🤦‍♂️ Стало известно, почему «Юнайтед» отказался от Тухеля и Почеттино. Похоже, что фанатам недолго будут нравиться новые владельцы 😰

ESPN сообщает, что главная причина, по которой «Манчестер Юнайтед» решил не назначать Томаса Тухеля главным тренером, заключалась в том, что он не соответствует структуре клуба.

Спортивный директор Дэн Эшуорт хочет нанять «Да-тренера», т.е. того, кто будет работать с командой, которую предоставит руководство. Клуб не намерен создавать команду под конкретного тренера.

Это также может быть причиной того, почему пропал интерес «красных дьяволов» к Маурисио Почеттино.

Анализ работы Эрика тен Хага в клубе продолжается. «Юнайтед» не обозначает конкретные сроки финального решения, но ожидается, что судьба голландца может решиться в ближайшие дни.