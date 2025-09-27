💥 19 свободных топ-тренеров для «Манчестер Юнайтед»
Есть ощущение, что недалек момент, когда мы услышим о смене тренера в «Манчестер Юнайтед».
Получается, самое время перечислить имена свободных именитых специалистов.
Гарет Саутгейт;
Йоахим Лев;
Хави;
Лучано Спаллетти;
Тиаго Мотта;
Вальтер Мадзарри;
Марко Розе;
Сержиу Консейсау;
Эрик тен Хаг;
Гари О′Нил;
Сэм Эллардайс;
Дунга;
Шон Дайч;
Бруну Лажи;
Оле-Гуннар Сульшер;
Ральф Хазенхюттль;
Руд ван Нистелрой;
Майкл Кэррик;
Рафаэль Бенитес.
Ну что… кого?
Если отбросить шутки, то реально можно Хави попробовать, если окажутся в зоне вылета, тогда уже Биг Сэма звать.