💥 19 свободных топ-тренеров для «Манчестер Юнайтед»

Есть ощущение, что недалек момент, когда мы услышим о смене тренера в «Манчестер Юнайтед».

Получается, самое время перечислить имена свободных именитых специалистов.

Гарет Саутгейт;

Йоахим Лев;

Хави;

Лучано Спаллетти;

Тиаго Мотта;

Вальтер Мадзарри;

Марко Розе;

Сержиу Консейсау;

Эрик тен Хаг ;

Гари О′Нил;

Сэм Эллардайс;

Дунга;

Шон Дайч;

Бруну Лажи;

Оле-Гуннар Сульшер;

Ральф Хазенхюттль;

Руд ван Нистелрой;

Майкл Кэррик;

Рафаэль Бенитес.

Ну что… кого?