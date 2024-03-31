«Не был сосредоточен на своей работе». Шмейхель раскритиковал игрока «МЮ», чье решение стоило клубу пропущенного гола

В выездном матче 30-го тура «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Брентфордом» − 1:1. Оба гола были забиты в добавленное ко второму тайму время − на 90+6 и 90+9 минуте.

Легенда «Юнайтед» и эксперт Петер Шмейхель особо остался недовольным тем, как во время гола в ворота «МЮ» действовал Аарон Уан-Биссака.

«Если бы он выдерживал линию задней четверки, то Айвен Тоуни оказался в офсайде и тогда гола бы не было. Посмотрите, как он [Уан-Биссака] выходит! Посмотрите на него! Это не уровень «Манчестер Юнайтед», это не достоинство, это не высокие стандарты. Это не сосредоточенность на своей работе».

«Он был хорош − не хочу его обвинять, − но в конкретном моменте из-за того, что он сделал или не сделал такую простую вещь, как поддержка концентрации, они сравняли счет».