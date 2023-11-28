«Месси никогда не был подписан на него». Брат Гарначо обвинил Рио Фердинанда во лжи

На днях Рио Фердинанд неожиданно решил поделиться инсайдом об отношениях Алехандро Гарначо и Лионеля Месси, чем вызвал множество споров в соцсетях.

В своем подкасте Vibe With Five экс-защитник «Манчестер Юнайтед» заявил, что Месси отписался от вингера «дьяволов», потому что юный футболист фанатеет от Криштиану Роналду.

«Мой друг сказал мне, что Месси отписался от него только потому, что он не скрывает, что предпочитает Роналду. Он спокойно говорит: «Я фанат Роналду. Кто величайший? Роналду». Даже когда он в сборной Аргентины».

Однако брат Алехандро Роберто опроверг слова Фердинанда, написав в своих соцсетях:

«Фейк. Месси никогда не был подписан на него. Хватит говорить ерунду, чтобы разжигать ненависть. Гарначо любит и уважает их обоих, а вы пытаетесь создать между ними вражду».

Ну зачем же ты так, Рио?