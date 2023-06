17 комментариев

Международный союз конькобежцев (ISU) опубликовал ежегодный финансовый отчет – в Союзе подвели итоги 2022 года.

В наших СМИ тут же разлетелись цитаты из документа:

• «организация практически не получала доходов от рекламы и медиаправ – сказалось отсутствие российских фигуристов»;

• «ISU жалуется на нехватку денег»;

• «на покрытие убытков из-за бана России придется потратить резервный фонд ISU».

Дальше классический расклад: воодушевленные чиновники, депутаты и заслуженные тренеры предрекают ISU скорый крах. Даже руководство нашей федерации будто не вникало в документ.

А лучше всего тон комментариев российского фигурного бомонда отражает мнение Натальи Бестемьяновой: «То, что у ISU будут проблемы с доходами без наших фигуристов, было понятно сразу, мы это знали заранее. Просто они сейчас решились опубликовать этот доклад. Никому больше не интересны междусобойчики на международных соревнованиях, где нет нас. ISU и дальше будет терять деньги, пока не допустят наших».

Но проблема в том, что в самом отчете нет выводов, которые транслируют журналисты и на которые ссылаются российские спикеры . А деньги ISU теряет не первый год – проблемы с прибыльностью начались задолго до отстранения российских спортсменов.

Сейчас разберемся.

***

Причиной неразберихи стал некорректный перевод одного из параграфов отчета. Да, «санкции против России и отсутствие российских фигуристов на соревнованиях ISU привели к тому, что организация практически не получала доходов от рекламы и медиаправ». Но! Все это касается только доходов из России .

Вот точная цитата из документа: The sanctions against Russia and the absence of Russian Skaters in ISU Events resulted in basically no advertising and media rights fee incomes from Russia. В переводе на русский у наших СМИ почему-то ускользнули два последних слова – from Russia, и это принципиально поменяло смысл.

Разумеется, доходы от рекламы и медиаправ из России снизились почти до нуля, это закономерно, даже не требует объяснений.

А как с остальными доходами?

• С продажей рекламы и прав в остальном мире у ISU все в порядке, есть прирост: 19 миллионов швейцарских франков (аудит ведется именно в этой валюте, так как штаб-квартира ISU расположена в Лозанне) за телетрансляции в 2022 году против 15 млн за 2021-й. Реклама в 2022-м тоже принесла больше – плюс 5 млн относительно предыдущих показателей.

Да и перспективы на ближайшие годы кажутся вполне оптимистичными: «Несмотря не негативные последствия пандемии и конфликта России и Украины, нынешние контракты предполагают стабильную ситуацию с доходами на следующие 3-4 года. Доходы за 2022 год значительно превысили показатели за 2021-й» .

• Россия действительно упоминается в документе несколько раз. Сначала в связи с падением доходов от продажи рекламы и телеправ в России – но на прибыли за 2022 год это не отразилось: контракты заключаются заранее, и обязательства по ним выполнены в полном объеме.

А вот в 2023-м году убытков от отстранения России уже не избежать, есть и конкретная цифра: в Лозанне прогнозируют, что недополучат примерно 1 миллион франков. Для этого и планируют использовать тот самый резервный фонд ISU – он придуман как раз для подобных форс-мажорных ситуаций. В ISU подчеркивают: бизнес-связи с Россией для организации не критичны .

«Конфликт между Россией и Украиной и последовавшие санкции против России, введенные ЕС и США, на деятельности ISU скажутся не сильно. Бизнес-отношения между ISU и российскими контрагентами, банками и поставщиками услуг весьма незначительны».

Ок, кажется, в Лозанне уверены, что без России проживут. Но откуда тогда проблемы с бухгалтерией?

• 2022 год ISU действительно закончил с огромным убытком – в 19 млн франков (для сравнения: предыдущий год ушел в минус всего на 250 тысяч франков, цифры несопоставимы). Главная причина – и это поразительно – совсем не в проблемах с продажей билетов или рекламы.

Основа финансового благополучия ISU – инвестиции, союз владеет солидным портфелем облигаций и акций. Кризис фондового рынка в 2022 году и привел к таким серьезным убыткам: аудит показывает потерю больше 18 миллионов на падении стоимости ценных бумаг. Также сказались инфляция и скачки курсов валют. По финансовой структуре ISU – скорее, швейцарский инвестфонд, а не спортивная организация.

• В собственности Союза и дорогая швейцарская недвижимость. Офис в Давосе, правда, пришлось продать, зато вилла в Лозанне по-прежнему в активах.

• Дорого обошелся и прошлогодний Конгресс ИСУ на Пхукете – он стоил 1,1 млн франков. В ISU считают, что это компенсировалось экономией на отмененных из-за ковида предыдущих встречах. Но фотографии чиновников на пляже после заседаний все равно вызывали вопросы у фанатов.

• Остальные доходы-расходы на общей прибыли сказались мало: в постковидные сезоны на проведение соревнований денег ушло больше, чем до этого, но и поступления от продажи рекламы и медиаправ тоже были выше. Интересно, кстати, что телетрансляции приносят ISU гораздо больше денег, чем реклама: 19 млн против 6.

• Важно понимать, что в отчете нет деления по видам спорта: понять, что для ISU доходнее – шорт-трек или фигурка – невозможно . Зато из документа следует, что в ISU работает не так много человек, как может показаться: офис состоит всего из 19 сотрудников на полной ставке.

Какие выводы?

Они все равно тревожные: после Олимпиады-2026 в Милане ISU ждут сложные времена.

Кризис в индустрии, спад в экономике, падение зрительского интереса – об этих проблемах ISU говорит несколько лет, но кажется, если сейчас на начать искать пути выхода – ледовые виды могут и не выбраться из ямы.

• Рекламный рынок изменился. Спонсоры хотят вкладываться в топовые виды спорта и глобальные спортивные события. К онькобежный спорт и фигурное катание – «незначительные и нишевые виды» (цитата из отчета ISU) , поэтому интерес рекламодателей будет только падать.

• Спорт стал проигрывать в зрелищности другим развлекательным форматам, реклама уходит из телевизора в соцсети, онлайн и компьютерные игры.

Самые привлекательные рекламодатели на сегодняшнем рынке – технологические гиганты типа Apple и Google, и ISU им не интересен (все это – тоже цитаты). В ISU признаются: даже самые верные коммерческие партнеры не уверены, что готовы и дальше вкладываться в телетрансляции на фоне падения рейтингов.

• Т е же тренды царят даже в Японии – главном для ISU рынке (тоже важная цитата). Не обошлось здесь и без Юдзуру Ханю – уход знакового японского фигуриста лишь подстегнул этот кризис.

Спасение – забота самого ISU, и в Лозанне это отлично понимают: надо привлекать новую, более широкую и молодую аудиторию по всему миру. Тогда не будет ни проблем со спонсорами, ни с интересом к трансляциям.

Важно, что в выводах отчета ISU рассчитывает именно на фигурное катание – отмечая, что по формату фигурка максимально близка к шоу-бизнесу и музыкальной индустрии. Осталось только придумать, как этим воспользоваться – и вот на этот вопрос аудиторский отчет ответов не дает.

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев, Алексей Даничев, Александр Вильф; globallookpress.com/Naoki Nishimura