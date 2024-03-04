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Главные моменты рестарта РПЛ: ошибка Акинфеева, гол «Краснодара», ничья «Зенита» со «Спартаком»

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Игорь Акинфеев Игорь Акинфеев
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Дисклеймер: Мы не можем показать вам видео во встроенном плеере, потому что у нас нет на это прав. Но мы собрали ссылки, чтобы вы не упустили главные моменты матчей. Вам нужно только кликнуть на картинку! 

РПЛ возвращается после зимней спячки. В первом весеннем туре сразу же произошло достаточно интересного: заруба «Зенита» и «Спартака», победа «Динамо» над «Локомотивом» в московском дерби и много другого огня.

RUTUBE и эксперты Sports.ru показывают главные моменты тура.

Илья Васильев разбирает гол «Ростова»

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Три важные составляющие гола:

1. Недисциплинированность Костанзы: очень легко отпустил Голенкова, ворвавшегося к вратарской. 

К Бейлу – без претензий из-за ориентира на Сако.  

Вряд ли разумно предъявлять Рассказову: в теории мог блокировать Голенкова, но он фокусировался на Роналдо. 

По сути, ошибка Костанзы сделала почти весь гол.

2. Обнимашки Осипенко с Евгеньевым окончательно освободили и без того пустую зону.

3. Идеальная подача Щетинина – класс.

Глеб Чернявский и его комментарий о мяче в ворота Игоря Акинфеева

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Сложно поверить, что Игорь Акинфеев (напоминаем, мировой топ в выборе позиции) реально пропустил такой гол, но все же это придется принять. Наверное, такое случается раз в жизни, что Акинфеев получает за шиворот каким-то легким парашютиком, которым, кажется, даже сам Перес не особенно рассчитывал забить. Он ведь даже толком не видел, куда бьет и просто отправлял мяч на удачу!

Понятно, что Акинфеев не ждал такого чуда (на повторе видно, как он стоит на прямых ногах в момент удара Переса) и было сложно, но здесь смягчающих обстоятельств быть не может. Концентрацию надо сохранять до победного, а то ничего победного не будет.

Васильев объясняет ошибку «Рубина» в матче с «Краснодаром»

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Классная и динамичная атака. Изначально «Краснодар» контролировал мяч, но из-за отсутствия вариантов отдал Сафонову. Дальше «Рубин» поднял линию, а «Краснодар» расчертил атаку за 18 секунд (8 из них – владение Сафонова в поиске адресата) и 3 передачи.

Кстати, первый удар «Краснодара» с игры, ранее били исключительно со стандартов

Несколько ракурсов:

1. Йочич упустил Сперцяна: проигнорировал спуск Эдуарда и выбросился с опозданием.

2. Передача Алонсо – блеск. Неожиданный подъем в опорную зону (он центральный защитник) и качественный заброс в касание.

3. Слегка неожиданный промах Дюпина: визуально казалось, что мяч идет под правую ногу, но Юрий не подстроился и опоздал на отскок, пришлось рисковать левой.

А еще Чернявский выделил невероятный сэйв Хлусевича

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Удар Дуарте по своим воротам – просто в учебники для форвардов. С отклонением, прицельно, по сложнейшей для вратаря траектории. Кажется, это именно то, что когда-то хотел Тедеско от Кутепова в нападении. А спасение от Хлусевича – в учебники акробатики. Как он сориентировался, как подстроился, как сгруппировался, как все сделал своевременно и изящно. Просто пушка!

Да еще при этом не нанес травму Максименко – ведь там легко можно было вынести не только мяч, но и вратаря.

Павел Тихонов отметил работу Угальде

 

Манфред Угальде был очень близок к голу в дебютном матче – на 48-й минуте подхватил после аута, ворвался в штрафную и целил в дальний. 

Это был его единственный удар в матче, но не единственное заметное действие. Проявил себя как созидатель – классно разогнал атаку на шестой минуте, которая закончилась ударом Зиньковского. Еще больше впечатлил объем. У Угальде 14 оборонительных действий, в «Спартаке» больше только у Мартинса. Во многом на Угальде держался высокий прессинг команды Абаскаля.

И еще раз Чернявский: он в восторге от прорыва Карраскаля в матче с «Локо»

 
 
Помните, как мы восхищались Карраскалем, когда он только приехал в ЦСКА? Кажется, тот Хорхе вернулся!

Был главной силой «Динамо» с «Локомотивом», много двигал мяч вперед, больше всех отдавал под удар, а еще в одиночку сделал первый гол. Только посмотрите, как Карраскаль убирает троих (!) из «Локомотива», потом уничтожает Сильянова, а дальше катит Бителло на пустые.

Вот бы теперь вернуть еще и праймового Медину.

Фото: RUTUBE

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37 комментариев
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Ну камон, какая ошибка Акинфеева? Он не выручил, да. Но ошибкой это назвать можно с натяжкой.
Готовился заброс в штрафную, поэтому Игорь вышел немного вперёд к линии вратарской, чтобы при возможности сыграть на выходе. Так сыграл бы каждый профессиональный вратарь.
А потом быстрый сброс и сумасшедший удар, который повтори 30 раз — неизвестно сколько раз залетит. Не успел встать на ленточку, да.

А ошибка -- это когда Заболотный в 3 метрах от пустого угла не попадает по мячу каким-то непостижимым для ЧЕЛОВЕКА (не футболиста даже) образом.
+58
-15
+43
Ответ Billy Jean
Ну камон, какая ошибка Акинфеева? Он не выручил, да. Но ошибкой это назвать можно с натяжкой. Готовился заброс в штрафную, поэтому Игорь вышел немного вперёд к линии вратарской, чтобы при возможности сыграть на выходе. Так сыграл бы каждый профессиональный вратарь. А потом быстрый сброс и сумасшедший удар, который повтори 30 раз — неизвестно сколько раз залетит. Не успел встать на ленточку, да. А ошибка -- это когда Заболотный в 3 метрах от пустого угла не попадает по мячу каким-то непостижимым для ЧЕЛОВЕКА (не футболиста даже) образом.
Глеб Чернявский в данном моменте некомпетентен совсем ,возможно он в футбол не играл или плохо представляет ,что надо делать в раме . Если даже не на выходе сыграть,то как минимум выходят с целью сократить угол обстрела .
+26
-4
+22
Это не ошибка Акинфеева, а тот самый фактор, который не позволил дорасти до вратаря топ-уровня. Недостаток роста и прыгучести, пластичности. Рост как у Кейлора Наваса, но тот достиг топ-уровня, за счет лучшей демонстрации вышеназванных качеств. При этом говорю как дилетант в вопросе анализа вратарских качеств, тут только вратари могут дать объективную оценку. Но у нас принято всячески превозносить вратаря армейцев, не помню четкого анализа вратарских качеств от специалистов и указаний на минусы, не позволяющие играть за топ-клуб.
В данном же случае исполнение Переса - это основа, лучший гол тура!
+23
-7
+16
Ответ Контрольный выстрел
Дилетант (c) Еще и из Тарасовки.
По крайней мере пытаюсь размышлять, а не просто ерничать.
+9
-1
+8
Ответ zho3716
А зачем нам знать,что ты дилетант?)
Чтобы помнили, что и на свои головы короны натягивать не стоит, считая себя доками во вратарском искусстве.
+5
0
+5
К Акинфееву никаких претензий! Гол из разряда "попробуй повторить!"
+9
-5
+4
Ответ nicnic.57
К Акинфееву никаких претензий! Гол из разряда "попробуй повторить!"
Ну да, какие претензии к великому вратарю, разве что не прыгуч, не работает ногами и ид и тп,
+4
-1
+3
Ответ Несусветный Папаша
Хорхе-топ. Ждем адептов свидетелей Федотова с объяснениями почему такого бездаря как Каррраскаль слили из ЦСКА
Я тебе скопирую вчерашний свой комментарий , такому же умному отвечал уже.
Он интересовался , как таких игроков (Медина, Карраскаль) слили , при этом в атаке никакого созидания.
"Вообще не понял претензий , был конфликт тренера и игрока , подробностей не знаю , но итог был ясен , либо тренер в аут либо игрок . У ЦСКА и сейчас есть креатив в атаке :Обляков,Чалов , Файзуллаев ,Давила . Сомневаюсь ,что кто-то считал Карраскаля и Медину плохими игроками , но атмосфера в команде играет важную роль ,на мой взгляд нашли оптимальный выход для всех ."
+4
-1
+3
Ответ Несусветный Папаша
Хорхе-топ. Ждем адептов свидетелей Федотова с объяснениями почему такого бездаря как Каррраскаль слили из ЦСКА
Не выполнял требования тренера на поле. У каждого тренера есть схема игры, и когда игрок выпадает из нее - то как играть? Другие будут отрабатывать? Так он и не месси как бы... Обычный игрок атаки.
+4
-1
+3
Справедливости ради, и удар у Переса получился, что надо, с ходу и с одного касания.
+2
0
+2
Ответ Billy Jean
Ну камон, какая ошибка Акинфеева? Он не выручил, да. Но ошибкой это назвать можно с натяжкой. Готовился заброс в штрафную, поэтому Игорь вышел немного вперёд к линии вратарской, чтобы при возможности сыграть на выходе. Так сыграл бы каждый профессиональный вратарь. А потом быстрый сброс и сумасшедший удар, который повтори 30 раз — неизвестно сколько раз залетит. Не успел встать на ленточку, да. А ошибка -- это когда Заболотный в 3 метрах от пустого угла не попадает по мячу каким-то непостижимым для ЧЕЛОВЕКА (не футболиста даже) образом.
Игорь потерял концентрацию явно, но тут вообще мало кто ожидал такую шару
+4
-2
+2
Ответ Спартаковец навсегда
Не нужно быть игроком топ-уровня, чтобы сотворить мини-шедевр. Принять такое неожиданное решение на последних минутах и при этом идеально все исполнить - это и есть основа этого гола.
Ну я бы с тобой согласился еслиб такие пачками залетали, но это же не так, ну согласись что тут 90%гола это чисто фартануло, иначе он бы точно не в Оренбурге пылил сейчас
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Ответ Спартаковец навсегда
Это не ошибка Акинфеева, а тот самый фактор, который не позволил дорасти до вратаря топ-уровня. Недостаток роста и прыгучести, пластичности. Рост как у Кейлора Наваса, но тот достиг топ-уровня, за счет лучшей демонстрации вышеназванных качеств. При этом говорю как дилетант в вопросе анализа вратарских качеств, тут только вратари могут дать объективную оценку. Но у нас принято всячески превозносить вратаря армейцев, не помню четкого анализа вратарских качеств от специалистов и указаний на минусы, не позволяющие играть за топ-клуб. В данном же случае исполнение Переса - это основа, лучший гол тура!
Он перестал прыгать по медицинским показаниям: дважды рваные кресты не позволяют. До 2011, даже после первых крестов, он был пластичен и прыгуч, этим нивелируя не самый высокий рост, не говоря уже о выборе позиции
+1
0
+1
Ответ Спартаковец навсегда
Это не ошибка Акинфеева, а тот самый фактор, который не позволил дорасти до вратаря топ-уровня. Недостаток роста и прыгучести, пластичности. Рост как у Кейлора Наваса, но тот достиг топ-уровня, за счет лучшей демонстрации вышеназванных качеств. При этом говорю как дилетант в вопросе анализа вратарских качеств, тут только вратари могут дать объективную оценку. Но у нас принято всячески превозносить вратаря армейцев, не помню четкого анализа вратарских качеств от специалистов и указаний на минусы, не позволяющие играть за топ-клуб. В данном же случае исполнение Переса - это основа, лучший гол тура!
Основа чего? Не могу понять ни как ? Чудак просто попал случайно, дай ему 10-20 таких моментов ну не попадёт, я бы понял если это сделал какой нибудь топчик и то таких мало кто может это умышленно сделать. Вот в остальном размышления не плохие, но есть на чем подискутировать
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Ответ Golfimbyl
Ну я бы с тобой согласился еслиб такие пачками залетали, но это же не так, ну согласись что тут 90%гола это чисто фартануло, иначе он бы точно не в Оренбурге пылил сейчас
Это мое видение. Если игрок через себя забьет с линии штрафной, вогнав мяч под перекладину, то ты можешь говорить то же самое, но гол будет заслугой игрока, который сумел так исполнить, что вратарю было сложно выручить.
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Ответ Станнис Баратеон
Чернявский вратарь ведь или это тонкий подкол?
Без шуток , действительно не знал ,сейчас нашёл инфу , что он вратарь в любителях .Моё мнение об этом эпизоде никак не меняется . Могу предположить , что он невнимательно смотрел эпизод , в противном случае , как я писал , он некомпетентен .
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Ответ Golfimbyl
А ты сам играл в футбол ?
На любительском уровне и редко в формате 11 на 11.
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Мда, можно было просто ссылочку на рутюб кидать да и все
+1
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+1
Ответ Спартаковец навсегда
Это мое видение. Если игрок через себя забьет с линии штрафной, вогнав мяч под перекладину, то ты можешь говорить то же самое, но гол будет заслугой игрока, который сумел так исполнить, что вратарю было сложно выручить.
Да это очередные вещи я согласен что заслуга игрока есть, но мы с тобой спорим о разном
0
0
0
Ответ Спартаковец навсегда
Не нужно быть игроком топ-уровня, чтобы сотворить мини-шедевр. Принять такое неожиданное решение на последних минутах и при этом идеально все исполнить - это и есть основа этого гола.
А ты сам играл в футбол ?
0
0
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Ответ Спартаковец навсегда
На любительском уровне и редко в формате 11 на 11.
Тогда нет вопросов, виденье разное
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Ответ Спартаковец навсегда
Это не ошибка Акинфеева, а тот самый фактор, который не позволил дорасти до вратаря топ-уровня. Недостаток роста и прыгучести, пластичности. Рост как у Кейлора Наваса, но тот достиг топ-уровня, за счет лучшей демонстрации вышеназванных качеств. При этом говорю как дилетант в вопросе анализа вратарских качеств, тут только вратари могут дать объективную оценку. Но у нас принято всячески превозносить вратаря армейцев, не помню четкого анализа вратарских качеств от специалистов и указаний на минусы, не позволяющие играть за топ-клуб. В данном же случае исполнение Переса - это основа, лучший гол тура!
Акинфеев - это самый переоцененная фигура в нашем футболе за все времена. Очень средненький вратарь.
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Ответ Niki.Pos
Он перестал прыгать по медицинским показаниям: дважды рваные кресты не позволяют. До 2011, даже после первых крестов, он был пластичен и прыгуч, этим нивелируя не самый высокий рост, не говоря уже о выборе позиции
Да, две такие футбольные травмы не могут остаться без последствий для уровня игры. Но даже до них разве было ощущение, что это игрок топ-уровня и уже готов к переходу в большой клуб? Лично я, смотря игры с его участием, думал, что игрок выше среднего, но представить, что он может составить конкуренцию ведущим вратарям тех лет никак не получалось.
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Ответ Golfimbyl
Основа чего? Не могу понять ни как ? Чудак просто попал случайно, дай ему 10-20 таких моментов ну не попадёт, я бы понял если это сделал какой нибудь топчик и то таких мало кто может это умышленно сделать. Вот в остальном размышления не плохие, но есть на чем подискутировать
Не нужно быть игроком топ-уровня, чтобы сотворить мини-шедевр. Принять такое неожиданное решение на последних минутах и при этом идеально все исполнить - это и есть основа этого гола.
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Ответ Спартаковец навсегда
Чтобы помнили, что и на свои головы короны натягивать не стоит, считая себя доками во вратарском искусстве.
)))
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Главное, чтобы победил кубанский "Краснодар". Всё прочее пустяки.
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Ответ Анатолий Конь
Глеб Чернявский в данном моменте некомпетентен совсем ,возможно он в футбол не играл или плохо представляет ,что надо делать в раме . Если даже не на выходе сыграть,то как минимум выходят с целью сократить угол обстрела .
Чернявский вратарь ведь или это тонкий подкол?
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Ответ adamx
Не выполнял требования тренера на поле. У каждого тренера есть схема игры, и когда игрок выпадает из нее - то как играть? Другие будут отрабатывать? Так он и не месси как бы... Обычный игрок атаки.
Да вот именно. Тут многие любят вспоминать, мол, Газзаев умел управлять карнавальными Вагнером и Карвальо, когда они пешком ходили по полю. Да, умел, но в каком месте Карраскаль это Вагнер или Карвальо?) Вчера он оформил перво результативное действие в РПЛ за Динамо, а превозносят его так, будто бы он лучший футболист чемпионата на протяжении всего сезона. Смешно, честное слово. Заменивший его Файзуллаев отыграл гораздо более стабильно, ярко и продуктивно, хоть и в субботу ему не совсем удался матч.
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Хорошая идея с такими обзорами... Но новый стиль - зашквар(( Лично мне не нравиЦЦа.
Готов прокомментировать только Игоря: он часто теперь теряет концетрацию и перестал выручать КОГДА НУЖНО. Собственно, после золотого спасения в Казани и не вспомню...
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