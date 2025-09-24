  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Российский футболист Криворог об отношении к Путину в Испании: «50 на 50, некоторые его уважают, люди постарше понимают его действия. Русофобии от латиноамериканцев и европейцев не встречал»
17

Российский футболист Криворог об отношении к Путину в Испании: «50 на 50, некоторые его уважают, люди постарше понимают его действия. Русофобии от латиноамериканцев и европейцев не встречал»

Марк Криворог высказался о русофобии и отношению к Владимиру Путину в Испании.

– Русофобия в Европе – миф?

– Ни разу не встречал ее от латиноамериканцев, испанцев или других европейцев. Все иностранцы шутят со мной, хоть и примитивно.

– Как именно?

– Максимально стандартно! «Путин, водка, медведь, балалайка, снег».

– Как относятся к Путину?

– По-разному. Некоторые его уважают. Люди постарше понимают его действия и не осуждают. При этом у таких европейцев есть недоумение, почему Израиль и Палестина не отстранены от турниров – в отличие от России. Еще они не понимают, зачем поощрять украинцев.

– Многие испанцы за Путина?

– Наверное, 50 на 50. Те, кто постарше, понимают: все не так просто, и у решений Путина есть причина поглубже, чем кажется.

– Участвуешь в дискуссиях?

– Вообще не обсуждаю с ними политику. Идеальный компромисс, – рассказал 27-летний российский защитник Криворог, выступающий за клуб шестой испанской лиги «Мойете».

Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?59777 голосов
Усман ДембелеУсман Дембеле
ВитиньяВитинья
ПедриПедри
РафиньяРафинья Диас
Мохамед СалахМохамед Салах
Ашраф ХакимиАшраф Хакими
Ламин ЯмальЛамин Ямаль
Килиан МбаппеКилиан Мбаппе
Джанлуиджи ДоннаруммаДжанлуиджи Доннарумма
Жоау НевешЖоау Невеш
Кто-то другойЗолотой мяч
Опубликовано: Sports
Источник: Sport24
Марк Криворог
logoВладимир Путин
logoЛа Лига
Политика
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Российский футболист Криворог об Испании: «Я жил нелегально 2 года. Не спалили, потом получил ВНЖ. Максимум при отсутствии документов – штраф до 5 тысяч евро»
7сегодня, 12:37
Футболист Криворог о сиесте в Испании: «В России в любой момент можно заказать еду или сходить в магазин, но тут не так. Люди работают с 8-9 до 13 часов, а с 13 до 16 все отдыхают»
10сегодня, 10:50
«В Каталонии много африканцев, марокканцев, грязных приезжих. Я не расист, но все отрицательные моменты из-за них. В России нет такого хаоса». Российский футболист Криворог об Испании
116сегодня, 08:42
«Боялся, что чемпионат Крыма – договорная лига, где кидают и расторгают контракты, но мне все выплатили. Местные команды нужны России». Экс-игрок ялтинского «Рубина» о футболе в регионе
8вчера, 19:48
Главные новости
«Реал» сыграет с «Барселоной» на «Бернабеу» 26 октября. Начало – в 18:15 по московскому времени
12 минуты назад
«Спартаку» предложили двух российских тренеров. На замену Станковичу рассматриваются и иностранцы (Metaratings.ru)
208 минут назад
Скоулз назвал Педри лучшим полузащитником мира: «Он как Хави и Иньеста в одном игроке. Когда «Ньюкасл» забил «Барсе» в ЛЧ, он держал мяч 7 из 8 добавленных минут»
1429 минут назад
Захарова об отношении ФИФА и УЕФА к России и Израилю: «Нужны единые стандарты. Русофобия должна быть искоренена»
2832 минуты назад
Фонбет Кубок России. Путь регионов. 4-й раунд. «Родина» разгромила СКА, «Факел» в гостях у «Текстильщика», «Амкал» встретится с «Енисеем» в четверг
4347 минут назадLive
Помните Зидана в «Реале»? Мы разыгрываем его ретрофутболку
49 минут назадТесты и игры
Тикнизян получил гражданство Сербии – спустя 88 дней после перехода в «Црвену Звезду»
3749 минут назад
Алонсо, Флик и Сарабия из «Эльче» – претенденты на приз лучшему тренеру сентября в Ла Лиге
2256 минут назад
Рио Фердинанд: «Руни – самый совершенный форвард в истории АПЛ. Не сравнивайте этого зверя с Кейном, Ширером и другими»
42сегодня, 15:42
Ненависть «Зенита» с «Краснодаром», Глушенков – лучший. Мысли Смолова после тура РПЛ
сегодня, 15:30Видео
Ко всем новостям
Последние новости
«Хаддерсфилд» – «Манчестер Сити». Онлайн-трансляция начнется в 21:45
3сегодня, 05:17
Сантьяго Канисарес: «Реал» жаждет побеждать из-за провала в прошлом сезоне. «Барса» может потерпеть неудачу из-за недостатка концентрации – у игроков нет злости «Мадрида»
314 минут назад
Кьеза о непопадании в заявку на ЛЧ: «Было обидно – каждый футболист мечтает там играть. Сказал тренеру: «Нет проблем». Я профессионал и счастлив играть за «Ливерпуль»
715 минут назад
Жирков об ужесточении лимита: «Играют русские – будут кричать, что им поднимают зарплату. Привозят легионеров – говорят, что они не играют в сборных. Сложный вопрос, но хотелось бы видеть россиян»
441 минуту назад
Кузяев летом вел переговоры с «Леванте» и одним из клубов Сегунды («Чемпионат»)
6сегодня, 15:48
Представитель Жерсона: «Слухи об отъезде и работе с частным физиотерапевтом не соответствуют действительности. Он выполняет работу, которую дает ему «Зенит»
4сегодня, 15:33
Хавбек «Сочи» Крамарич извинился за спор с помощником судьи после матча с ЦСКА: «Допустил резкие слова на эмоциях. Уважаю работу арбитров и искренне сожалею о случившемся»
1сегодня, 15:24
Кубок Италии. «Парма» против «Специи», «Комо» сыграет с «Сассуоло»
5сегодня, 15:02Live
Кубок короля Саудовской Аравии. 1/16 финала. «Аль-Кадисия» в гостях у «Аль-Орубы»
5сегодня, 15:01Live
Булыкин про 0:2 с «Зенитом»: «Грубейшие ошибки защиты «Краснодара». Футболистов купили за очень большие деньги, они должны показывать класс»
6сегодня, 15:01