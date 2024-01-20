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«МЮ» может летом расторгнуть контракт с Каземиро. Его зарплата слишком велика для клуба

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Джим Рэтклифф
Каземиро Каземиро
Футбол Футбол

По данным источников Daily Star, летом «Манчестер Юнайтед» хочет избавиться от Каземиро. Таким образом, клуб хочет сократить постоянно растущий зарплатный фонд.

По мнению команды сэра Джима Рэтклиффа, «красным дьяволам» стоит выкупить контракт бразильца. Его договор с командой действует до 2026 года.

Через два года Каземиро будет 33 года, а он уже сейчас испытывает трудности из-за плохой формы и травм. Несмотря на многообещающий первый сезон, в которой он сыграл 28 раз в АПЛ, в этом году у него всего восемь игр.

Источник утверждает, что уход Каземиро может обойтись «Юнайтед» в 20 млн фунтов. Его зарплата, по данным Capology, обходится бюджету 18,2 млн фунтов в год плюс 5,2 млн бонусов.

В последнее время полузащитника связывают с переездом в Саудовскую Аравию, но пока ничего конкретного не известно.

А как бы вы отнеслись к разрыву контракта с Каземиро? Пишите в комментариях.

5 комментариев
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Что за бред? Его за хорошие бабки можно сплавлять в Аравию
+3
0
+3
Ответ ман сити фейк
70 лям на один сезон? Такого можно ожидать только от МЮ
это "заслуга" идиота Мёрто.
+1
0
+1
70 лям на один сезон? Такого можно ожидать только от МЮ
0
0
0
рано ещё в эмираты
0
0
0
Ответ QWertY
Что за бред? Его за хорошие бабки можно сплавлять в Аравию
надо уговорить
0
0
0
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