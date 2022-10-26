Хави уже год тренирует «Барсу». Разбираем, что у него получилось, а что пока нет

Лукомский с промежуточными итогами по Хави.

В начале ноября исполнится год с того момента, как Хави стал тренером «Барселоны». Подергав за экономические рычаги, команда стала заметно стабильнее в Ла Лиге, но регулярно буксует в Европе (уже сегодня может снова релоцироваться из ЛЧ в ЛЕ). Хороший момент для подведения промежуточных итогов.

Однозначную оценку работе Хави дать трудно – по некоторым параметрам он уже вернул команду в европейские топы, а кое-где повторяет одни и те же раздражающие ошибки (которые дорого стоят). Обсудим и то, и другое в деталях. Цель – показать максимально полную картину.

«Барселона» вообще стала сильнее при Хави?

После класико с подачи Marca разлетелась новость про 50 матчей Хави – на этой дистанции у нынешнего тренера «Барсы» худшая статистика в ХХI веке (даже слабее, чем у Роналда Кумана). Все правда так ужасно?

Нет, конкретный случай – пример небрежного использования статистики с тотальным игнорированием контекста. Если принимаем всерьез эту продвинутую систему анализа, то надо принять и другие выводы: например, что Пеп Гвардиола равен Тате Мартино.

На секунду отойдем от темы Хави и разберем это оскорбление здравого смысла, потому что оно правда широко разошлось – многие слепо цитировали, не вдумываясь. В чем проблема использования процента побед в таком ракурсе:

• при выборке в 50 матчей каждая игра значительно корректирует процент побед/набранных очков. При этом сравнивается не завершенный этап/сезон, а обрывающаяся в произвольной точке дистанция. В данном случае после двухнедельного периода, в который уместились два матча с «Интером» и класико;

• такое сравнение можно воспринимать всерьез, только если допустить, что все тренеры принимают команду в одинаковом состоянии, что, конечно, не так;

• игнорируется трудность соперников (она может отличаться сильнее, чем кажется) и разница между лигой (3 очка)/кубковыми турнирами (задача пройти дальше – иногда устраивает другой результат).

Каждый из этих факторов на такой дистанции серьезно корректирует показатели. Относиться всерьез к этой статистике нельзя, но заход Marca формулирует правильный вопрос. Улучшил ли Хави положение «Барсы» относительно предшественника, которого справедливо критиковали?

Простой способ ответить – сравнить результаты в Ла Лиге. Они не учитывают контекст: у Кумана в первый сезон был Лео Месси, а Хави получил команду в кризисной точке, но его (в отличие от Кумана) поддержали на рынке прошлым летом. Однако базовое представление об успешности против сопоставимых по уровню соперников такое сравнение даст:

Ритм Кумана – попадание в ЛЧ без претензий на большее. Ритм Хави – чемпионская гонка (не всегда такого результата хватит, но команда точно будет в борьбе за титул). Здесь прогресс очевиден.

Более точную картину дает сравнение через Эло-рейтинг – аналог шахматного рейтинга, который основан только на результатах (без продвинутых метрик – они будут позже), но учитывает силу соперников. Победа над более сильными оппонентами ценится сильнее. Другой важный плюс – через Эло-рейтинг можно учесть точку, в которой тренер берет команду. Он очень хорош именно для фиксации прогресса в результатах за конкретный период:

При Хави Эло-рейтинг «Барсы» вырос на 58 баллов. Команда с 13-го места в мире переместилась на 7-е. Вероятно, статус 7-й команды не то, чего требуют фанаты после летней кампании, но прогресс точно есть – вопросы к скорости развития.

Для контекста: у Кумана (раз уж критики выбрали его как ориентир для сравнения – «-96» за период в «Барсе»). При нем рейтинг падал и до ухода Месси, и после. «-38» в первый сезон и «-58» в начале второго. Быть лучше работавшего на фоне управленческого ада Кумана не достижение, но, учитывая нелепые разговоры, стоило подчеркнуть контраст во всех отношениях.

Реальная претензия к Хави – скорость прогресса. Сам факт оспаривать трудно: команда прибавляла при нем на каждом этапе (стартовый, после зимних трансферов и после летней кампании). Такая динамика толкает к позитивным выводам, если смотреть на картину глобально (а не в таблицу группы ЛЧ), но смотреть лучше во всех направлениях.

Могла ли «Барса» прогрессировать быстрее и, например, не вылетать от «Айнтрахта» и, вероятно, «Интера»? Могла – это абсолютно разумное требование, учитывая силу команды. И именно поэтому однозначно хорошей сейчас работу Хави назвать не получится, но указывать только на провальные матчи тоже неверно.

Для большинства команд лучший индикатор прогресса – стабильность на дистанции, а не перфоманс в отдельных играх. Ключевая проблема в том, что «Барса» сделала ставку на турнир, где у клуба размытая степень контроля (короткая дистанция и влияние жребия). Из-за летних трат повысилась зависимость от спортивного результата в ЛЧ. Это более широкая беда, чем перфомансы «Барсы» против «Баварии» (вообще отличный, кстати) и «Интера» (неровные, но оба раза на результат влияли мелкие детали, которые могли сложиться иначе).

Эти решения взвинтили ожидания и повысили значимость отдельных матчей (а не дистанции). И тут Хави не справился. От «Барсы» можно требовать большего прогресса на фоне такого укрепления, но для полноты картины нужно учитывать, что некоторые подписания представляли не только усиление, но и ребус. Главный пример – Рафинья+Дембеле в одном составе. Оба – важные инвестиции, но совместить их трудно.

Саммари: скорость прогресса «Барсы» в порядке, если оценивать глобально. Но клуб сам поставил себя в позицию, когда оценивать будут не глобальную картину, а результат при завышенной планке. Когда тратишь 150 млн на трансферы (без учета жирных зарплат), никто не оглядывается на детали (вероятно, имеют право). Критика понятна, но Хави тут выглядит легкой мишенью: мы привыкли всегда указывать на тренера, хотя в данном случае основные ошибки были допущены выше.

На этом завершаю субъективное, но нужное для полноты картины нытье про непонятый гений Хави. Дальше пройдемся по конкретным пунктам: что получилось, а что – нет.

Что получается? Смелый эффективный прессинг и мощная (пускай предсказуемая) позиционная атака

Хави мощно преобразил две ключевых для футбола «Барсы» стадии – прессинг и позиционные атаки. Здесь «Барселона» в лидерах даже среди всех клубов топ-5 лиг. Пожалуй, такого уровня в этих направлениях у команды не было со времен Луиса Энрике.

Важно: речь не просто про «давим по-модному – максимально высоко» или «держим мяч, чтобы потом всем тыкать в процент владения». Речь именно про прессинг как инструмент ограничения моментов у своих ворот и владение как инструмент создания шансов. Хави добился высокой эффективности, а не просто высоких стилистических показателей.

У «Барселоны» самая высокая интенсивность давления в Ла Лиге. Также команда в топе по высоким возвратам мяча, ударам после них, отборам на чужой трети:

Такие результаты по возврату мяча через прессинг «Барса» показывает при самом высоком в лиге проценте владения – у них меньше возможностей для таких отборов и перехватов, чем у других команд, но прессинг предельно эффективен.

Второй индикатор мощи прессинга – допущенные моменты. «Барса» обороняется именно на чужой половине поля. В их случае надежная оборона – именно следствие качества прессинга. Защита команды Хави выделяется на европейском фоне:

Каталонцы меньше всех пропускают, в топ-3 по допущенным ударам, xG, PSxG (на основании ударов в створ с учетом трудности для вратаря). Косвенные показатели ограничения соперников тоже в большом порядке – реже всех допускают пасы в штрафную и великолепно сдерживают продвижение.

Важно: это не касается индивидуальных ошибок (привет мемам про Пике против «Интера» или про опорную зону перед ударом Вальверде). Критика и даже насмешки тут вполне справедливы. Только система как раз определяет частоту таких эпизодов (а не индивидуальные действия в них) – частота проблем в защите объективно низкая, а прессинг выстроенный и продуктивный.

В весеннем тексте про работу Хави мы подробно разбирали механизмы «Барсы» в прессинге. Базис прослеживался уже тогда – и ключевые принципы не изменились.

Коротко: «Барса» давит через зонные ориентировки в схеме 4-3-3, которая по ходу эпизода трансформируется в 4-4-2 через выдвижения Гави в атаку к Левандовскому. Дальше вся команда смещается по мячу. Важную роль играет опорник Серджи Бускетс – иногда он остается с защитниками, а иногда замыкает давление на чужой трети. От эффективности его решений зависит цельность прессинга. Бускетс медленный (что ощущается в некоторых эпизодах), но по-профессорски читает такие моменты. Даже сейчас (хотя критика его игры по другим направлениям вполне уместна).

В позиционной атаке «Барса» тоже выглядит здорово. По владению команда Хави уступает только «Баварии» и «Манчестер Сити»:

Далее сравним «Барсу» по ключевым для построения позиционных атак показателям с четверкой главных по тотальному контролю команд. По умению доводить атаки из 10 и более передач до штрафной или удара «Барса» уже сейчас на уровне «Ман Сити» и даже превосходит «Баварию»:

«Барса» выглядит ровней лучшим и по количеству, и по качеству. В таблице у всех команд хорошая позиционная атака. Команды с плохой позиционкой сюда просто не попали. Например, у «Челси» эффективность доведения затяжных атак до штрафной – 19,8%. Это пример команды с отлаженной структурой владения, но проблемами в позиционке.

«Боруссия» (15,6%) и «Ювентус» (14%) – примеры практически безыдейных в позиционных атаках команд, которым соперники периодически отдают мяч. Проще говоря, метрика неплохо ловит кризис идей с мячом, но «Барса» тут в числе лучших.

Еще более мощная картина при сравнении созданной с игры остроты. Прямо сейчас команда Хави – единственная в Европе с 2 xG с игры за матч:

Эффективность с мячом достигается через структуру владения. Кроме базовых позиционных принципов у схемы «Барсы» есть несколько постоянных фишек:

• Разные роли фланговых защитников. Левый закрывает всю бровку, а правый действует осторожнее (может оставаться третьим центральным при розыгрышах);

• Игра заточена под вингера на правом фланге (Рафинья или Дембеле) – он всегда ждет мяч в широкой позиции;

• На левом фланге в прошлом сезоне был комбинационный треугольник, но сейчас задачи и принципы игры там размылись, что делает команду еще более зависимой от созидания справа.

Выглядит примерно так – два центральных защитника + осторожный правый (Кунде); тройка для контроля в центре поля; правый вингер в широкой позиции (Дембеле); слева ширину создает фланговый защитник (Бальде); левый вингер в более свободной роли (Рафинья):

Эффективность – лучшее определение нынешней позиционной атаки «Барсы». Она не самая вариативная и уж точно далека от комбинационных эталонов времен Хави-игрока, когда почти все строилось через центр. Теперь атака предсказуемая и заточенная на фланги, но чертовски эффективная на фоне любой другой команды.

Эстетические претензии уместны. Опасения по поводу предсказуемости против топ-соперников – тоже. Но нельзя игнорировать общее качество атаки. Оно прямо топовое.

Что пока не получилось? Избавиться от предсказуемости и найти баланс в открытых матчах

1. Победить предсказуемость (наоборот, на старте сезона она достигла пика).

Даже в прошлом сезоне «Барсу» справедливо критиковали за слишком явный упор на фланги. Тогда у команды работало два фланга – комбинационный левый и индивидуальный правый (подробнее тут).

Сейчас вся игра в атаке свелась к доставке мяча на правого вингера (Рафинья/Дембеле), который либо обыгрывает оппонента 1-в-1 под смещение в центр, либо навешивает в штрафную.

Прием отлично подходит качествам вингеров и помогает создавать удобные моменты для Левандовского. Проблема лишь в тотальной зависимости от одной зоны. Она хорошо прослеживается через распределение передач в штрафную и созданных явных моментов:

Дембеле и Рафинья делят позицию на правом фланге (порой и игровое время), откуда совершаются ключевые действия, но они все равно с отрывом лидируют по обостряющим передачам. При этом у них низкая точность передач (они имеют почти безграничное право пробовать трудные вещи и терять мяч в попытках обострять).

Такая же картина и по остроте созданных моментов – Рафинья и Дембеле два главных источника угрозы. Дальше – пропасть. Потом плотная группа игроков других позиций.

Ни у Дембеле, ни у Рафиньи не получается стабильно созидать с левого фланга. Огромную пропорцию действий они собирают именно на любимой позиции справа. Пожалуй, «Барса» сейчас самая однофланговая команда Европы, если речь о завершающей стадии.

Только после провала в класико Хави начал искать альтернативу. Против «Вильярреала» сыграли Фати и Ферран. Против «Атлетика» Педри (слева) и Дембеле. У «Барсы» точно есть потенциал для решения этой проблемы, что делает претензии к Хави еще более уместными. Увы, его упрямое желание ставить и Рафинью, и Дембеле уже аукнулось в ключевых матчах.

2. Справиться с травмами в защите.

До перерыва на сборные в конце сентября сезон «Барсы» складывался почти безупречно. Потом команда потеряла Жюля Кунде, Рональда Араухо и Френки де Йонга (плюс Эктора Бельерина и Серджи Роберто, что сковало Хави в плане возможности реагировать на основные травмы).

На правом фланге защиты приходилось выходить левше Бальде. В центре применялись еще более отчаянные меры – выход Жерара Пике (в его нынешней форме). Этот отрезок совпал с важными топ-матчами. В них хватало тактических проблем, но индивидуальные перфомансы дублеров тоже оказали влияние.

Фэйлы Пике против «Интера» и игра Роберто против Винисиуса в класико прямо заставляли вспоминать про Араухо: Рональд мог замаскировать обе эти проблемы. Он лучше обороняется в высокой линии (и просто лучше Пике), что было важно против «Интера», где команда рисковала. И он блестяще сыграл против Винисиуса в прошлогоднем класико.

3. Победить «Айнтрахт» (в широком значении).

Вылет от «Франкфурта» в прошлой ЛЕ вскрыл неудобный для «Барсы» сценарий матчей. Команда Хави хорошо контролирует автобусы из Ла Лиги – и даже более смелые команды, которые играют с «Барсой» на сдерживание. Но проблемы возникают против команд, которые умышленно раскачивают игру в обе стороны и заточены на контратаки.

То есть в Испании «Барса» справляется и с хорошим прессингом соперника, и автобусы вскрывает. Успешны против команд разного типа. Но когда оппонент умышленно открывает определенную зону, через которую и сам тоже активно атакует (контратакует), «Барсе» трудно.

Хорошим примером франкфуртского сценария стал матч с «Интером» на «Камп Ноу» и последнее класико против «Мадрида». «Барса» хорошо ведет матчи с низкой частотой переходов мяча от одной команде к другой (неважно, прессинг или автобус в соперниках), но плывет в сценарии хаоса и частых переходов. Соперники, которые умышленно ставят на такой футбол, все еще большая угроза для «Барселоны». Это именно проблема стиля, а не уровня. В Ла Лиге достаточно сильных команд, но мало подходящих под такое описание. Пока Хави не нашел баланса для игры с такими оппонентами.

Что может определить грань между успехом и провалом?

У «Барсы» в хорошей степени прокачены основополагающие элементы позиционного футбола. Но в рамках общего стиля можно и нужно точечно адаптироваться под характеристики соперников. У Хави были и успешные, и провальные адаптации. Давайте разберемся на примерах.

Пример удачной адаптации – свежий матч против «Атлетика». Команда Эрнесто Вальверде шикарно прессингует – в топе вместе с «Барсой». Чтобы нейтрализовать эту сильную сторону, Хави перегрузил центр поля – выпустил Педри в роли левого вингера (номинально), а на практике при розыгрышах у команды был квадрат в центре поля (Бускетс, Де Йонг, Гави, Педри):

«Барса» контролировала игру даже под свирепым прессингом (на каком-то этапе он перестал выглядит таковым, но только из-за высокого уровня розыгрышей). Неординарным ходом Хави выключил ключевую сильную сторону соперника. «Мы знали, что они будут высоко и интенсивно прессинговать, поэтому сыграли с дополнительным полузащитником. Команда поняла и реализовала наш план», – объяснил каталонец после игры.

Обратный пример – матчи против «Интера» (особенно первый). У соперника травмирован ключевой опорник Марцело Брозович. Ему нет прямой замены. На этой позиции наигрывают Хакана Чалханоглу. Логичный путь – надавить на эту зону и чаще направлять туда атаки. Путь «Барсы» – легендарные 50 навесов.

В той встрече проблемы были не только в традиционной заточенности на правый фланг, но и в опусканиях Рафиньи в центр поля (из чужой опорной) – даже когда мяч был не на правом краю, «Барсе» не хватало вариантов:

Адаптации – это не только тактическая подготовка Хави к соперникам, но и управление составом. Важно не только выявить слабость и ударить в нее, но и свободно использовать игроков в качестве инструментов (сажать на лавку и выпускать без оглядки на статус). На каком-то этапе этого сильно не хватало – например, в ребусе Рафинья/Дембеле.

Если Хави разберется с этим, по цепочке решится сразу несколько основополагающих проблем. Это не вернет «Барсу» в ЛЧ, но позволит сделать следующий шаг в развитии.

Фото: REUTERS/Susana Vera; Gettyimages.ru/David Ramos, Eric Alonso, Alex Caparros