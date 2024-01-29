«Не могу описать это чувство»: Алтай Байындыр рад, что смог войти в историю «Манчестер Юнайтед» после своего дебюта за клуб
«Манчестер Юнайтед» со счетом 4:2 обыграл «Ньюпорт» в 4-м раунде Кубка Англии. Для Алтая Байындыра встреча стала дебютной игрой в составе «красных дьяволов».
Байындыр – первый турок, вышедший на поле в футболке манкунианцев. Голкипер признался, что для него это большая честь:
«Не могу описать это чувство. Я первый турецкий игрок, выступающий за такой большой клуб, как «Манчестер Юнайтед». Я всегда задаю себе вопрос, как я могу совершенствоваться каждый день.
Чувствую, что это моя новая семья. Я вижу, что все поддерживают меня. Если они будут поддерживать меня, я буду выкладываться полностью в каждом матче. Поддержка важна для всех игроков».
Портал Sofascore поставил Алтаю оценку 7 за игру с «Ньюпортом».
А как вы оцениваете дебют турецкого голкипера?
Ясно что по одному матчу не оценить его(турка) нормально, тем более что и работы особо не было, кроме этих двух голов. Ну не выручил, да, но и не напривозил. Конечно хочется увидеть больше его игр, но пока не верю что Тен Хаг ему даст ещё играть, пока Онана здоров или не уехал в сборную