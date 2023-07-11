21 комментарий

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Фабрегас – великий созидатель, который не любит современный футбол. Поэтому его тренерская карьера так интригует

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Вадим Лукомский – о гении креатива.

На прошлой неделе Сеск Фабрегас объявил о завершении карьеры. Каталонец собирается тренировать «Комо» U-19.

Этот текст – попытка осмыслить ценности, карьеру и будущее одного из ярчайших полузащитников поколения.

Путь Сеска – интеллектуальные адаптации. Он доказывал, что интеллект важнее физики

Одна древняя деталь точно характеризует Фабрегаса. Оказавшись в «Арсенале» в 16 лет, Сеск читал Arseblog (самый популярный фанатский блог про клуб) для совершенствования языка. Он стал регулярным посетителем сайта и даже оставлял комментарии на форуме болельщиков. Эта история красиво подсвечивает черты, которые Сеск демонстрировал всю карьеру. 

Во-первых, активная готовность адаптироваться, а не ожидание, что адаптироваться будут к нему. Во-вторых, он выбрал именно чтение, а не сериалы – самый частый трюк среди футболистов. Фабрегас более старомодный и тонкий, чем средний футболист. В-третьих, остановил выбор именно на том чтении, которое погрузит его в фан-культуру и сблизит с фанатами.

Карьера Фабрегаса – интеллект + осмысленность + адаптации. Эти качества он пронес через все клубы и сохранил даже в эпоху соцсетей. Стандартный твит Сеска – тонкое наблюдение по мотивам какой-то из бывших команд (еще иногда он загадывает читателям тактические ребусы, но это совсем артхаус).

Невольная тема карьеры Фабрегаса – противопоставление интеллекта и скорости (физическим данным). Каждый свой локальный успех он рассматривал как аргумент в пользу первичности футбольного IQ. Важность этого ракурса для Сеска подчеркивает формулировка, которая попала в книгу рекордов Гиннесса рядом с достижением «наименьшее количество матчей, затраченных на 100 голевых передач в АПЛ»: «Я не самый быстрый, я не самый сильный, я не самый гибкий, я не умею высоко прыгать. Но я все равно установил рекорд, которым горжусь».

В сети периодически всплывает и вирусится видео с тренировки «Челси»: Фабрегас против Виллиана и Педро в беге со сбором конусов. Самый медленный из трио Сеск побеждал за счет планирования траекторий и контроля ускорений.

Умение бегать с умом у Фабрегаса умножалось на феноменальное видение поля. Следствие этого комбо – тонкая вертикализация игры с бесконечным потоком обостряющих пасов.

«Я всегда старался анализировать игру быстрее остальных. У меня нет скорости, мощи и физики. Я понимал, что мне нужно быть лучше в других аспектах, поэтому я всегда пытался быть быстрее всех в мышлении», – резюмировал Сеск.

«У Фабрегаса лучшее видение поля в мире. Он не очень быстро бегает и не делает безумных финтов. Но его видение – это талант от Бога», – восторгался Эден Азар.

Вспоминая время в «Челси» в интервью Sky Sports, Фабрегас подробнее описал проблемы современного футбола: «Чтобы добиться успеха, такому футболисту как я, нужно опережать всех за счет скорости мышления. Очень горжусь, когда получается, потому что футбол становится все более нацеленным на физику – с каждым днем у футболистов меньше таланта, но больше мощи и беготни. В современном футболе проще тем, кто обладает скоростью и много бегает. Талантливым игрокам стало труднее».

В такую эпоху Фабрегас не просто выиграл почти все (из значимых наград не хватило только Лиги чемпионов), но и покорил максимально разных тренеров. Арсен Венгер, Пеп Гвардиола, Жозе Моуринью и Антонио Конте – узнаваемые типажи с разными, но четкими игровыми моделями. Сеск адаптировался ко всем. Он особенно ценит путь к сердцу Конте – вероятно, потому что в этой истории интеллект точно победил физику (как любит Сеск).

«Сначала Конте сказал мне, что хочет играть с двумя силовыми полузащитниками; что для меня и моих качеств вообще нет места в его команде. Мне пришлось проявить терпение и доказать его неправоту. Одним из самых приятных моментов моей жизни был день, когда он признал: «Сеск, извини, ты был прав». В нашем первом диалоге я ему резко ответил – без высокомерия, но сильными словами. Тогда он смотрел на меня, думая: «Да-да-да, говори, что хочешь, а играть не будешь», – вспоминал Сеск в интервью The Telegraph.

Финальный вердикт Конте по Фабрегасу: «Сеск – топ-игрок. Настоящий гений футбола. Я ставлю его на один уровень с Андреа Пирло, когда рассуждаю о гениях игры. Таким, как Сеск, можно позволить не пробегать 100 метров за 10 секунд, потому что с мячом в ногах он гений. Скорость его разума важнее всего остального». 

Фабрегас был королем передач вразрез. Это его главная суперсила

Фирменное качество Фабрегаса нуждается в отдельном осмыслении.

Для начала нужно понимать масштаб фигуры Сеска как созидателя. Всю карьеру он держал высокую планку, а на пике был абсолютно лучшим в плане последнего паса. С 2006-го по 2011-й Сеск отдал 60 голевых пасов и 466 передач под удар – больше всех в топ-лигах. В десятке есть Месси, Хави, Озил, Лэмпард и Джеррард, но все они уступали пиковому Сеску. 

В пересчете на 90 минут у Фабрегаса было 3,5 паса под удар (тоже больше всех) – на дистанции 5 лет. Для контекста: Бруну Фернандеш (современный топ, похожий на Сеска вертикальной манерой) в лучший английский сезон выбил 3,2. На дистанции четырех сезонов выдает 2,8. Еще раз: Фабрегас держал 3,5 на дистанции 5 сезонов!

Фабрегас лидирует по пасам под удар в АПЛ за время подсчетов Opta: 

Важное отличие Сеска от других топ-созидателей – зависимость от одного приема (разрезающий пас). Нехватка вариативности могла стать слабостью, но на деле никогда не становилась из-за высочайшего интеллекта. Скорость мышления и поиск все новых методов применения любимого оружия сделали из него машину. 

Сеск признавался, что в постоянных адаптациях его заносило на все позиции, кроме вратарской и линии защиты. Из каждой он находил шансы угрожать сопернику фирменным способом. Широкий диапазон позиций оставлял тренерам больше опций для интеграции Фабрегаса в состав – без мяча менеджер выбирал оптимальную позицию, а с мячом Сеск оказывался в любимых зонах с любимым приемом. 

Олды помнят шутку: «Когда Фабрегас играет в FIFA, он для паса использует только треугольник». Статистика ее подтверждает. Например, в 2017-м аналитик Пол Райли с помощью данных Opta исследовал соотношение трудности и успешности передачи. Большая часть игроков АПЛ расположилась плотной группой. Две аномалии – Чарли Адам и Сеск Фабрегас. Каталонец чаще всех выбирал трудные варианты и заметно выше среднего исполнял их: 

«Когда мяч у Сеска, в любую секунду он может стать самым особенным игроком планеты по части обостряющей передачи за спину защитникам», – описывал магию Гвардиола. Три лучших сезона в истории АПЛ по передачам вразрез на 90 минут на счету Фабрегаса. Его персональный рекорд – 110 пасов в АПЛ-2010/11. Лучший результат любого другого игрока – 65 у Лэмпарда. Лучший результат в карьере Кевина де Брюйне – 41. 

Кстати, логичный шаг после завершения карьеры Фабрегаса переименовать разрезающий пас в «сеск». Быть лидером по количеству сесков или сделать очередной фантастический сеск – круто же. 

Важно зафиксировать все стороны парадокса Фабрегаса. Первая – его тотальное и запредельное доминирование в одном аспекте креативности. Вторая – ограниченность его арсенала на фоне других монстров созидания. Третья – его интеллектуальный уровень как элемент, позволявший с высокой успешностью использовать вариации ключевого приема всю карьеру. 

Чего ждать от Фабрегаса-тренера?

Фабрегас возвел в абсолют принцип «интеллект важнее физики». Эту фразу можно сказать почти про любого успешного футболиста, который не выглядит как киборг. Но случай Сеска особенный. Он доказывал силу этого тезиса даже у тренеров, которые ставят физику превыше всего.

Иногда казалось, что Фабрегасу даже интереснее придумывать себе образ в системе, которая чужеродна для таких игроков, чем выигрывать трофеи и индивидуальные награды. Возникало ощущение, что эта цель – главная в его карьере, вызовы стимулируют его сильнее любых других задач.

Следующий шаг – перенести мышление в тренерскую профессию, тем самым бросив вызов современному футболу. В этом контексте крайне интересны его мысли о роли тренеров в современном футболе. Вот слова из интервью месячной давности The Athletic (еще до объявления о завершении карьеры, но сам, вероятно, уже знал, что закончит и уйдет в тренерство): 

«Мы теряем креативность, которая была у игроков еще 10-15 лет назад. Изменения очень существенные. Футбольный мир теперь живет в другом ритме. Проиграл два матча – уволен. Тренеры бояться давать свободу и право на ошибки. Они просто ставят игроков перед фактом: «Делай это и это, пасуй сюда и иногда сюда». Это самый простой путь для тренеров при мышлении «у меня есть работа – и это самое главное». Думаю, это происходит из-за давления, под которым они находятся.

В качестве тренера я хочу владеть инициативой, хочу, чтобы мяч был у моей команды, хочу высоко прессинговать. Я хочу играть в современный футбол. Но, владея мячом, я хочу атаковать, а не просто держать мяч ради удержания. Я хочу постоянно напрягать соперника. Хочу по-настоящему контролировать матчи. Контролировать не всегда означает превосходить по владению, но в каждой стадии команда должна быть организованной. 

Основной целью всегда называют победу, но мне важно еще много забивать и развивать игроков. Я не хочу быть просто менеджером, я хочу быть тренером, который проводит часы с командой на тренировочном поле. Я хочу сделать из команды семью, создать доверие внутри коллектива. Я хочу иметь возможность посылать футболистов, но чтобы они понимали, что я так говорю, потому что мы семья. Хочу атмосферу, в которой они могут ответить мне тем же и не соглашаться. Я ненавидел, когда тренер просто говорил: «Делаем это, это и вот это. На этом точка». Тренер должен объяснить мотивы. 

Думаю, ключ к сердцу команды именно в объяснении, почему мы все это делаем и как именно это помогает. Это очень важно. В моей команде все должны получать удовольствие от пребывания на базе. Сейчас футболисты часто появляются за 5 минут до тренировки, а через 15 минут после нее их уже не видно. Для меня футбол – это страсть в формате 24 на 7». 

Фабрегас понимает причины кризиса креативности, и в его бэкграунде есть не только знания, как нужно делать, но и как точно делать нельзя. Например, абстрактные описания выше хорошо ложатся на то, что каталонец ранее рассказывал про Конте: «Антонио говорил: «Ты должен делать то, что я хочу. Ты будешь играть так. А теперь повторим это. И еще раз повторим». И так из месяца в месяц. Пока команда не достигала совершенства. Мы играли как механизм, как роботизированная команда. В такой футбол можно играть с закрытыми глазами».

Сеск встроился даже в ту систему, но своим игрокам такого подхода не желает. В идеале футбол Сеска будет представлять гармоничное сочетание двух культур – позиционный футбол «Барселоны», в котором он рос и некоторое время играл, и тактическая телепатия Венгера. Как футболист Фабрегас двигался и интерпретировал пространство по конспектам из Ла Масии, но мыслил и действовал как футболист Венгера.

Получался вертикальный полузащитник с креативными настройками величайших десяток, но с компьютером в голове, который анализирует футбол согласно кройффской концепции пространства и времени. В свежем видео для Coaches’ Voice Фабрегас увлеченно объяснял, как Венгер лепил игроков под свой футбол (одержимость игрой вперед, частота/качество сканирования поля, положение корпуса в момент получения мяча, правильность создания вариантов партнерам).

Позиционный футбол – базис современного стиля, которого хочет достичь Фабрегас. Элементы, которым обучал Венгер (и собирается Сеск) – противоядие против кризиса креативности. Сеск глубоко погружен в обе концепции – и это только базис. «Мне тяжело выбрать одного тренера, который повлиял на меня сильнее остальных. Мне посчастливилось работать с лучшими в истории: Арсен Венгер, Пеп Гвардиола, Антонио Конте, Гус Хиддинк, Висенте дель Боске, Луис Арагонес». В списке есть также Жозе Моуринью, которого Сеск не вспомнил в этом ряду. 

Фабрегас не просто обладает максимально звездным списком менторов и склонностью к самоанализу. Он рассматривает современный футбол как кризисное явление (или, как минимум, видит локальный кризис креативности, с которым нужно бороться). А еще он обещал никогда не предавать принципы: «Я люблю риски на футбольном поле – и никогда не откажусь от своих ценностей».

Отличный тизер к его новой карьере. У тренерских успехов нет прямой связи с качествами игрока (или даже списком великих, за которым он записывал). Важно понимать ограниченность любых прогнозов. Необходимые оговорки, но все же я дико заинтригован Фабрегасом. 

Галерея карьеры Фабрегаса: «Арсенал», «Барселона», «Челси», трофеи со сборной

Фото: Gettyimages.ru/Phil Cole / Staff, Richard Heathcote / Staff, Shaun Botterill / Staff, Julian Finney / Staff, Alex Livesey / Staff

21 комментарий

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DanielCarvalho
Кажется что этот парень, играл целую вечность. Если бы не ушёл из Арсенала, так и остался бы наверняка без трофеев. Но для меня как и для многих думаю, Фабрегас-игрок Арсенала, а не как Барселоны, и уж тем более Челси
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DolJun
фабрегас - легенда, связка с матичем в центре поля и с костой на острие - навсегда в сердечке.
упд: ну и та передача, где елагин блеснул футбольной эрудицией и предсказал его покупку.
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Тюменский медвежонок
Ответ DolJun
фабрегас - легенда, связка с матичем в центре поля и с костой на острие - навсегда в сердечке. упд: ну и та передача, где елагин блеснул футбольной эрудицией и предсказал его покупку.
называть Фабрегаса легендой и при этом упоминать его игру именно в Челси?!... у вас там всё хорошо?
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Рэд Уайт
никогда беготня не замерит интеллектуальный футбол,но к сожалению гении не часто рождаются,поэтому сейчас приходится одних бегунков смотреть
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FrancoJuve
Один из наиболее интересных игроков поколения, было очень приятно наблюдать за его игрой - потрясающий диспетчер с отличным видением поля
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Rhymmor#
А может он пойдет по пути Фернандо Диниза с его реляционизмом? Было бы круто побольше такого видеть в Европе.
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Bob_Stone
Как бы это странно не прозвучало - Высокий интеллект на поле ( как футболист ) не даёт гарантий того же величия как Тренер .
Как раз интересный пример представлен на Фото Лэмпарда , Джерарда и Фабрегаса и Пирло в придачу .
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Rockys
Ум важнее физики, при этом Фабрегас времен Арсенала выделялся своими физическими данными, а именно скоростью рывков и выносливостью. Помню как Арсенал играл против какой то российской команды, запомнилось как легко Сеск убегал от опекунов.
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DolJun
Ответ Тюменский медвежонок
называть Фабрегаса легендой и при этом упоминать его игру именно в Челси?!... у вас там всё хорошо?
конечно. ведь лично для меня фабрегас запомнился именно игрой за челси (хм, с чего бы это?), там он взял два чемпионства и еврокубок, пусть и младший. а так же показывал себя во всей красе того самого качества интеллектуальной адаптации, о котором написано в статье.
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Вадим Лукомский
Автор
Ответ Я и моя собака
А уместно ли сравнение по передачам под удар с Лэмпардом и Джеррардом? Те любили и приложиться по мячу, частенько забивая таким образом.
Это не сравнение с Джеррардом и Лэмпардом, а сравнение со всеми в АПЛ. Просто Джеррард и Лэмпард за счет количества сезонов (важный бонус) и своих качеств идут следом за Фабрегасом.
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Вадим Лукомский
Автор
Ответ Rhymmor#
А может он пойдет по пути Фернандо Диниза с его реляционизмом? Было бы круто побольше такого видеть в Европе.
Плюсую.
Может что-то еще более новое родит, поэтому и интересно. Хотя, конечно, понимаю, что тут никаких гарантий.
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*MVP*
Ответ DanielCarvalho
Кажется что этот парень, играл целую вечность. Если бы не ушёл из Арсенала, так и остался бы наверняка без трофеев. Но для меня как и для многих думаю, Фабрегас-игрок Арсенала, а не как Барселоны, и уж тем более Челси
даже для меня - болелщика Челси - Сеск больше ассоциируется с романтичным Арсеналом Венгера периода нулевых)
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*MVP*
Ответ Тюменский медвежонок
называть Фабрегаса легендой и при этом упоминать его игру именно в Челси?!... у вас там всё хорошо?
а что он должен упоминать? у тебя самого все хорошо?
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*MVP*
Ответ DolJun
фабрегас - легенда, связка с матичем в центре поля и с костой на острие - навсегда в сердечке. упд: ну и та передача, где елагин блеснул футбольной эрудицией и предсказал его покупку.
так он вроде и Косту там предсказал)
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Rio de Janeiro
Ответ Тюменский медвежонок
называть Фабрегаса легендой и при этом упоминать его игру именно в Челси?!... у вас там всё хорошо?
Фабрегас провёл мощнейший чемпионский сезон 2014-2015 в Челси
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Я и моя собака
А уместно ли сравнение по передачам под удар с Лэмпардом и Джеррардом? Те любили и приложиться по мячу, частенько забивая таким образом.
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romankoucher
Фабрегас не любит современный футбол. Именно поэтому его команда играет в современный гвардиоловский футбол
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