«Черт! Этот трансфер не должен был случиться!» Гари Невилл считает, что тренерам не стоит заниматься подбором игроков

Гари Невилл порассуждал, кто должен отвечать за трансферы в «Манчестер Юнайтед».

Ожидается, что Джим Рэтклифф приведет в команду новых специалистов, которые изменят спортивную структура клуба.

«Я смотрю на это с точки зрения владельцев.

Вы нанимаете директора отдела скаутов, который, по вашему мнению, является лучшим специалистом в поиске игроков и талантов, которые принесут пользу клубу.

У вас есть спортивный директор, который будет думать точно так же. Они лояльны к клубу, а другие специалисты думают о победах, поэтому появляется баланс.

Роль тренера заключается в том, чтобы думать о кратковременной перспективе и добиваться результатов. В ином случае, есть пример - Каземиро. Краткосрочное подписание, которое будет стоить в долгосрочной перспективе.

Этот трансфер никогда бы не совершил хороший спортивный директор, владелец или руководитель отдела скаутов. Должно было быть наложено вето. Черт! Он не подходит для долгосрочной перспективы. Заработная плата сумасшедшая, как и продолжительность контракта», - пожаловался Невилл.

Напомним, что трансфер Каземиро обошелся «Юнайтед» в 70 миллионов фунтов стерлингов.