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«Это не вина этого мальчика». Гари Невилл считает, что ответственность за неудачи Антони лежит не на игроке

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После поражения «Манчестер Юнайтед» от «Ноттингем Форест» (1:2) Гари Невилл вышел в эфир Sky Sports, чтобы проанализировать трансферы клуба в эпоху Тен Хага. В том числе эксперт высказался и об Антони.

«Это единственный трансфер, который выделяется на фоне остальных и часто ставится в вину Эрику тен Хагу. Эти 85 миллионов фунтов стерлингов за Антони, хотя он явно далек от такого уровня.

Выглядит это так, будто спортивный отдел «Манчестер Юнайтед», даже не посмотрев на Антони, подписал его за 85 миллионов фунтов стерлингов. Похоже, что они позволили Тен Хагу принять это решение.

Антони меня очень расстраивает, но я виню клуб за то, что он заплатил за него такие деньги. Это не вина этого мальчика, что они его сделали одним из самых дорогих игроков в мировом футболе, а теперь на него оказывается это давление».

Энтони остается ключевым игроком стартового состава «Манчестер Юнайтед» под руководством Тен Хага, хотя обычно он худший игрок на поле, независимо от счета.

Похоже, что голландец полон решимости добиться того, чтобы трансфер сработал, хотя трудно представить, чтобы бразильский вингер в одночасье стал другим игроком.

3 комментария
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Так Антони или Энтони? Может Antony?
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Мне кажется, что в нынешней ситуации уже не так важно - сколько за него звплатили, потому что пользой на поле Антони, к сожалению, не отбивает даже свою зарплату, не то что хоть какую-то стоимость трансфера.
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Это самый провальный трансфер, за всю историю МЮ. Честно, Антони ни сделал ничего выдающегося. В этом сезоне он вообще сдулся. Ни пас голевой не отдал, ни гол не забил. Нулевой игрок. Честно по мне, он не стоит даже 35 лямов.
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