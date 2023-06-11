17 комментариев

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Везде пишут, что мировая фигурка нищает из-за отстранения России. Не ведитесь, это совсем не так

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Фигурное катание Фигурное катание

Международный союз конькобежцев (ISU) опубликовал ежегодный финансовый отчет – в Союзе подвели итоги 2022 года.

В наших СМИ тут же разлетелись цитаты из документа:

• «организация практически не получала доходов от рекламы и медиаправ – сказалось отсутствие российских фигуристов»;

• «ISU жалуется на нехватку денег»;

• «на покрытие убытков из-за бана России придется потратить резервный фонд ISU».

Дальше классический расклад: воодушевленные чиновники, депутаты и заслуженные тренеры предрекают ISU скорый крах. Даже руководство нашей федерации будто не вникало в документ.

А лучше всего тон комментариев российского фигурного бомонда отражает мнение Натальи Бестемьяновой: «То, что у ISU будут проблемы с доходами без наших фигуристов, было понятно сразу, мы это знали заранее. Просто они сейчас решились опубликовать этот доклад. Никому больше не интересны междусобойчики на международных соревнованиях, где нет нас. ISU и дальше будет терять деньги, пока не допустят наших».

Но проблема в том, что в самом отчете нет выводов, которые транслируют журналисты и на которые ссылаются российские спикеры. А деньги ISU теряет не первый год – проблемы с прибыльностью начались задолго до отстранения российских спортсменов.

Сейчас разберемся.

***

Причиной неразберихи стал некорректный перевод одного из параграфов отчета. Да, «санкции против России и отсутствие российских фигуристов на соревнованиях ISU привели к тому, что организация практически не получала доходов от рекламы и медиаправ». Но! Все это касается только доходов из России.

Вот точная цитата из документа: The sanctions against Russia and the absence of Russian Skaters in ISU Events resulted in basically no advertising and media rights fee incomes from Russia. В переводе на русский у наших СМИ почему-то ускользнули два последних слова – from Russia, и это принципиально поменяло смысл.

Разумеется, доходы от рекламы и медиаправ из России снизились почти до нуля, это закономерно, даже не требует объяснений.

А как с остальными доходами?

• С продажей рекламы и прав в остальном мире у ISU все в порядке, есть прирост: 19 миллионов швейцарских франков (аудит ведется именно в этой валюте, так как штаб-квартира ISU расположена в Лозанне) за телетрансляции в 2022 году против 15 млн за 2021-й. Реклама в 2022-м тоже принесла больше – плюс 5 млн относительно предыдущих показателей.

Да и перспективы на ближайшие годы кажутся вполне оптимистичными: «Несмотря не негативные последствия пандемии и конфликта России и Украины, нынешние контракты предполагают стабильную ситуацию с доходами на следующие 3-4 года. Доходы за 2022 год значительно превысили показатели за 2021-й».

• Россия действительно упоминается в документе несколько раз. Сначала в связи с падением доходов от продажи рекламы и телеправ в России – но на прибыли за 2022 год это не отразилось: контракты заключаются заранее, и обязательства по ним выполнены в полном объеме.

А вот в 2023-м году убытков от отстранения России уже не избежать, есть и конкретная цифра: в Лозанне прогнозируют, что недополучат примерно 1 миллион франков. Для этого и планируют использовать тот самый резервный фонд ISU – он придуман как раз для подобных форс-мажорных ситуаций. В ISU подчеркивают: бизнес-связи с Россией для организации не критичны.

«Конфликт между Россией и Украиной и последовавшие санкции против России, введенные ЕС и США, на деятельности ISU скажутся не сильно. Бизнес-отношения между ISU и российскими контрагентами, банками и поставщиками услуг весьма незначительны».

Ок, кажется, в Лозанне уверены, что без России проживут. Но откуда тогда проблемы с бухгалтерией?

• 2022 год ISU действительно закончил с огромным убытком – в 19 млн франков (для сравнения: предыдущий год ушел в минус всего на 250 тысяч франков, цифры несопоставимы). Главная причина – и это поразительно – совсем не в проблемах с продажей билетов или рекламы.

Основа финансового благополучия ISU – инвестиции, союз владеет солидным портфелем облигаций и акций. Кризис фондового рынка в 2022 году и привел к таким серьезным убыткам: аудит показывает потерю больше 18 миллионов на падении стоимости ценных бумаг. Также сказались инфляция и скачки курсов валют. По финансовой структуре ISU – скорее, швейцарский инвестфонд, а не спортивная организация.

• В собственности Союза и дорогая швейцарская недвижимость. Офис в Давосе, правда, пришлось продать, зато вилла в Лозанне по-прежнему в активах.

• Дорого обошелся и прошлогодний Конгресс ИСУ на Пхукете – он стоил 1,1 млн франков. В ISU считают, что это компенсировалось экономией на отмененных из-за ковида предыдущих встречах. Но фотографии чиновников на пляже после заседаний все равно вызывали вопросы у фанатов.

• Остальные доходы-расходы на общей прибыли сказались мало: в постковидные сезоны на проведение соревнований денег ушло больше, чем до этого, но и поступления от продажи рекламы и медиаправ тоже были выше. Интересно, кстати, что телетрансляции приносят ISU гораздо больше денег, чем реклама: 19 млн против 6.

Важно понимать, что в отчете нет деления по видам спорта: понять, что для ISU доходнее – шорт-трек или фигурка – невозможно. Зато из документа следует, что в ISU работает не так много человек, как может показаться: офис состоит всего из 19 сотрудников на полной ставке.

Какие выводы?

Они все равно тревожные: после Олимпиады-2026 в Милане ISU ждут сложные времена.

Кризис в индустрии, спад в экономике, падение зрительского интереса – об этих проблемах ISU говорит несколько лет, но кажется, если сейчас на начать искать пути выхода – ледовые виды могут и не выбраться из ямы.

Рекламный рынок изменился. Спонсоры хотят вкладываться в топовые виды спорта и глобальные спортивные события. Конькобежный спорт и фигурное катание – «незначительные и нишевые виды» (цитата из отчета ISU), поэтому интерес рекламодателей будет только падать.

• Спорт стал проигрывать в зрелищности другим развлекательным форматам, реклама уходит из телевизора в соцсети, онлайн и компьютерные игры.

Самые привлекательные рекламодатели на сегодняшнем рынке – технологические гиганты типа Apple и Google, и ISU им не интересен (все это – тоже цитаты). В ISU признаются: даже самые верные коммерческие партнеры не уверены, что готовы и дальше вкладываться в телетрансляции на фоне падения рейтингов.

Те же тренды царят даже в Японии – главном для ISU рынке (тоже важная цитата). Не обошлось здесь и без Юдзуру Ханю – уход знакового японского фигуриста лишь подстегнул этот кризис.

Спасение – забота самого ISU, и в Лозанне это отлично понимают: надо привлекать новую, более широкую и молодую аудиторию по всему миру. Тогда не будет ни проблем со спонсорами, ни с интересом к трансляциям.

Важно, что в выводах отчета ISU рассчитывает именно на фигурное катание – отмечая, что по формату фигурка максимально близка к шоу-бизнесу и музыкальной индустрии. Осталось только придумать, как этим воспользоваться – и вот на этот вопрос аудиторский отчет ответов не дает.

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев, Алексей Даничев, Александр Вильф; globallookpress.com/Naoki Nishimura

17 комментариев

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edl_
Такое количество минусов у поста, который по сути просто приводит цитаты из аудиторского отчета, показательно. Многим людям не интересно, что происходит на самом деле, они только хотят читать пересказы их собственного мнения и бездумно отрицать все, что ему противоречит.
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Андрей Балабаев
Опа. Сами признали что их виды спорта незначительные и нишевые. Сейчас здесь бомбалейла начнётся
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Артём Шевченко
Спортс поймал сам себя на кликбейте) Дикая природа удивительна)
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Пол Ганарара:
У меня самого финансовые проблемы, но я готов отложить все дела и разобраться с проблемами фигурки
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Жэд Кэлэд
Какой-то странный посыл вообще, что без россиян все должно развалиться. Почему бы это? Вид спорта в мире, как было отмечено, нишевый. Почему иностранцам должно быть так уж интересно, если весь пьедестал делят малопонятные для них россияне?
Может, наоброт, без россиян большее разнообразие в медалистах принесет популярность в тех странах. Может и нет, я не утверждаю.
Но просто откуда вообще этот аргумент, что все рекламодатели мира готовы платить именно и только за то, чтобы видеть россиян?
+9
-5
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Сергей Южин
Ну вот! Зачем же, Майя, нас растраивать? Что опять доллар не рухнет, Запад не загнется?
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patau75
Ответ Кирковский Александр
Европа скоро замерзнет и приползет на коленях! Хрю!
Мельком комменты твои почитал.. Нормально полыхаешь.
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Сергей Орлов
Это пишут русские домохозяйки)
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Mister Zalupa
Люди в РФ почему-то думают, что виды спорта, в которых РФ сильна типа фигурного катания, гимнастики и синхронного плавания всем нужны. Почему они не удивляются, что в мире в городки никто не играет? Вот ведь всемирная организация городков пострадала, когда в ней РФ забанили.
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ДудьСдулся
Европа уже замёрзла, фигурка (вместе с хоккеем) обанкротились, Киев за три дня взяли...
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round15
Ну хорошо. Есть у них доходы и без нас. Но это временное явление. Они знают, куда нас ущипнуть, как потрепать нервы. ФК - очень у нас популярно, сильнейшие фигуристы наши. Им бы хотелось получить раздрай среди наших спортсменов. Должны не допустить этого. Думаю, что все решится в следующее заседание. Для этого необходимо к этому времени иметь значительные успехи и победы на фронте. Также, чем больше вариантов разных соревнований у нас будет, тем более наша независимость их заденет. Хорошо бы, если бы те же китайцы предприняли ч-н в поддержку наших ребят. На наших министров мало надежды, но все же должны же они напрячь свои мозги и желание, чтобы преодолеть все и не дать в обиду ребят. Международные суды должны идти без конца.
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unknownman
В релизе ИСУ написано четко: в следующем сезоне недосчитаются 1 млн франков из-за отсутствия поступлений из России (медиа+реклама). Есть резерв в 2,5 млн франков, которые смогут покрыть это. Да, ИСУ не загибается, но все же проблемы возникают.
Учитывая, что в последние годы ИСУ стабильно убыточна, любые дополнительные недополученные прибыли могут стать серьезной проблемой в ближайшем будущем.
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Raduga
Ответ Anna Morgan
в первую очередь надо судить честно. Примерно, с 2014 года ФК превратилось в вакханалию, где оценивается не прокат фигуристка, элементы в нем, а что -то другое , видимо, сколько денег "спонсоры" занесли. Поэтому интерес падет. Вместо того, что оценивать таких уникальных спортсменов как трусова - продиджи, современная, яркая , молодая и харизматичная, они, благодаря разведенной коррупции, помогают всплывать и возносят таких посредственностей как ще и девис.
Трусова уникальна только истерикой. У уникальной ноль титулов по взрослым. Липовый ЧР - это тоже не титул. "Уникальные" программы разбег-прыжок.
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