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«Не могу описать это чувство»: Алтай Байындыр рад, что смог войти в историю «Манчестер Юнайтед» после своего дебюта за клуб

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«Манчестер Юнайтед» со счетом 4:2 обыграл «Ньюпорт» в 4-м раунде Кубка Англии. Для Алтая Байындыра встреча стала дебютной игрой в составе «красных дьяволов».

Байындыр – первый турок, вышедший на поле в футболке манкунианцев. Голкипер признался, что для него это большая честь:

«Не могу описать это чувство. Я первый турецкий игрок, выступающий за такой большой клуб, как «Манчестер Юнайтед». Я всегда задаю себе вопрос, как я могу совершенствоваться каждый день.

Чувствую, что это моя новая семья. Я вижу, что все поддерживают меня. Если они будут поддерживать меня, я буду выкладываться полностью в каждом матче. Поддержка важна для всех игроков».

Портал Sofascore поставил Алтаю оценку 7 за игру с «Ньюпортом».

А как вы оцениваете дебют турецкого голкипера?

4 комментария
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Нормально для первого раза, наверняка нервишки шалили, да и вины его в пропущенных не было, по сути 2 автогола, пусть и официально записаны на игроков Ньюпорта
+2
-1
+1
Ждем в следующей игре )
+1
0
+1
Ответ Willy Kambwala
Нормально для первого раза, наверняка нервишки шалили, да и вины его в пропущенных не было, по сути 2 автогола, пусть и официально записаны на игроков Ньюпорта
Забавно. Пропусти точно такие же голы Онана, то его бы с потрохами сожрали как это было не раз. По факту турок не показал ничего такого, чтобы вытеснить Андре. На выходах не играет вообще, пожарил, когда отдавал короткие пасы, сейвов не было крутых. Глянуть бы его в более серьезных играх. Надеюсь, ему дадут такую возможность.
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Ответ Magnus the Red
Забавно. Пропусти точно такие же голы Онана, то его бы с потрохами сожрали как это было не раз. По факту турок не показал ничего такого, чтобы вытеснить Андре. На выходах не играет вообще, пожарил, когда отдавал короткие пасы, сейвов не было крутых. Глянуть бы его в более серьезных играх. Надеюсь, ему дадут такую возможность.
Конечно, надо учитывать бэкграунд, первые матчи когда Онана был неуверенным и уже в товарках пропускал нелепые голы - его тоже все защищали, и списывали на то что это его первые матчи и это нормально, но дальше становилось только хуже, поэтому логично что его бы сожрали.
Ясно что по одному матчу не оценить его(турка) нормально, тем более что и работы особо не было, кроме этих двух голов. Ну не выручил, да, но и не напривозил. Конечно хочется увидеть больше его игр, но пока не верю что Тен Хаг ему даст ещё играть, пока Онана здоров или не уехал в сборную
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