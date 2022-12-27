Джордан Пул взбесил Стефа Карри. Все из-за Керра и его новой стартовой пятерки

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Похоже, встряска вышла боком.

С крайне недавних пор Джордан Пул – полноценный игрок стартовой пятерки «Уорриорз», а Кевон Луни переведен на скамейку запасных. Стив Керр объяснил внезапную рокировку так: «Нам нужно добавить в спэйсинге. Так же мы знаем, что вариант с Пулом может быть очень взрывным. Прошла половина сезона, а мы на отметке в 50% побед, так что пора попробовать что-то еще». Смелое и довольно неоднозначное решение, если вспомнить, что «стартинг-файв» с Кевоном – самая плюсовая во всей лиге.

Со спэйсингом и «взрывчатостью», как с аргументами в пользу этой перестановки, спорить было довольно сложно, ведь на бумаге все выглядело более, чем однозначно: вместо тяжеловесного и небросающего Луни на паркет выходит легчайший (даже слишком) на ногах и с броском любого вида Пул. Но пока «бумагу» рвут на части статистические показатели. С момента перевода Джордана в старт «Голден Стэйт» просели в: количестве выброшенных 3-очковых (38,6 попытки, по сезону – 43); количестве реализованных трехочковых (15 попаданий, по сезону – 16,4); количестве очков, набранных в быстром отрыве (13,7, по сезону – 14,6); количестве ассистов (28,7, по сезону – 29,3) и количеству владений (102,9, по сезону – 106,6). Вдохнуть новую жизнь в игру команды не удалось, а вот отобрать кусочек у старой – да.

Падение всех этих показателей объясняется всего тремя буквами – Л У Н . Ни для кого не секрет, что качество нападения «Уорриорз» напрямую зависит от качества и количества заслонов для шутеров или для катеров, которые, в основном, генерируют два человека – Дрэймонд Грин и Кевон Луни. Любимые комбинации Керра лучше всего воплощаются с этой парочкой на паркете. Теперь Грину приходится ставить скрины за себя и за того парня, но он один, а гардов теперь аж трое. Дефицит заслонов приводит к плачевным для системы чемпионов последствиям – к геройскому баскетболу, в котором снайперам приходится чаще создавать для себя броски (если это не Карри – плохие) самостоятельно. Отсюда и большее число потерь, и меньшее число результативных передач (и без того неэлитное соотношение ассистов к потерям также ухудшилось).

Вдобавок ко всему, в отсутствие Луни на площадке исчезает хоть какая-то угроза под кольцом, что позволяет оппонентам «Голден Стэйт» сконцентрироваться на нейтрализации их огневой мощи. Нападение «Дабз» на этом отрезке выглядит тяжелее нападения образца позапрошлого сезона. Закончу блок про атаку парочкой шокирующих статистических фактов: «оффенсив рэйтинг» Луни на 100 владений – 149. На 43 больше, чем у Джордана, и на 26 больше, чем у Стефа. А еще Кевон занимает второе место в лиге по соотношению передач к потерям – 5,5. Удивительный.

Переводя Пула в старт, Керр явно ставил на вау-эффект на чужой половине, который должен был перекрыть весь спровоцированный ужас на своей. Но вау-эффекта не произошло, как и чуда – Джордан может быть нестабилен в чем угодно, но он стабильно плох в защите. Симбиоз из недостатка концентрации, оборонительного интеллекта и мышечной массы продолжает усложнять жизнь «Уорриорз» в обороне. С Пулом-стартером команда стала допускать больше очков из «краски», внушительно вырос процент оппонентов из-за дуги (41,8%, по сезону – 36,2). Также значительно возросла эффективность быстрых отрывов соперников (2,333, по сезону – 1,749). Миссия, которая казалась невыполнимой – выполнена: «Уорриорз» теперь фолят в еще больших объемах и получают в свое кольцо еще больше штрафных бросков – аж на 3,5 сверх сезонной нормы. Ожидаемо снизилось количество блоков, и также ожидаемо увеличилось число перехватов.

Персонально в обороне больше всех снова пострадал именно Дрэймонд Грин. Из-за того, что теперь Керр разводит их с Луни минуты еще радикальнее, Дрэй чувствует себя крайне неуютно: агрессивно выйти на дугу = оставить краску и кольцо на верную погибель, остаться на подстраховке = наблюдать за тем, как на дуге разматывают Пула (чаще всего). Когда на паркете и Грин, и Лун – они постоянно меняются функционалом друг с другом. В одном защитном владении Кевон может подниматься повыше, а Дрэймонд выполнять роль страхующего, в другом – наоборот. Но иногда Грин устраивает настоящее шоу имени себя – и успевает сделать все сам. Он феноменальный защитник, но закладываться на такие подвиги в каждом матче – сомнительный план. Когда два игрока с лучшим защитным рейтингом в ростере почти не пересекаются на площадке – это, мягко говоря, странно.

Самая большая проблема с новой стартовой пятеркой – теперь Пул всегда выходит в «закрывающем» лайн-апе. В клатче баскетбольный интеллект Джордана порой достигает отрицательных значений. На одно обдуманное действие (как, например, победный кат к кольцу) приходится четыре-пять неадекватных (как, например, ненужный сверхдальний трехочковый, сведший Карри с ума). Скорее всего, Керр специально помещает Пула в такие условия, чтобы тот набирался бесценного опыта. Но с каждым новым ляпом на решающих минутах голова Джордана не становится холоднее, увы. С Пулом на паркете большие проблемы «Уорриорз» с закрытием игр превращаются в огромные. В самые нервные мгновения в нем нельзя быть уверенным ни на одной из сторон.

Фото: REUTERS/Kelley L Cox, John Hefti