Совладелец «МЮ» Рэтклифф пробежал Лондонский марафон и побил личный рекорд. Ему 71 год

В хорошей форме.

После нескольких месяцев тренировок и подготовки десятки тысяч людей вышли на улице британской столицы, чтобы поучаствовать в знаменитом Лондонском марафоне. В воскресном забеге, который проводится уже 44 года, приняли участие рекордные 50 тысяч спортсменов − от элитных бегунов и «звезд» до простых людей. Им предстояло пробежать 26,2 мили или 42,16 км.

Ожидается, что забег соберет десятки миллионов фунтов на благотворительность: в прошлом году общая сумма пожертвований составила 63 миллиона, которые отправили в тысячи благотворительных организаций.

Среди узнаваемых неэлитных бегунов оказался совладелец «Манчестер Юнайтед» сэр Джим Рэтклифф, который в возрасте 71 года попытался побить собственный рекорд − четыре часа и 32 минуты. И ему это удалось: Рэтклифф завершил забег на Лондонском марафоне за весьма приличные четыре часа, 30 минут и 52 секунды.

Вскоре после финиша совладелец «Юнайтед» успел дать BBC краткое интервью: «В моем возрасте это, наверное, нормально. Я должен быть быстрым, я должен быть там [на матче] в перерыве. «Манчестер Сити» снова в финале, было бы здорово [выйти в финал]. Мы определенно были бы аутсайдерами. Но не надолго! Должен сказать, что между бегом и футболом есть некоторые параллели, но это просто требует определенного упорства. В марафоне становится трудно после 30 км, а в футболе, я думаю, мы еще не достигли этой отметки».

На забег британец вышел всего за несколько часов до того, как его клуб в полуфинале Кубка Англии должен встретиться с «Ковентри».