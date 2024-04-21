📹Антони и Магуайр по-разному отреагировали на выход в финал: бразилец провоцировал, а англичанин пожал руки

В полуфинале Кубка Англии «Манчестер Юнайтед» и «Ковентри» устроили матч-триллер − 3:3. Сперва игра развивалась по сценарию манкунианцев, а потом соперник смог перехватить инициативу и сравнять, причем последний мяч забили с пенальти на 90+5 минуте.

В экстра-таймах у «Ковентри» был шанс даже выйти вперед, но после удара с близкого расстояния «Юнайтед» и Онана спасла перекладина. Матч перешел в серию послематчевых пенальти.

Первый же одиннадцатиметровый не забил Каземиро, однако после Далот, Эриксен, Фернандеш и Хейлунд свои попытки реализовали. А вот игроки «Ковентри» ошиблись дважды − хорош был Андре Онана.

Когда Расмус Хейлунд поставил точку в матче, игроки «МЮ» побежали в сторону датчанина, но не все. По словам журналиста Manchester Evening News Тайрона Маршалла, Антони делал провокационные жесты в сторону болельщиков и игроков «Ковентри».

Напротив, защитник «Юнайтед» Харри Магуайр поступил по-джентельменски: как только стало понятно, что его клуб победил, он подошел к футболистам команды-соперника и пожал всем руки. Этот жест попал на видео, снятое с трибуны.