Каземиро рассказал, что один игрок «МЮ» вышел травмированным на матч с «Ковентри»

«Манчестер Юнайтед» в полуфинале Кубка Англии обыграл «Ковентри». Основное время закончилось со счетом 3:3, исход встречи был решен после серии одиннадцатиметровых.

Перед матчем Тен Хаг столкнулся с проблемой: из профильных центральных защитников в строю остался только Магуайр. В обороне пришлось играть Каземиро. Как оказалось, экс-капитан «красных дьяволов» тоже был травмирован.

В интервью TNT Sports Каземиро рассказал , что Харри вышел на кубковый матч с повреждением:

«Я играл на позиции защитника. У нас в команде шесть защитников. Харри был травмирован. В матче против «Ковентри» он играл с травмой. С самого начала игры он был травмирован.

Да, Харри был травмирован весь матч, а я играл на позиции центрального защитника. Не могу точно сказать, сколько у нас в команде травм у разных игроков. Думаю, что это не может быть оправданием для такой большой команды с таким количеством футболистом. Но в конечном итоге это причиняет боль».

Несмотря на травму, в матче с «Ковентри» Магуайр провел на поле 120 минут и даже записал на свой счет гол. В финале Кубка Англии «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Ман Сити», встреча назначена на 25 мая.

Как вам игра Харри в матче с «Ковентри»?