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«Боже мой»: Гарначо рассказал, как отреагировал на свой блестящий гол в матче с «Эвертоном»

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Алехандро Гарначо Алехандро Гарначо
Футбол Футбол

Алехандро Гарначо записал на свой счет мяч, который смело можно назвать претендентом на лучший гол сезона. Аргентинец пробил по воротам «Эвертона» бисиклетой.

Кому-то он напомнил Руни, а кто-то вспомнил о Роналду. Сам полузащитник, вероятно, предпочел бы сравнение с португальцем.

После игры Гарначо рассказал о своей реакции на гол в матче с «Эвертоном»:

«Честно говоря, я не могу в это поверить. Я просто сказал: «О боже мой!». Нет, честно, не могу поверить. Я не видел, как я забил, я просто слушал трибуны… сейчас все еще ноябрь, но, вероятно, это один из [лучших] голов сезона».

Это первый мяч Алехандро в этом сезоне Премьер-лиги. Встреча «Эвертона» и «МЮ» закончилась уверенной победой «красных дьяволов» со счетом 3:0.

А как вы отреагировали на гол Гарначо?

10 комментариев

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Артём Алиев
1 в 1 гол Руни, кроме контекста.
+16
0
+16
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romaroman26
Ответ Руслан Саидов
Гарначо не потянет Апл
🤦🏻🤡
+13
0
+13
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mr kovalsky
Ответ Janture Beckjan
Где же вы хейтеры Гарначо?)))
Какие хейтеры?) для начало хотя бы фанами обзавестись
+6
0
+6
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Fastfort
Ответ Janture Beckjan
Где же вы хейтеры Гарначо?)))
они есть?
+7
-2
+5
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Руслан1313
Давай парень, продолжай в том же духе
+4
0
+4
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Steppenwolf
Руни бил почти с места, а Гарначо ещё пару метров догонял уходящий навес Далота. Плюс удар Гарначо на пол метра дальше от ворот.
+4
0
+4
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Hugo Stiglitz
Ответ Артём Алиев
1 в 1 гол Руни, кроме контекста.
Похоже, ну может Руни на пару метров ближе к воротам
+1
0
+1
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Janture Beckjan
Где же вы хейтеры Гарначо?)))
+3
-3
0
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