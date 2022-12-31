Левая Джервонты Дэвиса – кувалда. Посмотрите, как он дубасил соперников даже в шесть лет

Джервонта Дэвис победил Эктора Луиса Гарсию и в четвертый раз успешно защитил титул чемпиона WBA Super в легком весе.

Гарсия просто не вышел на девятый раунд и сказал в углу: «Я ничего не вижу». Теперь Дэвис ждет боя с Райаном Гарсией.

Защиты могло не быть: в декабре Дэвиса арестовали по подозрению в домашнем насилии. Он отрицал обвинения и говорил, что не монстр. Позднее Дэвис был освобожден под залог, а девушка, которая обратилась в полицию, отозвала иск.

Джервонта Дэвис начал профессиональную карьеру в 2013 году и еще ни разу не проиграл. За это время он построил репутацию нокаутера: 26 из 28 (93%) его боев заканчивались нокаутами.

Его суперспособность – мощный удар с левой, который сформировался еще с детства. Оцените: шестилетний Джервонта Дэвис, который получает незначительный урон по корпусу и отвечает ударом в челюсть – соперник просто ушел в сторону:

Журналист Майкл Бенсон опубликовал это видео у себя в соцсетях: «Джервонта Дэвис обладал мощной левой рукой, даже когда ему было всего шесть лет…» В комментарии к посту пришел экс-чемпион UFC в легком весе Чарльз Оливейра: «Чувак…»

Фото: Gettyimages.ru/Patrick Smith