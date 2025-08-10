🎥 У Аморима прямо спросили о переходе Доннаруммы в «МЮ». Что ответил тренер?

«ПСЖ» купил у «Лилля» Люку Шевалье, голкипер обошелся парижанам в 40+15 млн евро. Вполне вероятно, Джанлуиджи Доннарумма потеряет статус первого номера, теперь пресса активно подыскивает для итальянца новый клуб.

Как пишет Бен Джейкобс, «ПСЖ» выставил вратаря на трансфер и надеется получить за него 30 млн евро. В подписании Доннаруммы заинтересован «Манчестер Юнайтед», итальянец и сам хочет присоединиться к «красным дьяволам».

На матче с «Фиорентиной» болельщики прямо спросили у Рубена Аморима, подпишут ли манкунианцы Джанлуиджи. Тренера «МЮ» вопрос развеселил:

Джиджи и сам подогревает историю: фанаты заметили его лайк на публикации в аккаунте «Ман Юнайтед».

У вратаря есть вариант и в другой части Манчестера. Как передает Орацио Аккомандо из SportMediaset, «Ман Сити» сделал запрос насчет возможного трансфера Доннаруммы на фоне предварительной договоренности Эдерсона с «Галатасараем».

Что думаете о возможном переезде Джанлуиджи в Англию?