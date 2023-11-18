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😠 «Пусть поблагодарит тен Хага». Экс-футболист сборной Англии считает тренера «МЮ» виновным в плохой форме Рэшфорда

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Футбол Футбол

Экс-футболист сборной Англии Тим Шервуд обвинил Эрика тен Хага в плохой форме Маркуса Рэшфорда в текущем сезоне.

«Будет ли Рэшфорд в старте сборной на Евро? Нет, без шансов. И, к сожалению, он может поблагодарить за это своего клубного тренера.

Я думаю, что если бы он играл в «Ман Сити», то сейчас у него были бы все качества, чтобы стать игроком мирового класса и лидером команды. К сожалению, думаю, что ничего до конца сезона не изменится», - заявил Шервуд.

Добавим, что Рэшфорд забил всего один мяч в Премьер-лиге в этом сезоне.

Зажгет на Евро?

3 комментария

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Павел Светчиков
Ещё бы аргументы послушать
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Андрей Василенко
С лысым шарлатаном #2 все понятно,команда деградирует
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kaviknat
Ответ Павел Светчиков
Ещё бы аргументы послушать
От Шервуда? От него можно дождаться только обсера, но и не аргументов
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