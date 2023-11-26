«Боже мой»: Гарначо рассказал, как отреагировал на свой блестящий гол в матче с «Эвертоном»

Алехандро Гарначо записал на свой счет мяч, который смело можно назвать претендентом на лучший гол сезона. Аргентинец пробил по воротам «Эвертона» бисиклетой.

Кому-то он напомнил Руни, а кто-то вспомнил о Роналду. Сам полузащитник, вероятно, предпочел бы сравнение с португальцем.

После игры Гарначо рассказал о своей реакции на гол в матче с «Эвертоном»:

«Честно говоря, я не могу в это поверить. Я просто сказал: «О боже мой!». Нет, честно, не могу поверить. Я не видел, как я забил, я просто слушал трибуны… сейчас все еще ноябрь, но, вероятно, это один из [лучших] голов сезона».

Это первый мяч Алехандро в этом сезоне Премьер-лиги. Встреча «Эвертона» и «МЮ» закончилась уверенной победой «красных дьяволов» со счетом 3:0.

А как вы отреагировали на гол Гарначо?