«Манчестер Юнайтед» хочет летом расстаться с двумя защитниками (Фабрицио Романо)
По информации Фабрицио Романо, «Манчестер Юнайтед» хочет избавиться по крайней мере от двух защитников этим летом.
«Красные дьяволы» рассмотрят предложения по Аарону Уан-Биссаке и Виктору Линделёфу, как только закончится текущий сезон.
Сообщается, что оба игрока готовы покинуть «Олд Траффорд».
Будущее Харри Магуайра, как предполагается, в безопасности.
Очень хотелось увидеть его с Личей вместе -- это вообще, думалось, будет министерство обороны всей АПЛ. Но имеем, что имеем. Аарон навык растерял на скамейке, Лича от перегрузов сломался.
Линделеф, кстати, как замена, тоже отличный вариант. Но и его в помойку.
Будут защищаться с гробом Магвайером и затычкой вроде условного Каземиро, который в защите в жизни не играл. В то, что купят кого-то толкового, уже не верю. А если и купят, то либо завалят мотивацию баблом, либо в лазарет дорогу покажут.