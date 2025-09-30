😢 «У Рубена бессонные ночи с тех пор, как он приехал в Англию». Жена Аморима пожаловалась фанатам на обстановку

Жена Рубена Аморима рассказала, как тяжело приходится португальцу на Туманном Альбионе.

«У Рубена бессонные ночи с тех пор, как он приехал в Англию. Это никогда не было легко. Люди должны это понять, мы разочарованы оскорблениями, которые он получает. Я спросила его, стоит ли все это того. Он сказал, что это то, на что он подписался», – сказала Мария Жуан.

Фанаты не проявили понимания.

💭 «Поверь, у меня нет никаких проблем с твоим мужем, но он дает мне бессонные ночи и причиняет мне боль неделю за неделей не по моей вине. Может быть, моя единственная вина в том, что я поддерживаю определенный футбольный клуб и вношу свой вклад в зарплату твоего мужа».

💭 «Он делает потрясающую работу, фанаты «Юнайтед» должны это понять. Он понимает, что АПЛ не выиграть и готовится взять Чемпионшип».

💭 «И это только начало.больше. Нам не нравятся упрямые тренеры».

💭 «Она хоть представляет, у скольких фанатов ее муж забрал сон?»