Главные моменты рестарта РПЛ: ошибка Акинфеева, гол «Краснодара», ничья «Зенита» со «Спартаком»
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РПЛ возвращается после зимней спячки. В первом весеннем туре сразу же произошло достаточно интересного: заруба «Зенита» и «Спартака», победа «Динамо» над «Локомотивом» в московском дерби и много другого огня.
RUTUBE и эксперты Sports.ru показывают главные моменты тура.
Илья Васильев разбирает гол «Ростова»
Три важные составляющие гола:
1. Недисциплинированность Костанзы: очень легко отпустил Голенкова, ворвавшегося к вратарской.
К Бейлу – без претензий из-за ориентира на Сако.
Вряд ли разумно предъявлять Рассказову: в теории мог блокировать Голенкова, но он фокусировался на Роналдо.
По сути, ошибка Костанзы сделала почти весь гол.
2. Обнимашки Осипенко с Евгеньевым окончательно освободили и без того пустую зону.
3. Идеальная подача Щетинина – класс.
Глеб Чернявский и его комментарий о мяче в ворота Игоря Акинфеева
Сложно поверить, что Игорь Акинфеев (напоминаем, мировой топ в выборе позиции) реально пропустил такой гол, но все же это придется принять. Наверное, такое случается раз в жизни, что Акинфеев получает за шиворот каким-то легким парашютиком, которым, кажется, даже сам Перес не особенно рассчитывал забить. Он ведь даже толком не видел, куда бьет и просто отправлял мяч на удачу!
Понятно, что Акинфеев не ждал такого чуда (на повторе видно, как он стоит на прямых ногах в момент удара Переса) и было сложно, но здесь смягчающих обстоятельств быть не может. Концентрацию надо сохранять до победного, а то ничего победного не будет.
Васильев объясняет ошибку «Рубина» в матче с «Краснодаром»
Классная и динамичная атака. Изначально «Краснодар» контролировал мяч, но из-за отсутствия вариантов отдал Сафонову. Дальше «Рубин» поднял линию, а «Краснодар» расчертил атаку за 18 секунд (8 из них – владение Сафонова в поиске адресата) и 3 передачи.
Кстати, первый удар «Краснодара» с игры, ранее били исключительно со стандартов
Несколько ракурсов:
1. Йочич упустил Сперцяна: проигнорировал спуск Эдуарда и выбросился с опозданием.
2. Передача Алонсо – блеск. Неожиданный подъем в опорную зону (он центральный защитник) и качественный заброс в касание.
3. Слегка неожиданный промах Дюпина: визуально казалось, что мяч идет под правую ногу, но Юрий не подстроился и опоздал на отскок, пришлось рисковать левой.
А еще Чернявский выделил невероятный сэйв Хлусевича
Удар Дуарте по своим воротам – просто в учебники для форвардов. С отклонением, прицельно, по сложнейшей для вратаря траектории. Кажется, это именно то, что когда-то хотел Тедеско от Кутепова в нападении. А спасение от Хлусевича – в учебники акробатики. Как он сориентировался, как подстроился, как сгруппировался, как все сделал своевременно и изящно. Просто пушка!
Да еще при этом не нанес травму Максименко – ведь там легко можно было вынести не только мяч, но и вратаря.
Павел Тихонов отметил работу Угальде
Манфред Угальде был очень близок к голу в дебютном матче – на 48-й минуте подхватил после аута, ворвался в штрафную и целил в дальний.
Это был его единственный удар в матче, но не единственное заметное действие. Проявил себя как созидатель – классно разогнал атаку на шестой минуте, которая закончилась ударом Зиньковского. Еще больше впечатлил объем. У Угальде 14 оборонительных действий, в «Спартаке» больше только у Мартинса. Во многом на Угальде держался высокий прессинг команды Абаскаля.
И еще раз Чернявский: он в восторге от прорыва Карраскаля в матче с «Локо»
Был главной силой «Динамо» с «Локомотивом», много двигал мяч вперед, больше всех отдавал под удар, а еще в одиночку сделал первый гол. Только посмотрите, как Карраскаль убирает троих (!) из «Локомотива», потом уничтожает Сильянова, а дальше катит Бителло на пустые.
Вот бы теперь вернуть еще и праймового Медину.
Фото: RUTUBE
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Готовился заброс в штрафную, поэтому Игорь вышел немного вперёд к линии вратарской, чтобы при возможности сыграть на выходе. Так сыграл бы каждый профессиональный вратарь.
А потом быстрый сброс и сумасшедший удар, который повтори 30 раз — неизвестно сколько раз залетит. Не успел встать на ленточку, да.
А ошибка -- это когда Заболотный в 3 метрах от пустого угла не попадает по мячу каким-то непостижимым для ЧЕЛОВЕКА (не футболиста даже) образом.
В данном же случае исполнение Переса - это основа, лучший гол тура!
Он интересовался , как таких игроков (Медина, Карраскаль) слили , при этом в атаке никакого созидания.
"Вообще не понял претензий , был конфликт тренера и игрока , подробностей не знаю , но итог был ясен , либо тренер в аут либо игрок . У ЦСКА и сейчас есть креатив в атаке :Обляков,Чалов , Файзуллаев ,Давила . Сомневаюсь ,что кто-то считал Карраскаля и Медину плохими игроками , но атмосфера в команде играет важную роль ,на мой взгляд нашли оптимальный выход для всех ."
Готов прокомментировать только Игоря: он часто теперь теряет концетрацию и перестал выручать КОГДА НУЖНО. Собственно, после золотого спасения в Казани и не вспомню...