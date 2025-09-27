1 мин.

💥 19 свободных топ-тренеров для «Манчестер Юнайтед»

Есть ощущение, что недалек момент, когда мы услышим о смене тренера в «Манчестер Юнайтед».

Получается, самое время перечислить имена свободных именитых специалистов.

  • Гарет Саутгейт;

  • Йоахим Лев;

  • Хави;

  • Лучано Спаллетти;

  • Тиаго Мотта;

  • Вальтер Мадзарри;

  • Марко Розе;

  • Сержиу Консейсау;

  • Эрик тен Хаг;

  • Гари О′Нил;

  • Сэм Эллардайс;

  • Дунга;

  • Шон Дайч;

  • Бруну Лажи;

  • Оле-Гуннар Сульшер;

  • Ральф Хазенхюттль;

  • Руд ван Нистелрой;

  • Майкл Кэррик;

  • Рафаэль Бенитес.

Ну что… кого?

