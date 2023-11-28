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«Месси никогда не был подписан на него». Брат Гарначо обвинил Рио Фердинанда во лжи

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На днях Рио Фердинанд неожиданно решил поделиться инсайдом об отношениях Алехандро Гарначо и Лионеля Месси, чем вызвал множество споров в соцсетях.

В своем подкасте Vibe With Five экс-защитник «Манчестер Юнайтед» заявил, что Месси отписался от вингера «дьяволов», потому что юный футболист фанатеет от Криштиану Роналду.

«Мой друг сказал мне, что Месси отписался от него только потому, что он не скрывает, что предпочитает Роналду. Он спокойно говорит: «Я фанат Роналду. Кто величайший? Роналду». Даже когда он в сборной Аргентины».

Однако брат Алехандро Роберто опроверг слова Фердинанда, написав в своих соцсетях:

«Фейк. Месси никогда не был подписан на него. Хватит говорить ерунду, чтобы разжигать ненависть. Гарначо любит и уважает их обоих, а вы пытаетесь создать между ними вражду».

Ну зачем же ты так, Рио?

12 комментариев

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Steppenwolf
Это можно ожидать от Зе Сан, Миррор и Дэйли ньюз, но зачем Рио эти склоки ?
+21
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Caterina
Фердинанд прогнал лажу, дейли мэйл еще ее приукрасил (якобы это сказал сам Гарначо), спрашивается, кто заказывает всю эту музыку?
+13
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Философ Востока
Клубничная пропаганда и Фердинанд в ней Киселёв. Или CNN, кому как нравится.
+8
-2
+6
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Caterina
Роберто Гарначо (продолжение):
Я даже видел видео, где Месси показывает Гарне видео с чемпионата мира,
приятель, если бы ты знал, как мы праздновали эту победу.
+6
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Artur Prokopchuk
Ответ Steppenwolf
Это можно ожидать от Зе Сан, Миррор и Дэйли ньюз, но зачем Рио эти склоки ?
как зачем ? Нужно раскручивать и продвигать подкаст
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Бьорн Дэли
Ответ Caterina
Фердинанд прогнал лажу, дейли мэйл еще ее приукрасил (якобы это сказал сам Гарначо), спрашивается, кто заказывает всю эту музыку?
Мистер сиииу.
У него же комплексы к Лео)
Но видимо Гарначо хорошо получил по шапке от игроков сборной, что его братец вышел в соц.сети.
Никогда не поверю что гарначо не в курсе что его намеренно продвигают по этой теме, он один из главных актеров этого пиар шапито.
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Саша Курьян
А где про футбол?
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Вальдано
Шансов, что Месси подписан на Гарначо меньше, чем шансов, что Месси подписан на Роналду... А-ха-ха-ха..
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Бьорн Дэли
Ответ Caterina
Скорее всего Лисандро его пнул, этого достаточно. Он его слушается, говорил, что он ему как папа.
Ну и еще немного фактов.
Этот подкаст Рио, где он наврал, идет на платформе LiveScore.
Амбасадор этой платформы кринж, у него с ними контракт.
Вранье на Месси там постоянно, теперь вот и Рио опозорился.
А потом недалекие твердят что роналду уважает Лео.
Ага)
Там куча комплексов, одержимость и незаживающая рана от 18 декабря 2022.
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