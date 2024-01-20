Романо объяснил, кто в «МЮ» будет решать судьбу Санчо и Гринвуда. Удивительно, но это не Тен Хаг или Рэтклифф

Как утверждает Фабрицио Романо, «Манчестер Юнайтед» в ближайшее время планирует назначить нового спортивного директора, который будет летом решать судьбу Мэйсона Гринвуда и Джейдона Санчо. Оба игрока вернутся после аренд в «Хетафе» и «Дортмунде» соответственно.

Это связано со стратегией INEOS, которая заключается в назначении правильных руководителей, способных принимать в случае необходимости жесткие решения.

Гринвуд покинул «Юнайтед» после дела о домашнем насилии и нападении на свою девушку, а у Санчо возникли проблемы дисциплинарного характера. Очевидно, что ни Тен Хаг, ни Рэтклифф принимать такие решения не будут.

Недавно стало известно о том, что «красные дьяволы» назначили новым генеральным директором Омара Берраду. Следующим на очереди − новый спортивный директор. Главным кандидатом, по слухам, называют Дэна Эшуорта, который сейчас работает на аналогичной должности в «Ньюкасле».