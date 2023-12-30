Невилл сделал неутешительный прогноз о будущем Тен Хага в «МЮ». В неудачах «дьяволов» Гари винит не тренера

«Манчестер Юнайтед» заканчивает 2023 год поражением. «Красные дьяволы» одержали эмоциональную победу над «Астон Виллой», но уже в следующем туре уступили «Ноттингем Форесту» со счетом 1:2.

После 20-ти матчей «Юнайтед» идет восьмым в турнирной таблице АПЛ, в плей-офф Лиги чемпионов команда выйти не сумела.

Гари Невилл в эфире Sky Sports предположил, что Тен Хаг будет уволен в конце сезона, если положение «дьяволов» не улучшится кардинально:

«Руководство примет решение по тренеру по ходу сезона, я не сомневаюсь в этом, даже несмотря на то, что они оставят Тен Хага в клубе до конца сезона. Команда была слишком плоха. Если так будет продолжаться и дальше, Эрик тен Хаг окажется под настоящим давлением.

Тен Хаг проделал очень хорошую работу в своем первом сезоне, теперь новый владелец будет к нему присматриваться. Дэйв Брейлсфорд посмотрит, что представляет из себя этот клуб, и ему не понравится то, что он увидит.

После смены владельца у меня появилось больше оптимизма. Сейчас клуб работает без спортивного директора, без генерального директора и без руководителя отдела подбора персонала. Какой клуб в мире функционирует так же? Тен Хаг сейчас работает один, без управленческой команды, это уму непостижимо. Ему вручили ключи от сейфа, а такого не должно было случиться».

Первой игрой «МЮ» в 2024 году станет кубковая встреча с «Уиганом» – 8 января. «Красные дьяволы» продолжат свою борьбу в АПЛ 14 января, когда команда сыграет с «Тоттенхэмом».

А вы разделяете мнение Гари?