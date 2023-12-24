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Хейлунд до сих пор не может забить в АПЛ. Однако статистика показывает, что не он виноват в своей низкой результативности

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Расмус Хейлунд снова не смог открыть счет своим голам в Премьер-лиге в разочаровывающем поражении от «Вест Хэма» (0:2). Датский нападающий провел в чемпионате 14 матчей с момента перехода в «Манчестер Юнайтед», но забить ему до сих пор не удалось.

Однако цифры показывают, что 20-летнего форварда сложно в этом винить — его товарищи по нападению просто не отдают ему мяч.

После матча с «молотобойцами» в эфире BBC мелькнула просто шокирующая статистика.

За все время, проведенное вместе на поле, Антони и Алехандро Гарначо отдали Хейлунду 11 пасов. В среднем за 90 минут они лишь по одному разу точно передают мяч датчанину.

В игре с «Вест Хэмом» все было еще хуже — Расмус получил от них всего одну передачу.

 

В итоге в поисках мяча Хейлунду приходится опускаться глубже, оставляя штрафную площадь. Но ему эта тактика до сих пор не помогла забить свой первый гол в АПЛ.

Может, что-то изменится в новом году?

2 комментария
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Умение открываться, одно из основных качеств нападающего, Хейлунд видимо им не обладает, раз моментов у него не так много, а те, что есть, он не реализует. Выкинули Роналду и взяли молодого и перспективного, получите.
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Ну да, со статистикой не поспоришь
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