Знаете, почему «Ванкувер» называют «Кэнакс»? Это в честь персонажа канадских комиксов, который в одиночку победил Гитлера

Только в 90-х на логотипе его сменила косатка.
Словосочетание «Ванкувер Кэнакс» известно в хоккее давно: команда с таким названием играла еще в сезоне-1945/46 в лиге Тихоокеанского побережья (PCHL). Энхаэловская версия существует с 1970 года, но если вы всю жизнь думали, что «Кэнакс» переводится как «косатки», то сейчас удивитесь.
Один из вариантов перевода – «канадец», но даже принадлежность команды к этой стране – не совсем та причина, по которой команда получила именно такое название. На самом деле клуб назван в честь героя канадских комиксов Джонни Кэнака (в русской википедии – Канук) канадский аналог Дяди Сэма, символ целой страны в одном образе.
Раньше вместо косатки на логотипе «Ванкувера» был изображен именно этот персонаж, а один из вратарей даже нанес его на шлем. Но кто же такой Джонни Кэнак и почему он так популярен у себя на родине?
Герой из XIX века, потом стал канадским Капитаном Америкой
На самом деле, «кэнак» – это сленговое наименование жителей Канады. Некоторые американцы до сих пор так называют население этой страны, причем это не считается чем-то оскорбительным.
Впервые как образ это понятие сформировалось в 1860-х – в виде карикатуры на американского Дядю Сэма. Но в отличие от своего прототипа, Кэнак изображался не как пожилой мужчина, а как сельский житель или солдат в самом расцвете сил.
Комиксы о Джонни Кэнаке выходили в течение 30 лет, но интерес к нему постепенно спал. Национальным героем Канады он вновь стал только в период Второй мировой войны, когда стране нужен был свой символ силы и борьбы за справедливость. Дошло до того, что он, как и Капитан Америка из комиксов Marvel, в одиночку победил Гитлера и прекратил войну в одном из выпусков комикса.
Как уже упоминалось ранее, слово Canuck – сленговое, и его можно встретить довольно часто. Если брать ту же вселенную Marvel, то Росомаху нередко называют «the Ol’ Canuklehead» – «старый канадский болван (каламбур от “knucklehead”)» – из-за его происхождения.
Но зачем искать параллели в американских комиксах, если можно сделать свои? В 1975 году в газетных киосках появляется новый комикс про приключения Капитана Кэнака (да-да, очень оригинально).
Про этого героя вышло три итерации комиксов, на Comic-Con 2012 года было объявлено, что о нем будет сниматься полнометражный фильм, а в 2013 году на экраны вышел пятисерийный анимационный сериал.
Больше 20 лет Джонни Кэнак был символом «Ванкувера», пока у клуба не появился другой спонсор
Ванкувер – третий по величине город Канады (около 632 тысяч человек населения) и неудивительно, что в качестве символа хоккейный клуб выбрал персонажа, известного всей стране. Долгое время о нем напоминало не только название, но и альтернативная форма, на которой Джонни Кэнак выступал в качестве логотипа и изображался на коньках и с клюшкой в руках.
Этот логотип был взят не случайно – а как раз в честь «Ванкувер Кэнакс», которые выступали в PCHL и WHL. При вступлении в НХЛ логотип обновили.
Но откуда взялась косатка, с которой сейчас ассоциируется команда? В 1997 году «Ванкувер Кэнакс» приобрела компания «Orca» (в переводе с английского как раз «косатка»). Владельцы захотели связать клуб с символом своей фирмы, но трогать название было рискованно. Тогда приняли решение изменить логотип – и это оказалась удачной мыслью: косатка сейчас прочно ассоциируется с хоккейным «Ванкувером».
Но Джонни Кэнак никуда не делся. Его помещают на концепты новых форм команды, а в продаже есть джерси для болельщиков с его изображением. Кстати, одноименная команда по лакроссу на своем логотипе изобразила именно этого героя.
Еще одним напоминанием о персонаже стал шлем бывшего вратаря «Ванкувера» Роберто Луонго. Изображение Кэнака он сделал в 2006 году.
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Фото: Gettyimages.ru/Craig Melvin/Allsport, Jeff Vinnick; Canucks; mycomicshop.com; commons.wikimedia.org/Newton McConnell
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