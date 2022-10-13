Хави так и не нашел баланса против «Интера», а Индзаги сыграл неожиданно смело – и почти лишил «Барсу» шансов на плей-офф

Разбор Вадима Лукомского.

«Барселона» сыграла результативную ничью с «Интером» (3:3). Команда Хави во второй раз подряд сделала ставку на фланговую игру, но не добилась качественного сбалансированного футбола. При этом рисунок этого матча сильно отличался от первого. В разборе сделаем акцент именно на причинах такой разницы между играми. Содержание первой серии тут.

У Хави было лишь одно изменение относительно первого матча. Вместо травмированного Андреаса Кристенсена в центре защиты появился Жерар Пике. Остальные изменения касались позиций (например, Рафинья и Усман Дембеле поменялись флангами), но на поле вышли те же исполнители.

В составе «Интера» было два расхождения. Сделавший дубль в выходные Эдин Джеко вышел в атаке вместе с Лаутаро Мартинесом – роль сыграл не только перфоманс боснийца в Серии А, но и отсутствие вариантов (Корреа и Лукаку травмированы). Справа Маттео Дармиана заменил Дензел Думфрис – он тут основной, но в первой встрече Индзаги выбрал более осторожный вариант.

Преобразования в составах и – что важнее – в структуре команд сделали матч противоположностью встрече недельной давности. Давайте разбирать, как это получилось.

Как «Интер» стал более открытым? Выходы из-под прессинга через Джеко, скорость Думфриса в быстрых атаках и Пике в старте «Барсы»

Неделю назад мы наблюдали затяжные отрезки давления «Барселоны». Даже если атаки не завершались остротой, давление было непрерывным. «Интер» качественно терпел, но почти не убегал в свои атаки. Вчера же все было иначе. Изменения в составе сыграли в этом ключевую роль (пускай и сделали «Интер» менее надежным при обороне).

Джеко служил ориентиром для выхода из-под прессинга в один пас. Он цеплялся за трудные мячи, а партнеры открывались с пониманием, что босниец хорошо ведет такую борьбу:

Постоянный набор в такие моменты – партнер по атаке Лаутаро Мартинес, вездесущий Николо Барелла и реактивный Думфрис. Последний с невероятной скоростью убегал в любую быструю атаку. Частыми были эпизоды, где он резко становился самым высоко расположенным футболистом «Интера»:

Он успевал создавать третий вариант (кроме двух нападающих), даже когда остальные игроки еще не выбежали в атаку:

Причины банальные – невероятная скорость и физика голландца (плюс разрешение от тренера рисковать в такие моменты). Ставка сыграла. Думфрис был крайне опасен.

Еще одним источником угрозы стало изменение в составе «Барсы» – вышедший в центре обороны Жерар Пике. С ним в высокой линии защиты более рискованный подход «Интера» с постоянными контратаками был особенно уместен (кстати, интересно, Индзаги в любом случае планировал быть смелее или отреагировал на появление Пике?).

Сейчас ветеран «Барсы» в ужасной форме. Хави не воспринимает его как игрока старта – нынешний Пике превратился в очень узкопрофильную опцию под сдерживание высокого нападающего соперника в концовках, когда «Барселона» умышленно садится поглубже. Когда все здоровы (или хоть кто-то здоров), Хави использует Жерара только так. В высокой линии читались проблемы, но из-за травм вариантов больше не было – Жюль Кунде, Рональд Араухо и Андреас Кристенсен выбыли.

Странные действия Жерара в первом голе обсудили практически все (вот, например, хороший анализ), но это не тот случай, когда один эпизод затмил все и сделал игрока антигероем. Проблемы возникали весь матч. Особенно шокировало то, как настолько опытный игрок принимал решения.

В этом эпизоде пошел рискованно отбирать у Думфриса (необязательно было сближаться, можно было перекрыть направление в центр, а рядом набегал Алонсо для страховки):

В третьем голе «Интера» расположился так, что Мартинесу было очень удобно отдавать в центр (вместо продвижения во фланг):

Да, Пике неудобно обороняться на пространстве, а «Интер» часто убегал в такие атаки. Своими решениями он упрощал жизнь игрокам «Интера».

Как «Барса» стала более открытой? Позиция Роберто, более свободный Бускетс, два фланга в атаке

«Барселона» преобразовала структуру атаки относительно первого матча. Теперь команда создавала 3-1-5-1 при владении. Тройку защитников создавали Алонсо, Пике и Гарсия. Бускетс – в опорной. Дембеле и Рафинья – по флангам. Роберто, Гави и Педри открывались под Левандовским:

В первой встрече структура была другой. Во-первых, в тройке центрдефов оставался Роберто (а не левый защитник). Во-вторых, в опорной находились два игрока – Педри и Бускетс. Тот вариант можно было записать как 3-2-4-1. Он лучше подходил для сдерживания контратак, но «Интеру» было проще обороняться.

Еще одно изменение касалось не схемы, а поведения соперника – Бускетс получил больше свободы. В первом матче за него отвечал Корреа. Теперь настолько же плотной игры не было – опорник направлял атаки «Барсы». Мяч ходил лучше, чем в первом матче (не путать с «хорошо»).

Акцент по-прежнему был на фланговую игру, но теперь вингерам на регулярной основе помогали Гави и Роберто (делали отвлекающие рывки). «Интеру» тяжелее было встречать их 2-в-1:

Пример из первого гола. После перевода на Рафинью Мхитарян теряется – либо держать рывок Роберто, либо страховать Димарко:

В итоге и на страховку не успел, и Роберто упустил:

В первой встрече Генрих образцово помогал крайнему защитнику. Он всегда дорабатывает – просто в этот раз этого было мало. Перед ним ставили крайне неудобную дилемму.

Теперь «Барселона» была менее предсказуемой, а сдерживать фланги было труднее (оба края работали). Но все равно остается вопрос, почему Хави даже не попробовал сильнее проверить опорную зону (где «Интер» по-прежнему обходится без Марцело Брозовича):

В результате «Барса» выдала 46 навесов – то есть в относительных значениях даже больше, чем в первом матче (46 при владении 62% против 50 при 72%).

К чему привел более открытый рисунок?

Было два ключевых изменения в содержании матча:

• При сохранении общих элементов (владение «Барсы», контратаки «Интера») длительность волн давления «Барселоны» сократилась. Теперь они разбавлялись постоянными передышками для «Интера», некоторые из которых несли серьезную угрозу. При этом внутри своих владений «Барса» была острее, чем в первом матче.

• С точки зрения моментов мы получили классический матч «количество против качества». 25 ударов «Барсы» против 11 у «Интера». «Интер» организовал 5 явных голевых моментов против 2 у «Барсы».

• Пожалуй, эти изменения были в пользу «Интера». Вернее так: обе команды извлекли и плюсы, и минусы, но общий баланс был в пользу «Интера». Отдельно нужно похвалить Индзаги за смелость. Постфактум такой подход к матчу кажется очевидным, а «Барса» – уязвимой. Но итальянец подходил ко встрече с победой 1:0 при тотальном автобусе в Милане. Был соблазн повторить.

Оба раза Симоне приготовил для «Барсы» качественные испытания, но именно каталонская команда оставалась протагонистом этого противостояния (в большей степени определяла рисунок). Интересные ходы были, но глобально Хави не справился – так и не нашел баланса, в котором сдерживание контратак сочеталось бы с собственными моментами.

Критика через альтернативные сценарии матчей – сомнительный жанр, поэтому заранее предупреждаю, что тезис спорный. Но для меня индикатором тренерской смелости и зрелости Хави стал бы состав без кого-то из пары Дембеле/Рафинья.

Не значит, что любая такая версия состава автоматически сработала бы, но это было бы важным символическим шагом, который напрашивался и в тактическом плане. Посыл звучал бы так: баланс важнее звезд. Вместо этого каталонец предложил новую версию состава с ними, но избежал радикального решения.

Теперь «Барса» нуждается не только в помощи «Баварии», но и в осечке «Интера» против «Виктории». Сценарий, где все сходится, кажется почти фантастическим.

Фото: REUTERS/Albert Gea TPX IMAGES OF THE DAY, Nacho Doce; Gettyimages.ru/David Ramos