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Невилл сделал неутешительный прогноз о будущем Тен Хага в «МЮ». В неудачах «дьяволов» Гари винит не тренера

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Джим Рэтклифф
Дэйв Брэйлсфорд
Футбол Футбол

«Манчестер Юнайтед» заканчивает 2023 год поражением. «Красные дьяволы» одержали эмоциональную победу над «Астон Виллой», но уже в следующем туре уступили «Ноттингем Форесту» со счетом 1:2.

После 20-ти матчей «Юнайтед» идет восьмым в турнирной таблице АПЛ, в плей-офф Лиги чемпионов команда выйти не сумела.

Гари Невилл в эфире Sky Sports предположил, что Тен Хаг будет уволен в конце сезона, если положение «дьяволов» не улучшится кардинально:

«Руководство примет решение по тренеру по ходу сезона, я не сомневаюсь в этом, даже несмотря на то, что они оставят Тен Хага в клубе до конца сезона. Команда была слишком плоха. Если так будет продолжаться и дальше, Эрик тен Хаг окажется под настоящим давлением.

Тен Хаг проделал очень хорошую работу в своем первом сезоне, теперь новый владелец будет к нему присматриваться. Дэйв Брейлсфорд посмотрит, что представляет из себя этот клуб, и ему не понравится то, что он увидит.

После смены владельца у меня появилось больше оптимизма. Сейчас клуб работает без спортивного директора, без генерального директора и без руководителя отдела подбора персонала. Какой клуб в мире функционирует так же? Тен Хаг сейчас работает один, без управленческой команды, это уму непостижимо. Ему вручили ключи от сейфа, а такого не должно было случиться».

Первой игрой «МЮ» в 2024 году станет кубковая встреча с «Уиганом» – 8 января. «Красные дьяволы» продолжат свою борьбу в АПЛ 14 января, когда команда сыграет с «Тоттенхэмом».

А вы разделяете мнение Гари?

2 комментария
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Хуже всего тот факт, что Тен Хаг стал оправдывать отсутствие характера у команды и вальяжную игру футболистов травмами и отсутствием на скамейке равноценных замен. Если твои игроки не способны обыграть андердогов и элементарно побегать даже проигрывая, то зачем ты тогда их подписывал и продлевал спрашивается. Это был всего-лишь Нотингем Форест из Чемпионшипа, но эти ребята бегали, прессинговали и старались не пропустить и забить при счëте 1:1. Тот же Каземиро играл опорника перед травмой ничуть не лучше 18-летнего Коби Майну, разве что набрал больше ассистов и голов за карьеру в МЮ. Кого ещë не хватает для тренерского счастья, Магуайра, Шоу и Мартинеса? А когда они были, разве команда не проигрывала андердогам и середнякам? Тренер должен защищать своих игроков, когда они это заслуживают. Разочарован как болельщик МЮ оправданиями Тен Хага больше, чем игрой. Санте респект -- добротный тренер, увольнение которого не принесло Вулверхэмптону счастья. Удачи ему в Нотингеме, он и его парни молодцы, мужики в отличие от игроков МЮ, где бились за честь клуба 4-5 игроков от силы. Мужики Нотингема дружно отдубасили дорогостоящих звëзд.
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брейлсфорд в шоке будет с того с чем сталкивались все тренеры юнайтед с 2013 года
ни один топ клуб не функционирует без спортивного директора. так может только мю
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