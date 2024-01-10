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«Черт! Этот трансфер не должен был случиться!» Гари Невилл считает, что тренерам не стоит заниматься подбором игроков

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Гари Невилл порассуждал, кто должен отвечать за трансферы в «Манчестер Юнайтед».

Ожидается, что Джим Рэтклифф приведет в команду новых специалистов, которые изменят спортивную структура клуба.

«Я смотрю на это с точки зрения владельцев.

Вы нанимаете директора отдела скаутов, который, по вашему мнению, является лучшим специалистом в поиске игроков и талантов, которые принесут пользу клубу.

У вас есть спортивный директор, который будет думать точно так же. Они лояльны к клубу, а другие специалисты думают о победах, поэтому появляется баланс.

Роль тренера заключается в том, чтобы думать о кратковременной перспективе и добиваться результатов. В ином случае, есть пример - Каземиро. Краткосрочное подписание, которое будет стоить в долгосрочной перспективе.

Этот трансфер никогда бы не совершил хороший спортивный директор, владелец или руководитель отдела скаутов. Должно было быть наложено вето. Черт! Он не подходит для долгосрочной перспективы. Заработная плата сумасшедшая, как и продолжительность контракта», - пожаловался Невилл.

Напомним, что трансфер Каземиро обошелся «Юнайтед» в 70 миллионов фунтов стерлингов.

4 комментария
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по любому мнение тренера важно. без его мнения игрока не купят
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Тренер не должен выбирать игроклв? А кто же тогда?
Хотя если он енмекает, что 10 Хагов только этим и занимаются, в ущерб тренерству.
Вообщем, от тренера МЮ ущерб
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Невилл изначально был прав касательно трансфера Каземиро
https://www.google.com/amp/s/www.sports.ru/amp/post/3072671/
А ещё под постом комменты почитайте, как там Гари поясняют что он не прав)
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Ответ Mesut Ozil
по любому мнение тренера важно. без его мнения игрока не купят
Да, но это работает несколько иначе(по крайней мере в клубе с компетентным спортивным отделом): Тренер делает запрос, что вот мне нужен игрок с качествами 1, 2, 3.
Спортивный отдел начинает шерстить свои базы из которых собирается шорт-лист, который показывается тренеру

И в результате такой коммуникации выбирается наиболее подходящий игрок. То что происходит в МЮ в плане трансферов - это конечно цирк, который длится с прихода Мерто
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