😳😰 «Я никогда в жизни не чувствовал себя так неловко». Фердинанд признался, что «МЮ» ничего не мог противопоставить «Барсе» в финале ЛЧ

«Барселона» и «Манчестер Юнайтед» дважды играли в финале Лиги чемпионов в период с 2009 по 2011 год, подарив фанатам незабываемое противостояние.

Несмотря на потрясающую игру Лионеля Месси, который дважды отличился в этих матчах, бывший защитник «Юнайтед» Рио Фердинанд признался, что не аргентинец стал главной помехой для английского клуба.

«Я помню, что получил мяч в небольшом единоборстве с Серджи Бускетсом. Оставалось мало времени, а «Барса» выигрывала. Он повернулся ко мне и сказал: «Ты, Неманья Видич, бум-бум-бум». Я никогда в жизни не чувствовал себя так неловко.

«Барса» была слишком сильна. Они полностью обезоружили нас, и мы не могли использовать свои сильные стороны.

Это был единственный раз в моей карьере, когда я думал, что мы ничего не можем сделать», - признался Фердинанд.

Напомним, в финале Лиги чемпионов 2009 года «Барселона» победила «Манчестер Юнайтед» со счетом 2:0. Ещё спустя два года «Барса» переиграла «Юнайтед» со счетом 3:1.