🤨 «Это было странное решение, и они заплатили за это цену. Экс-нападающий АПЛ не понимает, что делает «МЮ» с вратарской позицией

Удивительно мало информации о ситуации с Андре Онана в «Манчестер Юнайтед». Все больше подозрений, что камерунец продолжит карьеру в команде.

Летом «Юнайтед» связывали слухи с трансфером Джанлуиджи Доннаруммы и Эмилиано Мартинеса, но до серьезных обсуждений так и не дошло.

Отметим, что «Челси» и «Манчестер Сити» также приписывают интерес к итальянскому голкиперу.

Экс-нападающий Мэтт Янсен, известный по выступлениям в АПЛ, кратко описал настроение фанатов:

«На мой взгляд, «Юнайтед» не добьются успеха, пока не поменяют вратаря. Они пытались подписать Эмилиано Мартинеса у «Астон Виллы» – он был бы усилением. Честно говоря, можно назвать полдюжины вратарей, которые были бы лучше, чем Онана.

Он не очень хорошо справлялся. Может быть, даже Давид де Хеа, если бы вернулся, мог бы лучше выполнять работу. Ясно, что с Онана не получилось – его время вышло. Они не должны были отпускать Де Хеа. Это было странное решение, и они заплатили за это цену».