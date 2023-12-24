Хейлунд до сих пор не может забить в АПЛ. Однако статистика показывает, что не он виноват в своей низкой результативности

Расмус Хейлунд снова не смог открыть счет своим голам в Премьер-лиге в разочаровывающем поражении от «Вест Хэма» (0:2). Датский нападающий провел в чемпионате 14 матчей с момента перехода в «Манчестер Юнайтед», но забить ему до сих пор не удалось.

Однако цифры показывают, что 20-летнего форварда сложно в этом винить — его товарищи по нападению просто не отдают ему мяч.

После матча с «молотобойцами» в эфире BBC мелькнула просто шокирующая статистика.

За все время, проведенное вместе на поле, Антони и Алехандро Гарначо отдали Хейлунду 11 пасов. В среднем за 90 минут они лишь по одному разу точно передают мяч датчанину.

В игре с «Вест Хэмом» все было еще хуже — Расмус получил от них всего одну передачу.

В итоге в поисках мяча Хейлунду приходится опускаться глубже, оставляя штрафную площадь. Но ему эта тактика до сих пор не помогла забить свой первый гол в АПЛ.

Может, что-то изменится в новом году?