» в одного из самых востребованных полузащитников Европы.

После Кубка УЕФА-1981/82 он уехал к Эрикссону в «Бенфику», дважды стал чемпионом Португалии и устроил еще одно еврокубковое чудо – залез в полуфинал Кубка Кубков-1987/88 с командой Серии В, «Аталантой».

Объясняя успех «Гетеборга», Гленн говорил, что к началу восьмидесятых европейские команды привыкли выходить из обороны без давления, и высокий прессинг Эрикссона сводил их с ума. Настолько, что «Гетеборг» мог обыграть кого угодно.

Даже с электриком Хюсеном, сантехником Холмгреном, риэлтором Карлссоном и плотником Шиллером.

В плотниках он, кстати, не задержался, стал агентом и через 30 лет после победы в Кубке УЕФА устроил Эрикссона в китайский «Гуанчжоу». Тогда же в Швеции вышел документальный фильм о неповторимом «Гетеборге» восьмидесятых – «Последние пролетарии футбола».

Там 34-летний Эрикссон, еще не взявший 13 трофеев с «Бенфикой», «Ромой», «Сампдорией» и «Лацио», возвращается после победного финала Кубка УЕФА в Швецию и, видя тысячи ликующих болельщиков, называет себя самым счастливым человеком на свете.

Фото: My Story: Sven-Goran Eriksson; ifkgoteborg.se