Воссоединение в Саудовской Аравии. Роналду требует, чтобы «Аль-Наср» подписал игрока «Манчестер Юнайтед»

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По данным Foot Mercato, Криштиану Роналду попросил «Аль-Наср» сделать все возможное, чтобы в этом году подписать его бывшего партнера по «Реалу» и «Манчестер Юнайтед» Каземиро.

Сложно сказать, какое будущее ждет 31-летнего опорника в «Манчестер Юнайтед», так как в этом сезоне он демонстрировал игру гораздо ниже уровнем, чем в прошлом. Также он не выступал за «дьяволов» уже три месяца из-за травмы, полученной в сборной. В текущем розыгрыше Премьер-лиги он провел всего восемь матчей, а разнообразные СМИ сообщают, что то ли он подумывает переехать на Ближний Восток, то ли клуб планирует с ним расстаться. При этом появляется и информация о том, что Эрик тен Хаг доверяет Казе и видит его в качестве ключевого игрока и в следующем сезоне.

Главным препятствием для «Аль-Насра» в вопросе подписания бразильца является то, что команда достигла лимита на иностранных игроков, установленного Саудовской профессиональной лигой.

Однако в статье утверждается, что для «Аль-Насра» может быть сделано исключение, поскольку эр-риядский клуб подписывает самых звездных игроков мирового уровня, чтобы привлечь больше внимания к лиге. И Каземиро, безусловно, тоже подходит под это описание.

Посмотрим, воссоединятся ли мадридские товарищи в столице Саудовской Аравии.