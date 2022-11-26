Аргентина выдала свой лучший матч на ЧМ: топовые закидушки Месси (Акунья = Альба), гол из 37 передач и 20 ударов из штрафной

Разбор Вадима Лукомского.

Аргентина уверенно переиграла Польшу (2:0) и вышла в плей-офф. Разрыв всего в два мяча и интрига до середины второго тайма – заслуга грандиозного Войчеха Шченсного. Польский кипер вытащил пенальти во втором матче подряд, к которому добавил еще 8 сэйвов.

В игровом плане между командами была пропасть. 73% на 27% по владению, 36% действий на польской трети поля против 12% на аргентинской, 20:2 по ударам из штрафной, 3,69 на 0,32 по xG.

С одной стороны, Аргентина резвилась на фоне совсем неубедительной Польши. С другой, так выглядит тотальное доминирование – интересно разобраться в его природе.

Связка Месси-Акунья – главное оружие Аргентины. Она могла уничтожить Польшу еще в первом тайме

Вы же помните связку Месси-Альба, в которой Лео делает элегантную закидушку из любимой зоны в правом полуфланге, а Жорди мастерски выбирает момент для открывания в штрафную?

Вчера Лео организовал схожую связь с Маркосом Акуньей. В первом тайме вокруг этого приема строилась вся игра Аргентины. В такие моменты Петр Зелиньски должен был отрабатывать за Акуньей, либо передавать его Мэтти Кэшу. Эффективнее отрабатывать до упора, а не передавать, так как Месси идеально ловит соперников на моменте передачи и отдает пас в самый неудобный момент.

Полузащитник «Наполи» не всегда успевал опускаться пятым защитником в линию, отсюда возникала регулярная угроза:

Аргентина первого тайма была доминантной, но предсказуемой. При должной реализации могли громить соперника уже на этом этапе, но постоянно пытались повторить один и тот же прием. Это необязательно плохо, когда прием завязан на Месси, который способен настолько качественно и регулярно закидывать даже под давлением 2-3 соперников.

Второй гол Аргентины – скрытый шедевр. 37 передач!

Голы Аргентины во втором тайме стали преодолением этой предсказуемости. Польша ушла на перерыв при 0:0 и перестроилась под максимальное сдерживание ключевого приема Аргентины. В перерыве Чеслав Михневич выпустил Якуба Каминьского и Михала Скурася – оба должны были закрывать фланги, Зелиньски ушел играть в центре поближе к Левандовскому.

Аргентина – умышленно или интуитивно – смогла мастерски наказать за это. Оба мяча стали следствием затяжных позиционных розыгрышей, которые в финальной стадии пошли не туда, куда привык соперник.

В первом мяче ключевым фактором стала огромная свободная зона вокруг Алексиса Мак Аллистера:

Почему она возникла? Потому что ни опорник Гжегож Крыховяк, ни правый полузащитник Скурась не среагировали. Скурась вместо смещения вместе со схемой побежал страховать вариант с Акуньей (вероятно, получил строгое персональное задание), Крыховяк оглядывался и видел Мак Аллистера, но не прикрыл его. Варианта два – либо поленился, либо ожидал, что мяч вот-вот окажется у Месси и хотел держаться поближе к нему, чтобы побыстрее накрыть.

При внимательном погружении в эпизод оказывается, что ошибки поляков косвенно вытекают из страха перед приемом Месси-Акунья. Грубо говоря, пытались держаться поближе к основным источникам угрозы и дали слишком много простора Мак Аллистеру.

Во втором мяче Аргентина мастерски расшатала польскую оборону – сделали 37 пасов перед голом. Это новый рекорд ЧМ. Для контекста: в легендарном голе Эстебана Камбьяссо в ворота Сербии было 24 передачи.

Нас снова интересует финальная часть эпизода. Польша опять оказалась в разбалансированной схеме. Пятерка в линию под сдерживание рывка левого защитника (уже Николас Тальяфико) и явный перекос полузащиты под правый полуфланг. Энцо Фернандес, чей проход сыграет ключевую роль, получил гектар пространства, чтобы разогнаться:

Необходимость реагировать на проход создала разрыв в линии защиты, куда открылся автор гола Альварес:

Умение строить игру вокруг качеств Месси – то, что Аргентина показывала всегда при Скалони. Не всегда успешно, но всегда двигалась в этом направлении. Вчерашний перфоманс так впечатляет, потому что в нем была и подстроенная под Месси команда, и наказание соперника за концентрацию на Месси и его любимом приеме. Да-да, в соперниках лишь неубедительная Польша, но выглядит серьезным шагом вперед.

Мак Аллистер и Альварес – скрытые герои. Как же классно, что именно они забили

Иронично, что ключевую победу Аргентине принесли именно футболисты, которые активнее всех страховали изъяны Месси при обороне.

Мак Аллистер страховал Лео, когда тот отдыхал во время прессинга. Ди Мария и Альварес начинают давление, за опорника Белика мог бы отвечать Лео, но у него перекур – нестрашно, так как Мак Аллистер страхует:

Альварес часто садился на позицию Месси в ромбе при позиционной обороне, что позволяло Лео неспешно возвращаться назад:

Мелкие, но важные для баланса детали. С точки зрения игры без мяча Мак Аллистер и Альварес давно кажутся оптимальными союзниками Лео. Теперь показали себя и в атаке, что повышает шансы увидеть их снова.

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В плей-офф Аргентину ждет Австралия. Очень похожий на Польшу соперник – и по готовности выставлять автобус, и по стартовой схеме (4-4-2 с переходами в 5-4-1). Матч выглядит шансом закрепить показанные вчера приемы и подготовиться к решению более трудных задач.

Фото: REUTERS/Amanda Perobelli, Issei Kato, Dylan Martinez; кадры трансляции «Матч ТВ»