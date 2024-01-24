3 причины, по которым Байындыр может сместить Онану с позиции первого номера «Юнайтед»

Поскольку Андре Онана все еще участвует в Кубке африканских наций, Алтай Байындыр, как ожидается, наконец-то дебютирует за "Манчестер Юнайтед" против "Ньюпорта" в Кубке Англии в воскресенье.

Фанаты не знают, чего ожидать от турецкого вратаря, но многих это не волнует после неудачного старта Онаны.

«Алтай был молодым вратарем, у которого были отличные рефлексы и он хорошо владел ногами», - говорит бывший товарищ Байындыра по команде Анкарагюджю.

«Когда первый вратарь получил травму, второй игрок провел одну игру и не показал хороших результатов. Я посоветовал тренеру, поскольку я имел определенное влияние как один из основных игроков команды, выпустить Алтая, потому что он очень хорошо выступал на тренировках, делал хорошие сейвы».

Байындыр впечатлил и сохранил свое место в основе до конца сезона, а летом 2019 года перешел в «Фенербахче», где сразу же стал основным игроком.

Байындыр усердно работал и терпеливо ждал этого момента. С тех пор, как он пришел в «Юнайтед», он нанял диетолога, физиотерапевта, и сотрудники говорят, что результаты очевидны.

Наконец, в течение четырех сезонов в «Фенербахче» он брал уроки английского три раза в неделю и хочет выучить голландский и испанский языки.

С тех пор, как он присоединился к «Юнайтед», он продолжил уроки английского языка.