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Два игрока «МЮ» уже отрегарировали на отъезд Санчо. Джейдон едет в аренду в «Дортмунд»

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Маркус Рэшфорд и Аарон Уан-Биссака, похоже, пожелали Джейдону Санчо счастливого пути после подтверждения его перехода в дортмундскую «Боруссию».

«Ман Юнайтед» объявил об уходе Санчо в соцсетяъ: «Мы можем подтвердить, что Джейдон Санчо перешел в дортмундскую «Боруссию» на правах аренды до конца сезона.

«Удачи тебе, Джейдон. До конца сезона-2023/24». Рэшфорд и Уан-Биссака были одними из первых, кому понравился этот пост.

Последний раз Санчо выходил за «Юнайтед» в матче с «Ноттингемом» (3:2) на «Олд Траффорд» 26 августа. После публичной ссоры с Эриком тен Хагом он был изгнан из первой команды.

Контракт Санчо с «Юнайтед» рассчитан до 2026 года, но у клуба есть возможность продлить его еще на год.

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