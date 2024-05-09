«Манчестер Юнайтед» хочет летом расстаться с двумя защитниками (Фабрицио Романо)

По информации Фабрицио Романо, «Манчестер Юнайтед» хочет избавиться по крайней мере от двух защитников этим летом.

«Красные дьяволы» рассмотрят предложения по Аарону Уан-Биссаке и Виктору Линделёфу, как только закончится текущий сезон.

Сообщается, что оба игрока готовы покинуть «Олд Траффорд».

Будущее Харри Магуайра, как предполагается, в безопасности.