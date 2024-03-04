Главные моменты рестарта РПЛ: ошибка Акинфеева, гол «Краснодара», ничья «Зенита» со «Спартаком»

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РПЛ возвращается после зимней спячки. В первом весеннем туре сразу же произошло достаточно интересного: заруба «Зенита» и «Спартака», победа «Динамо» над «Локомотивом» в московском дерби и много другого огня.

RUTUBE и эксперты Sports.ru показывают главные моменты тура.

Илья Васильев разбирает гол «Ростова»

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Три важные составляющие гола:

1. Недисциплинированность Костанзы: очень легко отпустил Голенкова, ворвавшегося к вратарской.

К Бейлу – без претензий из-за ориентира на Сако.

Вряд ли разумно предъявлять Рассказову: в теории мог блокировать Голенкова, но он фокусировался на Роналдо.

По сути, ошибка Костанзы сделала почти весь гол.

2. Обнимашки Осипенко с Евгеньевым окончательно освободили и без того пустую зону.

3. Идеальная подача Щетинина – класс.

Глеб Чернявский и его комментарий о мяче в ворота Игоря Акинфеева

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Сложно поверить, что Игорь Акинфеев (напоминаем, мировой топ в выборе позиции) реально пропустил такой гол, но все же это придется принять. Наверное, такое случается раз в жизни, что Акинфеев получает за шиворот каким-то легким парашютиком, которым, кажется, даже сам Перес не особенно рассчитывал забить. Он ведь даже толком не видел, куда бьет и просто отправлял мяч на удачу!

Понятно, что Акинфеев не ждал такого чуда (на повторе видно, как он стоит на прямых ногах в момент удара Переса) и было сложно, но здесь смягчающих обстоятельств быть не может. Концентрацию надо сохранять до победного, а то ничего победного не будет.

Васильев объясняет ошибку «Рубина» в матче с «Краснодаром»

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Классная и динамичная атака. Изначально «Краснодар» контролировал мяч, но из-за отсутствия вариантов отдал Сафонову. Дальше «Рубин» поднял линию, а «Краснодар» расчертил атаку за 18 секунд (8 из них – владение Сафонова в поиске адресата) и 3 передачи.

Кстати, первый удар «Краснодара» с игры, ранее били исключительно со стандартов

Несколько ракурсов:

1. Йочич упустил Сперцяна: проигнорировал спуск Эдуарда и выбросился с опозданием.

2. Передача Алонсо – блеск. Неожиданный подъем в опорную зону (он центральный защитник) и качественный заброс в касание.

3. Слегка неожиданный промах Дюпина: визуально казалось, что мяч идет под правую ногу, но Юрий не подстроился и опоздал на отскок, пришлось рисковать левой.

А еще Чернявский выделил невероятный сэйв Хлусевича

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Удар Дуарте по своим воротам – просто в учебники для форвардов. С отклонением, прицельно, по сложнейшей для вратаря траектории. Кажется, это именно то, что когда-то хотел Тедеско от Кутепова в нападении. А спасение от Хлусевича – в учебники акробатики. Как он сориентировался, как подстроился, как сгруппировался, как все сделал своевременно и изящно. Просто пушка!

Да еще при этом не нанес травму Максименко – ведь там легко можно было вынести не только мяч, но и вратаря.

Павел Тихонов отметил работу Угальде

Манфред Угальде был очень близок к голу в дебютном матче – на 48-й минуте подхватил после аута, ворвался в штрафную и целил в дальний.

Это был его единственный удар в матче, но не единственное заметное действие. Проявил себя как созидатель – классно разогнал атаку на шестой минуте, которая закончилась ударом Зиньковского. Еще больше впечатлил объем. У Угальде 14 оборонительных действий, в «Спартаке» больше только у Мартинса. Во многом на Угальде держался высокий прессинг команды Абаскаля.

И еще раз Чернявский: он в восторге от прорыва Карраскаля в матче с «Локо»

Помните, как мы восхищались Карраскалем, когда он только приехал в ЦСКА? Кажется, тот Хорхе вернулся!

Был главной силой «Динамо» с «Локомотивом», много двигал мяч вперед, больше всех отдавал под удар, а еще в одиночку сделал первый гол. Только посмотрите, как Карраскаль убирает троих (!) из «Локомотива», потом уничтожает Сильянова, а дальше катит Бителло на пустые.

Вот бы теперь вернуть еще и праймового Медину.

Фото: RUTUBE

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