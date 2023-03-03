14 комментариев

Денис Романцов поговорил с Ширко, Кечиновым и Ананко.

В 1996-м Олег Романцев провалился со сборной на Евро и через полгода вернулся в «Спартак».

Георгий Ярцев опять стал помощником и публично обиды не выказал, но о несправедливости его понижения говорили многие – от почетного президента «Спартака» академика Шаталина до молодых фанатов, очарованных золотым пионеротрядом-1996.

Романцев, по их мнению, бросил команду из неверия в ослабленный молодой состав, а через год, когда Ярцев сделал дублеров чемпионами, вернулся на все готовое.

К тому же в мае 1996-го фанаты «Спартака» не попали на игру с «Крыльями» и услышали от самарского майора: «Распоряжение не пускать вас на стадион отдал ваш президент – Романцев».

«[Через три дня] играем финал Кубка с «Локомотивом», – вспоминал Олег Иванович. – И вдруг слышу с трибуны: «Романцев – ты предатель!»

В Кубок УЕФА-97/98 Романцев вступил, возможно, самым ненавидимым человеком страны

После тренерской рокировки – весной 1997-го – «Спартак» терял очки в матчах с «Тюменью» и «Камазом», а фанаты встречали Романцева криками: «Ярцев! Ярцев!»

В конце первого круга (вскоре после убийства гендиректора клуба Ларисы Нечаевой) «Спартак» проиграл «Динамо» с «Аланией», и в следующем матче – с главным конкурентом, «Ротором» – Романцев не появился на скамейке.

Ярцев объяснил это болью в спине. Через полтора месяца «Спартак» проиграл в отборе ЛЧ «Кошице».

«В Словакии уступили по делу, а 0:0 в Москве – несчастный случай, – говорит полузащитник того «Спартака» Валерий Кечинов. – Мы упустили восемь-десять верных моментов. Мяч и в штангу попадал, и в перекладину. Такое бывает, но понятно, что болельщики были недовольны».

Василий Уткин показал в «Футбольном клубе» крики фанатов: «Романцев, убирайся!» – и сообщил: «Причина [отсутствия главного тренера на игре с «Ротором»] – не боли в спине, а боязнь в случае поражения пройти вдоль кричащих трибун.

Тогда «Спартак» выиграл благодаря хет-трику Бузникина, но судьба настигла Романцева после матчей с «Кошице». Вряд ли в России в этот вечер был более ненавидимый человек, чем он.

Толпа болельщиков жаждет его отставки. По слухам, в завтрашнем матче «Спартака» с «Зенитом» фаны устроят акцию молчания, прерываемую только антироманцевскими кричалками».

Романцев не появился на этой игре, и «Спартак» победил 2:0.

В автобиографии Ярцев добавил: «После поражения от «Кошице» люди незаслуженно скандировали: «Ярцев, Ярцев! Романцев, заплати налоги!» («Спартак» утаил $100 тысяч, полученных от УЕФА за участие в ЛЧ-1995/96, – позже Романцев признал вину и возместил ущерб).

Олег сказал: «Дай мне отдохнуть». Он оказался морально, психологически под такими молотками, что не приведи господь. Затем Романцев приехал в Тарасовку и приступил к тренировкам».

После еще двух побед – уже с главным тренером – полузащитник Дмитрий Аленичев сказал Владимиру Перетурину:

«Это нам, игрокам, не хватило мастерства обыграть «Кошице». Не Романцев же выходил на поле. Обидно, что телекомпания НТВ всю вину свалила на него».

Спартаковцев подстегнул скандал с замером ворот и переигровкой матча со «Сьоном»

Тремя днями ранее Аленичев проиграл со сборной матч за первое место в отборочной группе ЧМ-1998: завершавший судейскую карьеру чех Крондл не поставил несколько пенальти в ворота Болгарии, и наши проиграли 0:1.

Ощущение несправедливости (или антироссийского заговора) усилилось через три недели.

Перед ответной игрой 1/32 Кубка УЕФА президент «Сьона» (и бывший вратарь) Кристиан Константин потребовал замерить ворота на стадионе «Локомотив», а после итогового поражения добился переигровки.

«Первый московский матч задержали на полчаса: померили ворота, и представители «Сьона» согласились, что игра должна состояться, – говорит Валерий Кечинов. – После 2:2 они вдруг написали протест – конечно, это не спортивно, не по-человечески.

Мы понимали, что отношение к российских командам всегда плохое, но тот случай нас особенно разозлил. Хотелось отомстить».

«Все считали, что нас унизили, – вспоминал Егор Титов. – Мне кажется, впервые после распада Союза наша страна так объединилась. Даже далекие от футбола люди требовали разорвать швейцарцев и показать Европе, что русские могут за себя постоять.

Нас поддерживали даже армейцы, динамовцы и зенитовцы. В молодежной сборной ребята напутствовали: спартачи, опустите этих козлов!»

В прессе переигровка преподносилась как дело государственной важности. Билеты разлетелись мгновенно. Когда мы вышли на разминку, стадион напоминал разбуженный Везувий.

Настрой у нас был ошеломительный. В раздевалке никто ничего не говорил. Полнейшая тишина – как в фильмах про войну. Все понимали, что 1:0 или 2:0 никого не устроит. В итоге проехались по «Сьону» катком, забив пять красивых мячей».

На этой волне «Спартак» прошел и «Вальядолид» с «Карлсруэ», а заодно поборол «Ротор» в борьбе за чемпионство.

Самый тяжелый год в тренерской карьере закончился для Романцева радостно: к успехам «Спартака» добавились рождение внучки и получение новой квартиры, на Остоженке с видом на храм Христа Спасителя.

Романцев признался, что именно в ней – спустя 20 лет жизни в Москве – впервые почувствовал себя как дома.

На сборе в Кейсарии за «Спартаком» следил шпион из «Аякса».

К четвертьфиналу Кубка УЕФА-97/98 с «Аяксом» «Спартак» готовился основательно. Даже закупил 20 мячей Derby Star, которыми играла команда Мортена Ольсена. Правда, на январском сборе в Кейсарии спартаковцы обходились привычными, адидасовскими мячами.

— Здравствуйте, господа! — сказал Олег Романцев перед первой тренировкой 1998-го (в «СЭ-Журнале» тренера процитировал журналист Тимур Бараев). — Напоминаю, этот сбор — восстановительный.

Через две недели отправимся в Швейцарию, где начнем подготовку к «Аяксу», но туда необходимо приехать в полном порядке. Итак, приступаем. [Тренер Юрий] Дарвин забирает вратарей. Как вас зовут?

– Сергей, – ответил казахстанский вратарь Бойченко.

– Прекрасно, будем работать.

Спартаковцы быстро обнаружили слабое место 20-летнего стажера и били низом под левую руку. Пропустив немало мячей, Бойченко после тренировки обратился к администратору Александру Хаджи:

– А вы мне обратный билет купили, или я не подошел и мне самому надо позаботиться?

– Если будешь хорошо работать, купим тебе обратный билет, — отшутился Хаджи.

Бойченко жил в одном номере с Сергеем Горлуковичем, который после возвращения в Израиль с Кубка Содружества неожиданно сделал дубль в спарринге с молодежной сборной России (5:3).

Приезд молодежки в Кейсарию привел к разоблачению незнакомца, в котором давно подозревали голландского шпиона.

«Мы с «Аяксом» играли в похожий футбол – техничный, думающий, атакующий, – говорит защитник того «Спартака» Дмитрий Ананко. – Вряд ли человек из Амстердама мог увидеть на наших тренировках что-то новое.

Но раз несколько недель наблюдали за нами – значит, воспринимали всерьез, не считали легким соперником».

Игрок «Аякса-2» и молодежной сборной Андрей Демченко узнал в загадочном иностранце, следившем за «Спартаком», скаута Спитца Кона.

Также Андрей забил третий мяч в ворота Филимонова (причем с паса Титова, игравшего за молодежку) и усилил тревогу Романцева за оборону, которая и в Кубке Содружества выглядела неидеально.

А играть-то предстояло с самой результативной командой Европы.

Летом 1997-го «Аякс» потерял Клюйверта, Овермарса и тренера ван Гала, но с Лаудрупом, Литманеном и Арвеладзе выиграл чемпионат с разницей мячей +90.

«Мы играли зрелищнее великого «Аякса»-1995, – говорил полузащитник Рихард Витчге. – Уже в начале декабря 1997-го наши болельщики пели, что к Рождеству мы станем чемпионами. Это шутка с долей правды: к зимнему перерыву мы оторвались от ПСВ на 12 очков».

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Перед «Аяксом» «Спартак» много пропускал, а игроков едва набиралось на стартовый состав

В феврале 1998-го «Аякс» возобновил сезон двумя победами с общим счетом 10:1.

«Спартак» на сборах в Израиле и Швейцарии (между ними – неделя тренировок на снегу в Тарасовке) тоже забивал немало, но и пропускал по 2-3 мяча. И Романцев охотно говорил о проблемах с защитой.

Либеро Ананко и стоппер Ромащенко – молчаливы на поле. Левый защитник Хлестов – запальчив после травмы. 38-летний Горлукович – медленный. Хотели в центр Бушманова из «Торпедо» – в последний момент отказался. Купили Парфенова – а он заигран в еврокубках за «Днепр».

На сбор в Локарно Романцев взял 21 игрока, причем Ананко с Хлестовым полетели с повреждениями, Писарев, Бузникин и Цымбаларь набирали форму после травм, Канищев не мог играть по той же причине, что и Парфенов, а Мелешин, Робсон и Головской – из-за дисквалификации.

К неприятностям добавился скандал вокруг игры с «Зенитом» в 1996-м. Питерский форвард Сергей Дмитриев со ссылкой на партнеров заявил, что тот матч был сдан «Спартаку», а тренер Павел Садырин даже уточнил кем – вратарем Березовским.

Георгий Ярцев возмутился: «Эти разговоры бросают тень на чемпионство «Спартака». Все руководство нашего клуба сейчас в Швейцарии, и мы не можем защитить себя [на заседании КДК] от необоснованных нападок.

Когда «Спартак» неделю находился в Москве, к нам почему-то никто не обращался. А стоило команде уехать на сбор, как поднялась вся эта шумиха. И это в канун игры с «Аяксом».

Историю в итоге замяли, а Дмитриева дисквалифицировали на полгода.

Тихонов говорил, что в Амстердаме его устроит ничья: «Главное не провалиться»

Интересно, что вторую половину 1997-го Дмитриев провел в «Спартаке» и забил единственный мяч в ворота «Кошице», но проиграл конкуренцию 21-летнему Александру Ширко.

Тот до осени забил в сезоне-1997 два мяча, а потом – девять за два с половиной месяца. Сделал, например, дубль во второй игре с «Вальядолидом». А его гол «Карлсруэ» на декабрьском катке стадионе «Динамо» вывел «Спартак» в четвертьфинал.

«Даже тогда, в минус восемь, пришло 35 тысяч болельщиков, – вспоминает Ширко. – Полные трибуны в то время гнали нас вперед – вот и прорезались у меня голы».

Забил он и один из мячей «Спартаке» в единственным швейцарском спарринге – с «Асконой» (6:3).

«В Локарно мы наигрывали наши обычные комбинации. Без специального плана под «Аякс», – говорит Ананко. – Романцев всегда нам прививал: надо исходить из своей игры.

На том сборе мы опробовали мячи Derby Star – они были полегче тех, которыми играли в России. В приеме и передачах требовалась адаптация. Привыкали мы дня два-три. Сначала было много брака, и у Олега Ивановича возникало к нам много претензий.

Но хорошо, что «Спартак» заранее озаботился этим, и мы получили время на привыкание. Думаю, это помогло нам в Амстердаме.

В свободное время мы как обычно веселились, а сапожник Слава Зинченко нас поддерживал. Мы скинулись, и пообещали ему солидную сумму (по словам Евсеева, 300 долларов – Sports.ru), если он нырнет в озеро рядом с отелем и поймает какую-то рыбу.

Он воплотил это в жизнь, слегка шокировав отдыхающих и полицейских. Но задачу-то выполнил!»

«Когда идет тяжелая работа, надо как-то расслабляться, – говорит Ширко. – Зинченко нам в этом здорово помогал».

«Однажды он на спор съел кожуру от банана», – добавляет Кечинов.

Из Локарно «Спартак» отправился в Милан, откуда вылетел в Роттердам. В Голландии «Спартак» поселился не в Амстердаме, а в Гааге – в том же отеле Promenade, что и перед четвертьфиналом Кубка Кубков с «Фейенордом».

Тогда «Спартак» победил 1:0, но теперь, по словам Андрея Тихонова, замахивался на меньшее.

-На что может рассчитывать «Спартак»?

– Главное – не провалить игру в Амстердаме, не сломаться с самого начала, не пропустить в первые 10-15 минут. Потом будет полегче, и мы свой футбол покажем.

Дмитрий Хохлов, который теперь в ПСВ, предупреждал – не уходить ни в коем случае в глухую оборону. Иначе зажмут. «Аяксу» мы можем противопоставить старание и самоотдачу.

- Какой результат устроил бы?

– Ничейный.

В Амстердаме Ананко играл с язвой, Кечинов забил редкий для «Спартака» мяч, а Ширко несколько часов просидел на допинг-контроле

Из-за схожести цветов «Спартак» вышел на игру в Амстердаме в непривычной, красно-черной, форме.

Валерий Кечинов: «Мы шутили на эту тему. Говорили: «Мы теперь «Милан» (Москва)».

Дмитрий Ананко: «Увидев эту форму, я немного напрягся. Вспомнил нашу игру с «Монако», когда мы вышли в синем и сгорели 1:4.

Потом, когда шли от раздевалки до поля, увидели, кажется, всю историю «Аякса». Кто играл, что выигрывали – все было запечатлено на стенах: у неподготовленных игроков на пути к газону уже коленки бы затряслись.

Но мы тогда чувствовали не только ответственность, но и колоссальный интерес – хотелось увидеть, чего стоим на таком уровне».

Валерий Кечинов: «Амстердамцев я вообще не боялся. Просто хотелось сравнить нас с самой забивной командой мира. Знал, что они играют в похожем стиле и будет обоюдоострый матч. Атака на атаку. Так и получилось».

Александр Ширко: «Внутри стадиона все было оформлено в цветах «Аякса», напоминало об истории клуба – «Спартак» в то время мог только мечтать о такой арене».

Дмитрий Ананко: «Перед игрой меня беспокоил голеностоп, но это отошло на второй план, когда сильно заболел желудок. Пришлось сильно понервничать. Принимать медикаменты было нельзя, поэтому мне делали капельницы.

Я не тренировался в полную силу, но отыграл в Амстердаме 90 минут. А по возвращении в Москву выяснилось, что у меня язва двенадцатиперстной кишки. Слава богу, это не отразилось на моей игре, хотя, наверное, можно было и получше выступить».

Александр Ширко: «Не назвал бы игру в Амстердаме открытой с нашей стороны. Мы больше оборонялись и действовали на контратаках. Иначе тяжело было сдержать грозное нападение «Аякса.

Ни Данни Блинд, ни Франк де Бур не играли против меня персонально. По расстановке я располагался на острие, но постоянно перемещался и искал возможности выскочить на ударную позицию. Пару раз удалось – сделал дубль.

На такую уверенную победу мы не рассчитывали. Понимали, что будет сложно, будет сильное давление, и после моих голов оно только усилилось. «Аякс» создал кучу моментов, но Филимонов тащил и защита работала на пределе».

Дмитрий Ананко: «При счете 2:0 нагрузка на оборону увеличилась, мы пропустили, но потом выстояли и забили третий. 3:1 – «Аякс» проиграл дома впервые за полтора года. Голландские болельщики провожали нас стоя».

Валерий Кечинов: «Комбинация с забеганием – фирменная для «Спартака». Правда, редко забегавший игрок забивал сам. Обычно он пасовал с фланга в центр штрафной или на дальнюю штангу.

Я тоже одним глазом смотрел, кто открывается. Но Цымбаларь с Писаревым находились рядом с защитниками, им сложно было дать пас. Ван дер Сар подумал, что я прострелю и сделал движение от ворот. Я увидел это и ударил ему под опорную ногу».

Дмитрий Ананко: «На улице было ветрено, дождливо, но стадион «Аякса» – один из первых с крышей, поэтому внутри была шикарная погода и акустика.

Мы, конечно, слышали болельщиков «Спартака», совершивших рекордный по численности выезд, и для нас это было очень важно. Они вкладывают в любовь к клубу душу, силы, время и деньги – приехать в Голландию стоило недешево. Победой над «Аяксом» они гордились так же сильно, как мы.

Работая потом тренером «Спартака», я предлагал закрепить за болельщиками двенадцатый номер».

Александр Ширко: «После игры болельщики прорвались ближе к автобусу. Это, наверное, было легче сделать после нашей победы, к тому же автобус долго стоял у стадиона – мы с Горлуковичем и Филимоновым задержались на допинг-контроле.

Провели там несколько часов, а другие ребята в это время фотографировались и общались с болельщиками. Потом мы прилетели в закрытый аэропорт, и на выезде нас снова встречали болельщики.

Дальше – куча звонков, интервью, съемки. Но голова у меня не кружилась – в «Спартаке» это не допускалось. Да и нельзя было расслабляться – близился ответный матч, и мы знали, что суперигроки «Аякса» снова создадут много моментов. После 3:1 в Амстердаме хотелось довести дело до конца».

Перед ответной игрой «Спартак» жил на даче Сталина

Александр Ширко: «Ко второй игре с «Аяксом» мы готовились в Сочи – на бывшей сталинской даче. Там хорошая природа, но это больше походило не на спортивную базу, а на музей: скрипучий паркет, неотапливаемые помещения».

Валерий Кечинов: «Очень интересное место – называлось «Зеленая роща». Сталин любил там отдыхать. В комнатах и столовой сохранилась атмосфера тридцатых-пятидесятых. Запомнились огромные ванные с окнами. И еще там был кабинет, где за столом находилась восковая фигура Сталина».

Дмитрий Ананко: «В столовой сидели за двумя столами – как на свадьбе. Много шутили про то, кому какое жилье досталось. Номер Сталина – игрокам постарше. Комнаты прислуги – молодым. Остальным – номера детей Сталина.

То, на чем мы тренировались в Кудепсте, сложно назвать полем. Снег вперемежку с грязью. Помню фотографию – Романцев омывает из шланга Саню Филимонова, а тот по уши в грязи – одни глаза видны».

Александр Ширко: «Поля никакущие, но это приближало нас к условиям, на которых предстояло играть в Москве.

На «Динамо» – перед матчем с «Аяксом» – замерзшее поле посыпали песком».

Валерий Кечинов: «Думали, что такое поле сыграет нам на руку: в Голландии-то проблем с травой не знали, а мы привыкли играть на скользком и твердом покрытии.

Но «Аякс» быстро приноровился – у них другого выхода не было: после 1:3 в Амстердаме. В первом тайме нам было очень тяжело».

Александр Ширко: «Аякс» сразу кинулся атаковать, но полные трибуны опять обеспечили нам вдохновение – не пропустили, а в конце я забил. Мы победили 1:0.

Я тех пор не пересматривал матчи с «Аяксом», но понимаю, что те голы стали моей визитной карточкой. Болельщики их постоянно вспоминают.

Никогда не забуду, как мы с Кечиновым – уже после перехода в «Шинник» – попали в аварию: вылетели с дороги и улетели в канаву. Приехавший врач сказал: «Всю жизнь болею за «Спартак», но не ожидал увидеть вас в канаве».

Валерий Кечинов: «Во второй игре мы на фарт снова вышли в красно-черной форме. А я и вышел на поле с той же ноги, что и в Амстердаме, съел на обед то же самое, проснулся в то же время. Мы были очень суеверные».

Дмитрий Ананко: «В Амстердаме я усугубил травму голеностопа, но о боли мы тогда не думали. В ответном матче я снова сыграл 90 минут. Говорят, здоровье дороже денег. А мне дороже то, что болельщики и спустя много лет благодарят за те победы».

Валерий Кечинов: «В сложное для страны время мы подарили людям радость, отдушину».

Александр Ширко: «Мы хотели выиграть Кубок УЕФА, но, наверное, «Аякс» был нашим пределом. На «Интер» с Роналдо нас уже не хватило».

Валерий Кечинов: «Я считаю, что «Аякс» был не слабее «Интера», но против вязкой, тягучей, неприятной обороны итальянцев нам игралось сложнее».

После победы в Москве Романцев попросил Черномырдина помочь со стадионом

«В матче с «Аяксом» «Спартак» меня удивил, – признался Олег Романцев. – Голы в Амстердаме – уникальные. Все три – конфетки. Умные, темповые.

Там были и передачи пяткой, и забегания, и пасы в касание. Титов оба раза давал Ширко прямо в шаг – тому не нужно было ни тормозить, ни тянуться. Он просто бежал, ставил ногу и забивал.

Это не умаляет заслуг Ширко: в этом месте еще надо оказаться. Да и промазать с таких точек вполне можно, а он четко положил оба мяча.

Ну а третий гол Валеры Кечинова – шедевр! Его шикарная пауза поразила миллионы телезрителей, весь стадион, всех соперников, всех партнеров и нас на скамейке.

Мы потом обсуждали этот гол: все без исключения подумали, что Валера сделает передачу. Включая меня. И, разумеется, ван дер Сара.

Я до сих пор пересматриваю этот матч с удовольствием».

«После победы над «Аяксом» нам, молодым, подняли зарплату, – добавил в автобиографии Вадим Евсеев. – Перевели все в валюту, хотя до этого получали в рублях. Головскому, Мелешину и мне сделали зарплату в три тысячи долларов, а если чистыми, то две с половиной. Ширко – 5 тысяч».

Матч с «Аяксом» мог помочь и в строительстве стадиона «Спартака», который тогда планировался у метро «Ботанический сад».

Войдя в раздевалку «Спартака» после 1:0 в Москве, премьер-министр Черномырдин получил от Романцева папку.

– Ты скажи – что здесь? – спросил глава правительства.

– По стадиону помощь – незначительная, – объяснил Романцев. – Не финансовая. Организационная.

– Организационная? Когда денег не просят – все вопросы решаю. Считай, что решили (стадион появится у «Спартака» через 16 лет – Sports.ru).

Из всех игроков Черномырдин обнял только вратаря Филимонова, а через шесть дней был уволен. В «Спартаке» потом долго шутили, что объятия с Александром – плохая примета.

Фото: РИА Новости/Игорь Уткин, Владимир Родионов, Александр Макаров, Владимир Федоренко, Сергей Компанийченко; Gettyimages.ru/Gary M Prior/Allsport, Ben Radford/Allsport; twitter.com/lvs550lvs