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Возвращение Ди Марии в «Бенфику» – идеальный ход. Как же я рад

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Эмоции Вадима Лукомского.

«Мне звонили из Саудовской Аравии. Я получил очень много звонков от них, – рассказывал Анхель Ди Мария в августе. – Они предлагали безумные суммы, но я выбирал сердцем. Я хотел вернуться в «Бенфику».

Кажется, Ди Мария просто не мог поступить иначе. В свежем выпуске дневника Лиги чемпионов аргентинец поделился воспоминаниями о детстве:

«Думаю, опыт, который ты переживаешь еще ребенком, определяющий. Я понял, что в жизни за все нужно сражаться и всегда стремиться к большему. Этому я научился от отца: работал с ним, наполняя мешки углем, потом шел в школу, затем – на тренировку. Вне зависимости от усталости, я научился везде выкладываться. Это качество стало частью моего менталитета. 

Считаю, отец оказал мне этим большую услугу. Это урок на всю жизнь. Даже сейчас, в 35, я продолжаю жертвовать собой и полностью выкладываться на поле. Меняются только цели. Раньше сбор угля, теперь – голов и ассистов».

Менталитет Ди Марии очень важен для понимания его карьеры. Он был частью успешных команд Лео Месси и Криштиану Роналду. Оба требуют адаптаций, но разного типа адаптаций – пожалуй, никто не давал их лучше, чем Анхель. Играя с великими, Ди Мария брал на себя гибридную (или даже двойную) роль, которая склеивала команду и позволяла ей существовать – порой вопреки логике современного футбола. 

В интервью FourFourTwo в 2011-м аргентинец рассказывал: «Я стараюсь учиться и развиваться во всех отношениях – в техническом плане и в понимании игры. Чем старше становишься, тем лучше понимаешь футбол. Я стараюсь не останавливаться в этом процессе. Например, прибавлять позиционно: лучше читать, когда нужно давить на соперника, а когда опускаться в рамках схемы; когда обострять, а когда замедлять игру. Нельзя просто довольствоваться тем, что ты можешь обыграть оппонента один на один. Нужно вносить вклад в командную игру во всех стадиях».

Эти слова позволяют понять, насколько осмысленной была трансформация Ди Марии в лучшего напарника современности. Его трудолюбие умножилось на любознательность и талант. По ходу карьеры Анхель развился до максимального уровня вариативности – все позиции в полузащите, кроме опорника; связь команды в контратаках и комбинации в более тонком окружении; навес и разрезающий пас как равноопасные инструменты созидания; прессинг за двоих на чужой половине и готовность садиться пятым защитником на своей. 

Ди Мария не просто встраивался в любую систему – он делал ее рабочей. Ну или максимально приближал к такому статусу. Особый шарм роли Анхеля придавали супервспышки в важных матчах. Он – MVP финала ЛЧ-2013/14, автор победного гола на Копе-2021, герой финала ЧМ-2022 (его замена чуть не стала переломной точкой). Каждый раз яркость сочеталось с двойным объемом работы. 

Анхель не столько скрытый герой, сколько проповедник теневой работы – объяснял ее ценность миру, оставаясь при этом достаточно ярким и талантливым. Он мог быть еще одной эгоистичной звездой (возможно, не первого эшелона, но востребованной), но осмысленно выбрал другой путь. 

Результатом стала блестящая карьера, которой не хватает лишь одного элемента – классной команды, в которой аргентинец был бы главным. В «Бенфике» Жорже Жезуша Ди Мария только формировался как игрок. В «Мадриде» адаптировался под Роналду, в «ПСЖ» – под Златана, а затем под Неймара/Мбаппе, пересекся и с Месси, с которым сотрудничал всю карьеру в сборной. 

В «МЮ» сдерживающим фактором стал Луи ван Гал, который бесился от слишком частых обострений Анхеля. Аргентинец в ответ называл его худшим тренером в карьере. «Ди Мария – лучший игрок из всех, что я видел, – вспоминал Крис Смоллинг. – Его переход завершился неудачей, но изначально он выглядел просто невероятно. Помню его гол парашютиком «Лестеру». Думал, он выведет всю команду на новый уровень. Мы наблюдали за ним с мыслью: «Нужно просто доставлять ему мяч – и он сотворит нечто особенное». Жаль, что он не задержался на «Олд Траффорд» и заработал репутацию неудачника. Он потрясающий игрок».

В прошлом сезоне в «Юве» Макс Аллегри тоже порой полагался на стратегию «доставить мяч Ди Марии и ждать нечто особенное», но команда играла в слишком пассивном стиле, а Анхель провел меньше 40% от доступного времени. «Юве» и «МЮ» – это попытки стать главным, но неудачные по объективным причинам.

«Бенфика» – идеальное место для удовлетворения этой амбиции. Здесь, поклоняясь прессингу, на команду работают все, с мячом в ногах Ди Мария получает безлимит обострений, а стиль предполагает доминирование в матчах. Еще ни разу в карьере Анхеля не воплощались все три ключевых для его самореализации условия. В последние 15 лет он специализировался на украшении чужих карьер. «Бенфика» Рогера Шмидта может украсить его резюме.

Пока все складывается здорово. Анхель получил удобную роль на правом фланге со смещениями в центр с мячом под левой ногой. За стартовые 6 матчей собрал 5+1 (на самом деле 5+2 – в матче против «Витории» вырезал волшебный пас тривелой, но вместо партнера его замкнул защитник соперника). Аргентинец лидирует по точным передачам в штрафную и предударным действиям (атака строится вокруг него) и вообще не выпадает из прессинга (отдельный кайф – его чтение эпизодов).

Кто-то всю карьеру работает на имя, чтобы в 35 лет спокойно зарабатывать деньги в Саудовской Аравии, а кто-то всю карьеру работает без мяча, чтобы в 35 лет вписываться в прессинг-систему одного из самых требовательных в этом отношении тренеров мира. Ди Мария добился успеха в обоих направлениях и получил право выбирать – так мы выяснили, что он любит работать больше, чем деньги.

Пожалуй, Анхель даже не нуждается в респектах за решение вернуться в первый европейский клуб вместо ближневосточной пенсии. Он просто не мог иначе. Не мог выбрать халтурку – отец не одобрил бы.

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Фото: ALvaro Isidoro/Globaal Imagens/Global Look PressGettyimages.ru/Octavio Passos, Catherine Ivill, Laurence Griffiths, Denis Doyle

11 комментариев

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Плотников Семен
Полностью согласен. Спасибо за статью!
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Evgen_Hazard
ДиМа — топчик вообще.
+5
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Leon Betov
Главный тащер Аргентины в 21 веке. И ПСЖ в плей-офф ЛЧ всегда тащил пока его место не занял "пенальтист"
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Vint-Z
Всегда считал и до сих пор считаю его ключевым футболистом в сборной Аргентины. Не по распиаренности, а именно по влиянию на игру команды и конечный результат. Будь он в финале ЧМ2014, аргентинцы еще тогда бы стали чемпионами.
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Arthas M
Мне до сих пор кажется,что идеальная роль Димы был ЛЦП при 4-3-3 в Реале,он и за Роном и Марсело/Коэнтрау фланг подчищал и в центре успевал подстраховать и в атаке успевал обострять и проходами по флангу и закидушками,если бы тогда остался в Реале,то наверное карьера более успешной бы выдалась
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Кенни Маккормик
Анхель легенда мирового футбола, это же лучший защитник едва ли не в мире. При этом всегда был очень скромным парнем, которого буквально увольняли за "уродливость". Я очень рад за этого парня, он даже здесь сломал систему, не уехав за мегабаблом
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Вадим Сидоров
Теневой герой сборной. Его не хватило в финале 14
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Ivan_R
Ди Мария один из лучших полузащитников мира👍видение поля, пас, удар, обводка, все есть в арсенале!
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akaAzazello
Ответ sashafan2
Ди Мария вернулся еще в июле. Почему статья вышла сейчас?
Ну как бы надо было посмотреть хотя бы на первый результат его возвращения - а то они далеко не всегда бывают успешными.
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