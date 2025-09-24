Российский футболист Криворог об отношении к Путину в Испании: «50 на 50, некоторые его уважают, люди постарше понимают его действия. Русофобии от латиноамериканцев и европейцев не встречал»
– Русофобия в Европе – миф?
– Ни разу не встречал ее от латиноамериканцев, испанцев или других европейцев. Все иностранцы шутят со мной, хоть и примитивно.
– Как именно?
– Максимально стандартно! «Путин, водка, медведь, балалайка, снег».
– Как относятся к Путину?
– По-разному. Некоторые его уважают. Люди постарше понимают его действия и не осуждают. При этом у таких европейцев есть недоумение, почему Израиль и Палестина не отстранены от турниров – в отличие от России. Еще они не понимают, зачем поощрять украинцев.
– Многие испанцы за Путина?
– Наверное, 50 на 50. Те, кто постарше, понимают: все не так просто, и у решений Путина есть причина поглубже, чем кажется.
– Участвуешь в дискуссиях?
– Вообще не обсуждаю с ними политику. Идеальный компромисс, – рассказал 27-летний российский защитник Криворог, выступающий за клуб шестой испанской лиги «Мойете».