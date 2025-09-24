Марк Криворог высказался о русофобии и отношению к Владимиру Путину в Испании.

– Русофобия в Европе – миф?

– Ни разу не встречал ее от латиноамериканцев, испанцев или других европейцев. Все иностранцы шутят со мной, хоть и примитивно.

– Как именно?

– Максимально стандартно! «Путин, водка, медведь, балалайка, снег».

– Как относятся к Путину?

– По-разному. Некоторые его уважают. Люди постарше понимают его действия и не осуждают. При этом у таких европейцев есть недоумение, почему Израиль и Палестина не отстранены от турниров – в отличие от России. Еще они не понимают, зачем поощрять украинцев.

– Многие испанцы за Путина?

– Наверное, 50 на 50. Те, кто постарше, понимают: все не так просто, и у решений Путина есть причина поглубже, чем кажется.

– Участвуешь в дискуссиях?

– Вообще не обсуждаю с ними политику. Идеальный компромисс, – рассказал 27-летний российский защитник Криворог, выступающий за клуб шестой испанской лиги «Мойете».