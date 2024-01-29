«Не могу описать это чувство»: Алтай Байындыр рад, что смог войти в историю «Манчестер Юнайтед» после своего дебюта за клуб

«Манчестер Юнайтед» со счетом 4:2 обыграл «Ньюпорт» в 4-м раунде Кубка Англии. Для Алтая Байындыра встреча стала дебютной игрой в составе «красных дьяволов».

Байындыр – первый турок, вышедший на поле в футболке манкунианцев. Голкипер признался, что для него это большая честь:

«Не могу описать это чувство. Я первый турецкий игрок, выступающий за такой большой клуб, как «Манчестер Юнайтед». Я всегда задаю себе вопрос, как я могу совершенствоваться каждый день.

Чувствую, что это моя новая семья. Я вижу, что все поддерживают меня. Если они будут поддерживать меня, я буду выкладываться полностью в каждом матче. Поддержка важна для всех игроков».

Портал Sofascore поставил Алтаю оценку 7 за игру с «Ньюпортом».

А как вы оцениваете дебют турецкого голкипера?